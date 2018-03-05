原标题：意大利大选今揭晓，欧元区能否挺过“关键一役”？

即便挺过了此次意大利大选，走出增长困境，依然是欧洲面临的严峻挑战。

▲ 3月4日，意大利总理真蒂洛尼在意大利罗马一处投票站投票。 图/新华社

文 | 赵柯

3月4日，意大利举行议会选举。因为之前的竞选活动被民众对失业率高企、贫富差距加大，以及外来移民增加等问题的愤怒情绪所笼罩，国际社会担心，以反欧盟、反移民为诉求的民粹主义政党会上台，进而中断意国内的结构性改革进程，甚至危及欧元区的稳定与完整。

意大利是欧元区的第三大经济体，对整个欧盟的政治经济发展具有系统性影响，对欧洲一体化而言，意大利是“大而不能倒”。当前处于“多事之秋”的欧洲显然经不起政治动荡的“折腾”。

作为欧洲“稳定之锚”的德国在议会选举完成近半年后，才得以刚刚组建政府，而大西洋对岸的特朗普又宣布新的保护主义限制措施，称“贸易战是好事，我们能轻松取胜”，欧盟贸易委员表示，正考虑对美国商品实施对等的报复性措施，欧美之间的贸易冲突正一触即发。

在这样一个敏感的时刻，欧洲最需要的是团结和稳定。那么此次的意大利选举会给欧洲带来什么样的影响呢？

▲ 3月4日，意大利总理真蒂洛尼在意大利罗马一处投票站投票。 图/新华社

好消息是，欧洲顺利挺过意大利大选的概率要更高。据选前最后的民调，民粹主义政党五星运动（5-Star Movement）、前总理贝卢斯科尼推动的中右翼联盟和中间偏左的执政党民主党（Democratic Party）形成了三足鼎立之势，贝卢斯科尼领导的联盟以37%的支持率领先，五星运动28%居次，民主党则以27%屈居第三。

根据意大利的选举法，任何一方必须拿到至少40%选票，才能在参众两院掌控过半多数席次。这意味着各方要进行联合组阁谈判，形成一个执政联盟。由于民粹主义政党五星运动受到主流政党的排斥，无论政府是只由中右翼政党组成，还是由传统的中左翼和中右翼政党联合组成，这让反欧盟的五星运动上台执政的几率变得很小。

坏消息是，欧洲政治稳定的威胁尚未完全解除，引发五星运动这类民粹主义势力兴起的土壤在欧洲依然存在。这其中最为关键的就是缺乏经济增长，因为经济增长会深刻地影响一个社会的道德品行。

哈佛大学经济学教授本杰明·弗里德曼（Benjamin M。 Friedman）在其名著《经济增长的道德意义》一书中曾说，经济增长常常给人们提供更多上升的机会，这会增强大众对多样化的包容性，提高社会流动性和乐观精神，让坚持公平受到尊崇。他称这些为经济增长给社会所塑造的“道德品行”。

弗里德曼在书中谈到欧洲时警告，如今大多数的欧洲国家，当增长停滞或下降时，这些社会的“道德品行”只能取得极小的进步，甚至没有进步，而且在很多时候，它们只会后退。近年来民粹主义在欧洲的兴起，很大程度上归因于欧洲经济缺乏前进的动力，让大众特别是年轻人看不到未来的希望。

这让欧洲最终导致了弗里德曼所说的一个社会丧失“道德品行”之后的结果：一旦有足够多的民众认为他们失去了正在前进的感觉，只是富有并不能阻止社会退化到僵化和不宽容的状态。所以，即便挺过了此次意大利大选，走出增长困境，依然是欧洲面临的严峻挑战。

□赵柯（中共中央党校副教授）

责任编辑：张岩