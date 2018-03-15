侠客岛：党的领导是机构改革的关键

原标题：党的领导是机构改革的关键（侠客岛·两会观察）

2018年这个春天，注定成为中国发展历程中一个重要的时间节点。

今年两会，一个最突出的特点就是改革。无论是修宪，还是大刀阔斧深化国务院机构改革，都是为将来的发展打下牢固的制度基础，管的不仅是决胜全面小康社会这三年，更是要放眼未来，谋划长远。

举一纲而万目张。虽然这次党和国家机构改革涉及党政军群各领域，涉及党政关系、政府机构设置、中央和地方关系、基层机构设置等全方位问题，但抓住一个要害——坚持和加强党的全面领导，这场革命性的机构改革就不会走偏。

这是一条重要的历史经验，尤其是过去极不平凡的5年，一条重要的经验就是“坚持和加强党的全面领导”。“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，在这次修宪中，这条经验变成一句话：“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”，郑重写入宪法。

也就是说，无论今后如何改革，党的领导只能加强不能削弱。这次党和国家机构改革，首先要明确的，也是这么一条。但这种“加强”绝不是有些人担心的回到之前党政不分的老路上去。中共是有着强烈历史记忆的政党，一些历史的经验教训已经成为党内共识。另一方面，一个时期内，片面理解和执行党政分开，导致一些领域党的领导弱化，这些实践中的挫折教训同样会成为这一次机构改革中的问题意识。

通过这次全面的机构改革，解决中共对一切工作领导的体制机制问题，从制度上保证中共的长期执政和国家长治久安，使中共的政治角色更突出“把方向、谋大局、定政策、促改革”。

从这些天中共高层陆续在《人民日报》上刊发的论党和国家机构改革的署名文章看，这点已经成为党内的共识。所以，这次党和国家机构改革必定是向前的，绝不是左右摇摆，更不会是“翻烙饼”。

作为中国的长期执政党，中共的状态和能力，很大程度上决定了中国的未来。从著名的“窑洞对”开始，破解历史周期率一直是中共强烈的问题意识。而要解决这个问题，必然意味着要打造长期执政的制度基础，推进国家治理体系和治理能力现代化。如果这一关能闯过，那中共对人类治理经验和制度文明的贡献，将是巨大的。

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责任编辑：桂强