新京报：一条“部长通道”连接着民心和政策

原标题：一条“部长通道”连接着民心和政策

我看两会

近年来，“部长通道”之所以成为新闻富矿，也在于其对民生的关切，对个体需求的呼应。

今年全国两会首场“部长通道”3月3日下午在人民大会堂举行。教育部部长陈宝生、国侨办主任裘援平、司法部部长张军、国家中医药管理局局长王国强、国家文物局局长刘玉珠等亮相“部长通道”，回答多个热点问题。

“孩子下午3点半就放学，家长无法接送怎么办”“是否会重拳治理校外托管班乱象”“让999名罪犯回家过年，出于怎样的考虑？”“在校的法律本科生还能不能参加司法考试”……虽是首场“部长通道”，可记者们毫不含糊，抛出一个个社会普遍关切的问题，部长们更是不避矛盾，坦率作答。

其中，我注意到，“下午三点半难题”在2017年两会中，陈宝生部长在参加全国政协十二届五次会议教育界别联组会时，就曾被提问。当时《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》印发不久，陈宝生部长在会议上表示：“要鼓励各地探索经验，创造自己的品牌，解决自己的问题。”

时隔一年，今年陈部长在“部长通道”上再次回应：“全国已有25个省份制定了符合各省份实际的措施。”陈部长列举了几个城市的措施：上海规定中小学校后服务做到全覆盖，参与这项工作的教师会在工资方面给予倾斜；北京市主要开展课外活动，每个学生每年补助700-900元；南京探索了弹性离校时间。用陈部长的话来说，“各走各的路，各有各的高招。”“接下来要总结成功经验进行推广，并与有关部门协商，总结政策问题。”

国家发布指导意见，对原则问题进行规范；各地在意见的框架下，针对具体情况，进行各自探索；国家总结经验并根据新情况、新问题，进行有针对性立法——一个小小的“三点半难题”，以“两会”为时间节点，思路逐渐清晰，解决路径也日渐明确。而这，恰恰体现了政策与民意在互动中交织前行。

民有所呼，“会”有所应。一条通道，连接着民心和政策。近年来，“部长通道”之所以成为新闻富矿，也在于其对民生的关切，对个体需求的呼应。

□思凝（媒体人）

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责任编辑：张岩