人民日报：朝鲜半岛问题 谈下去才有好出路

原标题：半岛问题，谈下去才有好出路

人民日报

自平昌冬奥会以来，朝鲜半岛有关各方展开一系列密集互动，南北首脑会晤和朝美对话正在筹划推进当中，朝鲜半岛形势面临重要的对话机遇。一系列峰回路转的积极变化得到国际社会积极评价，引发广泛热议。

但围绕提上日程的朝美领导人会晤，一些矛盾、纠结、担忧的情绪也不时泛起。有媒体在回顾半岛问题演进历史后，对朝美领导人能否真正实现会晤持消极判断；有媒体对于朝美对话的实际效果以及对话后半岛形势走势心存忧虑；更有不少专家学者以国别划分，试图衡量朝美对话对于各方利益得失的天平。

众声喧哗中，有一点共识是明确的：无论如何，当前的形势发展远好于此前剑拔弩张的对峙僵局。正如3月9日中国国家主席习近平应约与美国总统特朗普通电话时所指出的：“当前，朝鲜半岛局势出现的积极变化，有利于把朝鲜半岛无核化进程重新纳入对话解决的正确轨道。”只有明确了这一点，才能准确把握形势，在重要节点做出正确选择，推动半岛问题朝着国际社会共同期待的方向不断取得进展。

朝鲜半岛问题发展至今，出现过激流险滩，也有过峰回路转、柳暗花明。之所以僵局长期难解，关键在于朝美之间缺乏互信。安全与发展，这是各方共同的需要。可以说，这是对各方所持安全观的考量。半岛问题盘根错节，各方惟有追求共同、综合、合作、可持续的安全，才能找到利益的最大公约数。毕竟，有安全才能保障发展，有发展才能促进安全。无论是半岛南北双方，还是各地区利益攸关方，都应以此为念，共促长治久安。

当前的半岛问题发展看似有些突然，实则在情理之中。局势的突然转向，离不开朝美领导人改善关系的意愿，离不开韩国对于推动朝美对话作出的努力，同样离不开中国作用与中国方案。过去几天，世界都注意到，特朗普总统“感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用”，韩国总统特使、国家安保室长郑义溶说“当前朝鲜半岛局势出现积极变化，中方发挥了重要的引领作用”。这是对中国积极、独特作用的充分肯定，也是对中国长期以来持续不断推动和平解决半岛问题立场的认可。

作为半岛近邻，中国一贯支持半岛南北双方改善关系，支持有关各方通过对话协商解决包括安全问题在内的各自合理关切，推动半岛无核化进程。尽管不是朝核问题的直接当事方，但中国始终在为半岛无核化、不战不乱付出努力。中国一直全面、严格执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，同时强调制裁只是手段不是目的，应及时把制裁产生的压力及时转化为谈判的动力。当前半岛局势的走向，恰与中国所倡导的路径相吻合。

在中国看来，解决朝核问题的核心是安全问题，作为直接当事方，朝美应尽早开展对话，增进理解，建立互信。事实表明，中国提出的“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系营造了最基本的条件。展望半岛局势的下一步走向，从在中国推动下，“9·19共同声明”确立的同步对等、承诺对承诺、行动对行动等原则精神，到中方提出的并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路，以“低门槛、同步走、小步走”推进对话的方式，对于保持当前的积极势头具有重要意义。

“为促成通过对话谈判解决半岛核问题，中方一直发挥着积极和独特作用，中方也将继续这么做。”毫无疑问，中国始终以朝鲜半岛人民长远利益为重、以地区持久和平稳定为重所作的选择，展现了真正负责任的态度。中方也会一如既往，尽最大努力推动各方谈起来、谈下去，争取谈出好成果。

责任编辑：桂强