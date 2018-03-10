新京报评减轻学生课外负担：警惕培训机构新套路

原标题：减轻学生课外负担，警惕培训机构新“套路”| 新京报两会快评

要警惕某些培训机构对原来的超纲教学、超前教学以“能力”“素养”名义进行包装，变换名头继续加大学生和家长的负担。

▲图/视觉中国

文 | 蒋理

今年两会，减轻中小学生负担问题成为一个热点。政府工作报告专门提到“着力解决中小学生课外负担重问题”，显示了政府对这一问题的重视和解决问题的决心。

对于如何解决这一问题，不少代表非常关注校外培训机构的治理。

据3月10日《吉林日报》报道，东北师范大学附属中学校长邵志豪代表认为，校外培训机构应该发挥补充学校教育、丰富教育类型、促进个性成长的功能，成为教育领域供给侧改革的重要一笔，以解决教育发展中不充分的问题。“这需要我们加大校外培训机构的规范和监督。”

另据报道，全国人大代表、浙江省宁波市镇海中学党委书记张咏梅也认为，培训机构应该成为促进学生多样发展、学习专长、特长的补充平台，文化课知识应该在校内解决。“实际上我们都知道，现在甚至有一些学校已经和培训机构挂钩，通过培训机构进行招生选拔。”她说。

这都说到了点子上。

今年2月底，教育部等4部门联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，对校外培训机构开展全面摸底排查，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。此次行动，被业内认为是有关部门对该领域的“史上最严整治”。

但公众所担心的是，很多培训机构可能并不会真正执行，而是想方设法用新的套路应对。

▲某公寓写字楼布满了各种课外辅导班、教育培训机构的广告牌。 图/视觉中国

日前，某机构负责人称，要将内容研发作为重中之重，以“能力”“素养”为目标，坚决避免超纲和超前，并表示，通过互联网、大数据、人工智能等科技精准辅导，通过科技和互联网降低学生的学习时间和学习成本，提升学生的学习效率，同时减少家长的经济负担。

培训机构作出这样的表态，可见这次专项治理行动，已经对培训机构产生某种触动，已经在寻求对策。

但从培训机构的应对中，一些令人担忧的因素也显露出来。即培训机构不会放弃课程辅导业务，另外，培训机构也有可能对原来的超纲教学、超前教学以“能力”“素养”名义进行包装，变换名头来应对治理。

应该看到，一些培训机构所谓的“科技减负”与其作为盈利机构、上市企业本身就存在利益冲突。“科技减负”的愿景虽然很动听，但是，葫芦里卖的究竟是什么药，也需要继续观察。

如何防止在治理中，被培训机构“套路”了？一方面，诚如诸位代表所言，需要厘清培训机构的定位，让校外培训机构发挥补充学校教育、丰富教育类型、促进个性成长的功能；另一方面，则是进一步对超纲教学、超前教学、强化应试等不良办学行为进行明确的界定。

培训机构的超纲教学、提前教学，已经构成对基础教育秩序的严重破坏，制造教育剧场效应——前排的人站起来看戏，没有人让其坐下来，后排的人于是也站起来，结果所有人都站着看戏。

扭转这种怪现象的办法，还是需要明确具体哪些是属于学前教育、义务教育和高中教育阶段的超纲教学、提前教学、强化应试。

比如，学前教育阶段的幼儿奥数培训，从学前教育去小学化角度，无疑就属于超前教育，但如果不加以明确，培训机构会以这是早期智力开发为名，回避监管。

还有，目前几乎所有的幼升小衔接班，都是给即将上一年级的学生提前进行小学一年级教学。这也属于超前教学，但培训机构将其美化为对孩子的行为习惯进行培养，以适应从幼儿园到小学的衔接、过渡，这也是需要具体明确的。

解决中小学生课外负担重的问题，既需要管好学校，也需要对那些培训机构各种“科技减负”、“素质”教育的新花样，进行严格监督。

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责任编辑：张玉