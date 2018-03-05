原标题：“史上最严治理”来了 教辅培训业何去何从？

过去，由于学科竞赛结果与招生入学挂钩，中小学生的校外培训负担难以减轻。图/视觉中国

截屏自微信公众号北京学而思双师课堂推送的“2018五年级寒春数学课程报名指南（新区）”一文。

近日，教育部、民政部、人社部、工商总局四部门办公厅印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（下称《通知》），针对部分培训机构存在的无证无照、超纲教学、组织竞赛等问题开展专项治理。消息一出，在北京教育培训圈引发热议，此次整治将对行业带来怎样的影响？

杯赛或停办 部分培训机构做调整

“最近我们家长都在议论，一些杯赛报名的群解散了，寒假里一些超前培训班信息也没了。”3月1日，东城区崇文小学一位家长透露，孩子所在培训机构最近做出了一些调整。

近日，教育部等四部委联合发布《通知》称，将针对部分培训机构存在的无证无照、超纲教学、组织竞赛等问题开展专项治理。消息一出，新东方教育科技集团董事长俞敏洪即对记者回应：“对这些促进民办教育健康、有序发展的措施，我坚决拥护和支持。”

记者也了解到，北京各大培训机构也陆续做出调整：举办多年的杯赛改名或停办、已发布的超前课程信息消失，甚至记者在走访时，好几家培训机构老师告诉记者，已经不做奥数培训。

《通知》中明确，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训（主要指语文、数学等）出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。对此，北京教育科学研究院课程中心副主任王凯解释：“‘超纲学习’之‘纲’指的是教学大纲，当前的超纲学习主要指在难度、深度和广度上大大超过国家课程标准的要求。”王凯还表示，各省市、地域按照国家课程标准的要求，结合当地教育发展实际以及学生的身心发展特征，对本地区课程设置和教学安排做出规划，在时间安排上规范、合理。“而很多培训机构为了创品牌、逐利，常常在教学上抢跑，即‘提前教学’。”

记者了解到，此前，启迪巨人教育、京翰教育、学而思培优等北京知名教育培训机构都不同程度存在超纲教学或提前教学。2月28日，记者从微信公众号北京学而思双师课堂发布的“2018五年级寒春数学课程报名指南（新区）”一文了解到，超常班和超常预备班部分学习内容超过课内进度一年，尖子班学习内容超过课内进度半年。《通知》下发后，此前在学而思培优官方网站上发布的北京地区课程报名指南在近日下线。已报名2018寒春数学课程的一位学员家长告诉记者，目前暂未收到调整课程内容或时间的通知。就《通知》下发后的相关举措与计划，好未来教育集团市场部有关负责人表示：“正在认真学习领会《通知》内容，此阶段暂时不对外回应。”

此外，记者也在“新东方搜课”上看到，部分春季班课程简介中提到“让学员领先于正常教学进度和难度”。对此，北京新东方优能中学部负责人表示：“新东方优能中学做的超前东西很少，有超前学习需求的一般是校内学习不能满足的优秀学生，我们这里大部分学生是中档和中档偏上的成绩，超前学习不是他们的需求，我们主要为他们提供同步巩固与提高课程。此外，掐尖超前在低年龄段可能会多一些，因此，优能中学的业务目前没有太大变化。”

此外，《通知》严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为。近日，已举办十一届的北京市小学生综合能力测评（暨学而思杯）宣布不再举办，改为安排2018年春季学而思学员综合能力诊断，仅限学而思内部学员参加，根据诊断评级作为孩子进入学而思相应班型的依据，强调不评奖项、不发证书。北京新思维博智教育创始人吕付国也告诉记者，该机构举办的“致真杯”全国青少年综合学习能力测评在2017年就已停办。

超纲超前现象缘何存在

王凯认为，家长对等级考试及竞赛趋之若鹜，不是因为考试本身的吸引力，“而是考试结果能成为某些名校招生的依据。因此，如果背后的利益链条不斩断，只查处培训机构，解决不了根本问题。”

吕付国也表示，奥数教学和杯赛本身都很好，但杯赛和奥数适合少数学有余力孩子的选择，不应成为全民追求。但当这些成绩与升学挂钩，就成了家长眼中的“刚需”，只有升学的“指挥棒”变了，家长才会不再追捧。但在桃李资本创始人张爱志看来，家长的担忧与比较心态在短期内无法消失。

小学三年级学生家长俞女士告诉记者，校外培训班会总结强化较难的“拉分题”，“其他孩子会做，如果我家孩子不学，那他就会落后。”辽宁省某中学九年级化学教师黄燕（化名）也认为，孩子负担重其实与家长的焦虑分不开。“多年前补课问题不太严重，但部分家长对孩子期望很高，开始选择提前学习新知识的方式提高孩子成绩，其他家长见了担忧自己的孩子落后，于是补课的人越来越多，再加上部分机构和老师追求利益推波助澜，使超前超纲补课成为普遍现象。”

但也有家长表示，孩子选择培训班的“超纲课程”是因为在课内“吃不饱”。于女士表示：“学校现在的教材过于简单，比如上学期教了周长，下学期才教面积。培训班里是模块式地讲解知识，把不同年级的知识合理聚合，孩子完全可以接受。崇文小学一年级学生家长王女士也表示，孩子本身就对数学有浓厚兴趣，培训班里学的一些奥数知识能更好地锻炼思维。”即使培训机构不再提供这类课程，她也会自己买书在家教或请老师给他辅导。

对此，王凯表示，只是采用简单的堵、查、撤、罚等形式，把培训机构视作学校教育的外来入侵者，并不能够构筑起良好的教育生态。要使减负之路走好，政府要在认识定位、明确需求的基础上，建立教育整体观念，将培训机构纳入统筹布局和规划，使之成为学校教育的有益补充。

■ 行业预测

培训机构丰富校内教学内容

●王磊，拼图资本创始合伙人

从此次治理行动来看，国家对培训行业的导向是非常明确的，一个是规范，一个是义务教育阶段减负，这对于培训机构的形态和产品内容会产生影响，大小机构都面临转型。从大趋势上看，应试类教育已是明日黄花，新的素质教育形态如STEM教育面临机会。对机构而言，培训的目标会发生改变。比如就数学而言，以前是追求好的奥数成绩，现在可能是培养兴趣逻辑思维。因此，未来奥数在形态上会或变成趣味数学，仍然具有生存空间。

此外，培训机构可以为学校提供优质课程服务，有效补充校内短板，丰富教学的内容，学而思等机构也在探索这样的路径。具体而言，To C与To B的服务可以形成区隔，校内的更基础，与校本课程结合，符合学校定制化要求；校外可以更高阶更有特色，符合机构自身特点。

新需求下或将催生新赛道

●张爱志，桃李资本创始人

新规定会冲击原有市场格局。首先，《通知》对资质要求高，审查严，小机构的生存压力会变大，中型机构也会受到挤压，但是成规模的大机构只要符合政策，可能会占据更大优势。同时，中高考政策的调整会造成赛道整体性的迁移，比如奥数培训市场变小，而素质教育迎来利好。

短期来看，以教研和产品驱动的培训机构整体受影响不大，可能对产品定位产生影响。但以营销为驱动，宣传占坑班、小升初保过等的机构则受到较大冲击。

随着需求迭代，或将衍生出新的赛道和红利，这也将成为创业者的机会。对于大机构而言，这也是新机会，他们可以并购好的内容，通过自己的渠道推广，再加上品牌背书，规模化可能会更快。

业内 声音

补差仍是培训市场重要需求

●吕付国，北京新思维博智教育创始人

整治行动对行业的良性发展是一件好事。我期待相关部门发布北京市民办培训机构资质办理的具体指导标准，并积极准备迎接检查，期待合规放行，不合规改正。如果最终仍有部分业务无法达标，愿意配合进行关停。

这次政策对超纲教学和杯赛的整治，一定会影响部分机构的营收。但从整个市场来看，补差仍然是重要的需求。从大环境来看，“指挥棒”变了，评价标准变了，这个行业的改革是迟早的。而成功的机构就是在新的历史条件下抓住教育改革的方向，抓住家长和孩子新的需求，这个需求不仅具有商业价值，更是好的教育生态。

目前，我们的业务模型和产品设计都在围绕《中国学生发展核心素养》进行调整，如带孩子在旅行中感悟历史、地理；在物理、化学等学科上强调动手内容；增加公益实践项目等。基于教育改革的大方向，所有从业者都在摸索，这是一次全新的机会，让中小型机构有机会和大机构重新站在同一起跑线上。

本版采写/新京报记者 冯倓秋

责任编辑：张岩