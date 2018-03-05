新京报:推迟到校时间 “减”负担还是“添”麻烦?

原标题：推迟到校时间 “减”负担还是“添”麻烦？

为了赶时间，很多学生的早餐经常在路上解决。图/视觉中国

是否推迟到校时间需要考虑不同学校、家长群体甚至是不同学段学生的实际情况。图/视觉中国

今年开学之际，浙江省、黑龙江省相继发出通知，推迟中小学生早上到校时间。消息公布后引发家长、老师热议，推迟到校时间是减轻了负担还是增加了麻烦？推迟到校在实施过程中，又面临哪些现实问题？

探访

北京中小学到校时间多为7点半后

“刚升入小学的孩子，养成早起的作息需要一段时间，而且孩子写作业慢，常因此晚睡，导致第二天迟到。”对于近日浙江省、黑龙江省提出的推迟到校时间，北京的陈女士表示赞同。

据记者了解，在2013年，北京市教委公布的《关于切实减轻中小学生过重课业负担的通知》中提到，中小学不得早于8点安排教学活动，小学生在校学习时间不得超过6小时。

记者随机采访了北京市部分中小学，整体看，到校时间由各学校根据情况安排，大多数学校规定的到校时间在7点30分以后，部分小学及初中明确要求，8点上课，学生需提前20分钟到半小时到校，开展体育锻炼或晨读。

以海淀区为例，目前，中关村一小一二年级学生的上课时间为8点30分，学生需提前十五分钟到校做好课前准备；三年级以上学生8点上课。羊坊店第五小学上课时间为8点，学生只需在上课前到校即可，学校没有对到校时间做强制要求。

家长

保证睡眠是支持推迟到校时间首因

新京报教育周刊微信公号“学习公社”（xjbxuejie）上周进行的网络调查显示，65%的家长不满意目前到校时间，超七成家长支持推迟到校。

调查还发现，保证孩子充足睡眠是家长支持推迟到校的首要原因。孩子就读万泉小学三年级的阳阳妈表示，“孩子每天6点半起床，7点40分到校。孩子一般9点睡觉，但期末复习阶段，作业量较多，常常9点半才能睡觉。”

据中国青少年研究中心2016年发布的数据显示，2005年-2015年间，近六成中小学生睡眠不足国家规定的9小时。2015年，在北京市政协十二届三次会议上，北京市政协委员杨立萍也曾建议北京市教委将学生到校时间改为8：00，正式上课为9：00，保证孩子睡眠时间，也建议学校能否根据实际情况解决早餐问题。

学校

到校时间难做统一要求

“为保证教学有序进行，从全市范围内统一推迟到校时间或不太现实。”海淀区某小学校长王新（化名）认为，是否推迟到校时间需要综合考虑交通状况、到校距离、父母是否为上班族且需要接送孩子等实际问题。

王新表示，虽然学校建议8点前到校即可，但因家庭原因仍有部分学生早到，学校可能最早要7点前开门，老师则需要更早到校“如果改变到校时间，是否也应考虑老师的实际情况？毕竟他们也有子女需要接送。”

杨立萍认为，“到校时间”是个综合问题，需要尊重教育现状和居住现状，逐步完善解决，不能一蹴而就。她表示，目前很难对到校时间进行统一要求，需要结合学校、家长、学生的实际情况，相信随着就近入学政策的逐步推进，或能够解决这一难题。

■ 调查

上周，新京报教育周刊微信公号“学习公社”（xjbxuejie）就“推迟到校”问题发起网络问卷调查。截至3月2日，约800名网友参与。参与群体中，有69%的受访者（或其孩子）就读小学，初中占25%，高中占4%。

■ 热点讨论

推迟上学能否保证孩子睡眠？

推迟上学时间能否保证孩子睡眠，要打个问号。在教育学者熊丙奇看来，大多数学生的睡眠时间不足通常是由晚睡导致的，如果不能从根本上解决晚睡问题，晚起半小时对于保证充足睡眠意义不大。熊丙奇说，不能简单认为，推迟上学时间就减轻了孩子的负担，这就会让减负陷入一种形式主义。现今的评价体系导致学生的学业压力很大，不得不花费大量时间在课外辅导班和各种习题、试卷中。若孩子的整体负担不降低，即便是推迟半小时入学，也或将意味着推迟半小时睡觉，这并不能从根本上减轻孩子负担，解决孩子睡眠不足等问题。

对于不少家长提出的学生写作业时间过长，难以保证睡眠的问题，王新表示，学校根据要求会严格控制各学段作业量，家长需要客观看待作业时间长的问题，作业来源，如是否有辅导班布置作业的情况；作业难度、孩子做作业的效率等都需要考虑在内。

北京师范大学亚太实验学校初一班主任、语文老师卢阳也表示，从每天夜晚住校生的作业完成情况来看，9点之前就能完成作业。若孩子因为做作业睡得太晚，家长应该考虑是否需要帮助孩子进一步提高效率或者减轻附加作业量。

“晚到校”不如“晚放学”？

北京市民王女士表示，“晚到校不意味着就能晚出发。对于离家较远的孩子，有时提早或推迟10多分钟，路况就完全不同。”王女士的女儿宁宁就读的东城区某小学，该校要求学生提前半小时到校进行晨检，“孩子会利用这段时间读书或者进行课前准备，就像‘赛前暖场’一样，不仅有助于培养孩子学习习惯，提前进入学习状态，也实现了送孩子到上班的完美对接。”

也有家长反映，比起推迟到校时间，他们更关注能否延长放学时间。儿子在海淀某小学读小学三年级的阳阳妈表示，孩子3点半放学到去课外班的中间有将近1到1个半小时，这段时间既不能赶回家写作业，也不能开展新活动，没能有效利用，“学校能否在下午课程结束后，为有需求的学生提供学业辅导，督促孩子完成作业，也让他们及时在校消化当日所学内容。”女儿在丰台某小学读二年级的徐女士也表示赞同，她希望学校可适当延迟放学，让孩子在校完成作业，也能缓解双职工家庭的接送压力。

对此，也有教育行业从业者认为，与推迟到校时间相比，更建议学校根据实际情况，弹性设立时间区段，在保证不改变学生在校学习时间的前提下，兼顾早到需求，合理安排老师时间。

●熊丙奇，教育学者

是否推迟到校时间？推迟多久？需要征求多方意见，进行民主决策。要考虑不同学校、家长群体甚至是不同学段学生的实际情况，遵循学校的自主权、尊重家长的意见，因地制宜，共同做出合理方案，差异实施。浙江省教育厅发布的指导意见也提到这一点，要求不同区域、不同季节，因地因校因时安排，不搞“一刀切”。

需要注意的是，学校应严格按照在校学习时间要求安排教学工作，反对学校变相提前到校，增加学生负担。

■ 家长故事

接送路上的亲子时光

●王女士，女儿宁宁就读东城区某小学二年级

6点起床洗漱、给女儿装好饭盒、准备早餐；6点半叫女儿起床洗漱吃饭；6点50准时从家里出发……这是王女士和女儿宁宁开学后的日常。

因为家里离学校有10多公里，为了错开早高峰，王女士必须在7点前出门。“光明桥、劲松附近都有不少学校，如果晚会儿出门，很可能就会赶上几个路口的拥堵，孩子上学就会迟到。”王女士说。

即便提早出门，顺利的话从家到学校开车单程也要近40分钟，但王女士并不觉得路上的时间“无意义”。“虽然离得比较远，但多了跟孩子的互动时间。有时，我们会一起复习昨天学习的知识，听英语音频、背诵乘法口诀表。”

在宁宁还是一年级小豆包时，王女士也曾因为早餐问题烦恼过。

“起得太早，孩子吃不下，有两三个月早餐基本没吃什么，后来才慢慢适应。”为了让孩子多睡会儿，有些家长会带着早餐让孩子在路上吃，王女士尝试了一段时间后，还是要求孩子在家吃完。

在她看来，吃早餐看似小事，却是帮助孩子养成良好作息规律的重要一环。久而久之，孩子也逐渐建立了时间观念。

“除了寒暑假后开学的前两天，宁宁能够很快进入状态。不仅早上按时起床，晚上也会早点回房间睡觉，基本不需要家长督促。”

王女士表示，因为要考虑早高峰的拥堵时间，对于离学校较远的孩子，即使推迟到校时间，孩子也不会因此多睡太久。“目前这种到校时间安排是合理的。送完孩子家长再去上班也不会耽误。”

■ 部分省市到校时间规定

黑龙江省 小学 8：00 初中 8：00 高中 7：30

2018年2月24日，黑龙江省教育厅下发通知，规定3月1日起，全省小学生、初中生早晨到校时间不得早于8：00，高中生早晨到校时间不得早于7：30；上课时间各地根据实际情况自行确定。

浙江省 小学 8：00

今年2月23日，浙江省教育厅出台意见，要求一、二年级学生早上最迟到校时间不得早于8点，冬季还应适当延迟。学校要因地制宜、差异实施。

贵州省

初中 7：50 小学 8：00

2017年，贵州省教育厅发布通知明确：小学生到校不得早于8点，初中生不得早于7点50分，各地各校可根据季节变化和实际情况，对学生到校时间适当调整，但不得早于上述规定到校时间。该通知于2017年秋季学期开学起全面执行。

江苏省

小学 8：00 初中 7：40 高中 7：20

2017年10月，江苏省教育厅出台文件，规定学生早晨到校时间，小学控制在8：00以后，初中控制在7：40以后，高中控制在7：20以后。班主任和各科教师不得超出学校规定，要求学生提前到校。

长沙 小学 8：30

2016年6月，长沙市教育局提出将芙蓉区、雨花区、天心区、岳麓区、开福区、高新区小学生的到校时间调整为8：30，比此前规定推迟半小时。

成都 小学 8：30 初中 8：00

2018年1月，成都市教育局发布《成都市教育局关于切实减轻义务教育阶段学生过重课业负担的指导意见》明确作息时间，小学不得早于8：30、初中不得早于8：00安排统一的教育教学活动。

D02-D03版采写/新京报记者 方怡君

责任编辑：张岩