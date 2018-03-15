媒体评制定监察法：给所有公权力戴上“紧箍”

原标题：给所有公权力戴上“紧箍”

深化国家监察体制改革，是今年全国两会的热点之一。

3月11日，十三届全国人大一次会议审议通过的宪法修正案，专门增写监察委员会一节，正式确立了监察委员会作为国家机构的宪法地位；紧接着，3月13日，大会又听取了关于监察法草案的说明。这部被认为是对国家监察工作起统领性和基础性作用的法律草案，备受瞩目。

在中共十八届六中全会和十八届中央纪委五次、六次、七次全会上，习近平总书记都对国家监察立法工作提出了明确要求。中共十九大报告明确提出：“制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代‘两规’措施。”

中共中央为何如此重视国家监察立法工作？制定监察法具有何种重要意义？

监察法是反腐败国家立法。制定监察法，是深化国家监察体制改革的内在要求和重要环节，对构建集中统一、权威高效的中国特色国家监察体制，加强对公职人员的监督，深入开展反腐败工作至关重要。

在中国，80%的公务员和超过95%的领导干部都是中共党员，这就决定了实行党内监督和国家监察相统一的必然性。“打铁必须自身硬”。中共自诞生之日起，就十分注重保持自身的纯洁性，不断加强拒腐防变的机制建设。早在1927年召开的中共五大上，就曾成立第一个纪律检查机构——中央监察委员会。经过长期发展实践，已经形成国家机关及公职人员监督基本覆盖的格局，具有中国特色的国家监察体制成效初显。特别是中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央反腐败力度空前，取得了反腐败斗争压倒性态势并巩固发展，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑。

然而，必须清醒地认识到，当前，贪腐行为尚未绝迹，“四风”问题仍未断根，反腐败斗争形势依然严峻复杂。与党风廉政建设和反腐败斗争的要求相比，监察体制机制还存在着明显不适应问题。这其中，监察范围过窄就是一个重要问题。国家监察体制改革之前，党内监督已经实现全覆盖，而依照行政监察法的规定，行政监察对象主要是行政机关及其工作人员，还没有做到对所有行使公权力的公职人员全覆盖。

监督是权力正确运行的根本保证。只有做到监督的全覆盖，才能实现反腐败无死角、零容忍。根据监察法草案的规定，所有行使公权力的人员都要受到监督。这就将监督的震慑力量延伸到了公权力运行的全部细枝末节，给所有公权力戴上“紧箍”，从而有效确保党和人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。

“善除害者察其本，善理疾者绝其源”。铲除腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。制定监察法，就是通过立法方式保证依规治党与依法治国、党内监督与国家监察有机统一，将党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来，从而不断提高党和国家的监督效能。

随着“全覆盖”的铺开，监督的大网必将越织越密，所有公职人员都要意识到，手握公权力必须心存戒惧，真正做到“心中高悬法纪明镜，手中紧握法纪戒尺，知晓为官做事尺度”。（孙 懿）

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月15日 第 01 版）

责任编辑：桂强