评论：盘点90后生活状态意外之中有必然

原标题：盘点90后生活状态 意外之中有必然

蒋璟璟

中央电视台、国家统计局、中国邮政集团公司等单位发起的《中国经济生活大调查（2017-2018）》近日发布调查结果，其中关于“90后生活状态”的数据显示，在找对象时，90后大学生眼中排在第一位的是温柔、体贴、有家庭观念，超越了颜值、才华、家庭和经济条件。调查还显示，被认为是中流砥柱的70后、80后在收入信心上远不如90后的年轻人，从年龄段来看，刚刚走上工作岗位的90后们收入预期相对最高。

曾经被视为新世代的90后，如今也正无限逼近“中年”行列。所以，超越曾经的刻板印象，全面、公允地重新审视这一群体，于全社会而言正变得越发迫切。其实，类似的统计或盘点一直就不曾停过。各方从不同的维度出发，都在试图全方位还原90后如今的生活状态。而这一次，在最新的调查中，我们又得出了一些有趣而重要的结论，比如说“‘有钱’排最后！90后大学生找对象，最看重的是温柔、体贴、有家庭观念”。应该说，这多多少少背离了人们原本的想象。

倘若就这份调查结果来看，看重对象“温柔、体谅、有家庭观念”的90后不仅不叛逆、不新锐，甚至还显得很主流、很正统；而值得注意的是，同样是这份调查报告还揭示出，在90后眼里“家庭关系”、“健康状况”、“收入水平”是影响幸福感的三大因素。并且，他们对“家庭关系”的重视程度高于其他人群——凡此种种都表明，变得成熟的90后们，对于传统价值的认同或回归，比过往任何时候都显得强烈。

“如今90后生活状态如何”，这样一份寻常无奇的调查，却因为其所呈现出的90后少见的另一面，而变得备受关注。其很可能说明，曾经被视作“特别”“例外”的90后，如今也正与全社会的主流价值合流。仅就这份调查报告来看，针对恋爱、婚姻、幸福感等议题，90后所给出的选项，都可说是“三观很正”。此外，刚刚走上工作岗位的90后们收入预期也相对最高……一切，看起来都很美好。

大家都乐于看到这样一份调查结论，却不应该忘记一个基本现实，那就是所谓的90后其群体内部、个体之间仍然存在着惊人的差异性。此番，“如今90后生活状态如何”的调查，更多只是以18岁至25岁的在校学生或刚刚大学毕业不久的年轻人为调查对象。从样本的多样性、丰富性和代表性来说，如此抽样和论证的逻辑都存在着很大的狭隘性。常识是，幸福感较高的人，更容易对传统的、主流的价值体系产生共鸣。而我们很可能忽略了，那些本并不那么幸福的90后。

任何一份调查报告，似乎都难以形成对90后的终极定论。也许，非要执著于从宏观层面给这一群体做出系统性评价，本身就是没有太多意义的。重要的是，提供一种正确的示范，创造合适的公共环境，来保障他们过好各自的人生。

责任编辑：张冬