新京报:我国研发投入世界第二 向科技进步要红利

原标题：研发投入世界第二，向科技进步要红利

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通过加大科研投入，尽可能释放科技进步的红利，将有可能抵消人口红利消失之后的不利影响。

国务院总理李克强在昨日的政府工作报告中透露，五年来，中国创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。

与上述科研数字成绩形成呼应，在重大创新成果方面，中国载人航天、深海探测、量子通信、大飞机制造等近年都有标志性突破；科技应用方面，民众的“科技获得感”也明显增强，乃至“高铁、支付宝、共享单车和网购”被称为“新四大发明”。

这些科技动向，无不都是政府工作报告中指出的，“快速崛起的新动能，正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式，成为中国创新发展的新标志”的现实注脚。而多年以来科研投入持续增加，也是中国经济奇迹的另一张王牌。

当前，中国正处于制造强国建设、经济结构转型升级的关键阶段，无论是打造“中国制造2025”计划，推动去产能、新旧动能转换，还是“互联网+”与供给侧改革等，都离不开科技进步这个核心变量的推动。

因此，在加大科研经费投入之余，近年来科研体制、科研经费管理等领域的改革与优化，也有明显动作。这些都为科技进步、营造良好的创业创新环境，提供了必要的支撑。

当然，与顶尖科技强国相比，我们尚有差距。如2016年我国基础研究投入占总的研发投入为5.2%，但美国、英国、法国等国家这个数据在15%—25%。另外，科研人才评价体系、社会创业创新氛围、科技成果转化等方面，也都有进步空间。

美国经济学者泰勒·考恩在《大停滞》中曾指出，随着像人口红利、基础设施建设等相对容易摘取的“低垂的果实”被逐步利用，一个国家要获取持续的增长动力和活力，必须要瞄准高枝上的果实。

而这一理论对于中国的现实意义还在于，通过加大科研投入，尽最大可能释放科技进步的红利，不但有可能抵消人口红利消失之后的不利影响，而且，也将为中国经济实现长期保持中高速增长、迈向中高端水平的目标，打造一条更加开阔的金光大道。

□任然（媒体人）

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责任编辑：张岩