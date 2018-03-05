新京报：今年首设“代表通道” 释放代表声音

原标题：今年首设“代表通道”，释放代表声音

人大观察

如果“代表通道”能够科学安排，今后还有可能成为一个代表声音释放的平台、代表与“一府两院”交流互动的平台。

十三届全国人大一次会议3月5日开幕，今年会议的一个新的亮点，是在传统“部长通道”的基础上，新增了“代表通道”，多名全国人大代表，特别是来自基层一线的代表，将在人民大会堂中央大厅接受中外记者集体采访，中央电视台等多家新闻单位还将现场直播。

虽然以前在大会期间也曾多次安排代表参加专场记者会，接受媒体集体采访，但今年增设“代表通道”，会场设在人民大会堂中央大厅，而且是在全体会议开始前约一个小时进行，还是与以往组织代表专场记者会有着明显不同，意义也更加重大。

首先，“代表通道”专题采访活动有利于彰显代表的主体地位。大会期间，2900多名全国人大代表齐聚北京，他们是大会的“主角”，在全体会议开始前安排代表在人民大会堂中央大厅集中接受中外媒体采访，而且这一“黄金时间”段原来都是安排国务院各部委主要负责人接受采访的，因此，“代表通道”无疑可以更加突出代表的主体地位。

其次，可以更好地展示代表风采，宣传人大制度的特色和优势。全国人大代表来自全国各地，是各地区、各民族、各行业的优秀代表。平日里，他们模范地遵守宪法和法律，带头遵守社会公德，在生产、工作和社会活动中树立了良好的形象。有些人曾长期担任各级人大代表职务，他们在代表履职中积累了丰富的经验，取得了许多成绩，通过“代表通道”的集中宣传采访，可以让社会各界更好地了解人大代表，了解人大制度。

另外，如果“代表通道”能够科学安排，今后还有可能成为一个代表声音释放的平台、代表与“一府两院”交流互动的平台。

根据大会发言人透露的消息，今年大会期间将会设多场“代表通道”，在这里接受采访的代表将涵盖不同领域、不同地区，具有广泛的代表性，许多社会各界广泛关注的热点问题，将在这里得到回应或者讨论。

因此，我们完全可以期待，今年两会期间的人民大会堂，新闻记者和社会各界可以在全体会议、记者会和“部长通道”之外，享受到一道新的“新闻大餐”。

□朱恒顺（人大工作者）

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责任编辑：张岩