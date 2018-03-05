新京报：手机错输密码停用48年 这个BUG难道无解?

原标题：手机错输密码停用48年 这个BUG难道无解？

输错密码不该对使用智能手机带来毁灭性打击。

▲图片来自视频截图

文 | 史洪举

日前，上海陆女士2岁半的儿子拿她手机玩，等她再拿到手机时，手机上显示已停用，请25114980分钟后再试一次。也就是说，将近48年后方能解开这部手机。而陆女士咨询技术人员后得知，这种情况只有刷机或者等待。

消费者使用智能手机时，为防止他人偷窥隐私，往往会设置指纹密码、数字密码来保护安全。但偶然遗忘解锁密码，或者被家中小孩多次输错密码的情形很难避免。对此，厂商理当采取更加科学严谨的技术措施，在保护消费者用机安全的同时为其打开解锁“通道”，不能让用户动辄等待48年。

▲图片来自视频截图

虽然说，导致手机被锁的主要责任在于用户，厂商并无直接责任。然而，手机长时间被锁定无法使用，也是对消费者权益的侵害。

别说48年，就是短短的一两年哪怕几个月，消费者的权益就会受到极大损害。要知道，智能手机更新换代的周期非常短，甚至不到一年，某款智能手机就会落伍。

而且，很多智能手机中存储着通讯录、照片、视频等个人资料。长时间无法解锁，或者刷机后清空手机的做法都难言是好的解决办法。

输错密码不该对使用智能手机带来毁灭性打击。就像人们使用银行账户、手机号那样，如果遗忘或遗失了，完全可以凭有效身份证件挂失、补办，相关权利基本上不受影响。

作为智能手机的程序设计方，也应开辟特殊通道。

如设置手势解锁或者指纹解锁的，在程序上可以再留存备用的数字密码；或者用户可持有效身份证件或验证邮箱，通过售后服务中心解锁。

□史洪举（法官）

责任编辑：张岩