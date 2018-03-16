人民日报海外版:全党全国向着中共指导思想“聚”

原标题：聚合“强起来”的磅礴力量（望海楼）

叶小文

全国政协十三届一次会议3月15日胜利闭幕。会议彰显了中国特色社会主义民主政治的优势特点和生机活力，是一次民主、团结、求实、奋进的大会。

会议召开期间，一则新闻引人瞩目：中国国家主席习近平9日应约同美国总统特朗普通电话，在着重就当前朝鲜半岛局势和两国关系深入交换意见后，特朗普祝贺中国全国“两会”成功召开；习近平感谢特朗普的良好祝愿，指出中国全国“两会”成功举行，将为中国发展和中国同包括美国在内的各国关系发展提供积极推动力。

这并非两国元首间的客套。中国两会举世关注，源于中国的成就和地位。中国过去5年取得了全方位、开创性成就，发生了深层次、根本性变革。随着中国的持续发展，“中国崩溃论”自己先崩溃了，变成一个国际笑柄，而“中国为什么能强起来”却成了国际话题。

为什么？因为中国总是能聚合“强起来”的磅礴力量。习近平总书记说，我们“拥有十三亿多中国人民聚合的磅礴之力”。“聚合”二字，有深刻丰富的内涵。

“聚合”，要能“聚”。往哪“聚”？

十三亿多人民坚定不移向着中国共产党“聚”。作为中流砥柱、主心骨、中华民族脊梁骨的中国共产党，有强大的创造力、凝聚力、战斗力。这次政协会议讨论宪法修正案草案，大家一致赞成写明“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”。

全党全国向着中共指导思想“聚”。习近平新时代中国特色社会主义思想是全党和全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。在宪法中确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，反映了全国各族人民的共同意愿，体现了党的主张和人民意志的统一，筑牢了实现中华民族伟大复兴的共同思想基础。

“聚合”，要善“合”。怎么“合”？

人民政协是人民民主的重要制度和重要形式，坚持团结和民主两大主题，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合，坚持一致性和多样性统一。人民政协以共同目标寻求最大公约数，以大团结大联合画出最大同心圆，以协商民主凝聚强大正能量，以改革创新激发工作新活力，努力把不同党派、不同民族、不同阶层、不同信仰的海内外中华儿女凝聚起来，形成致力于实现祖国统一和中华民族伟大复兴中国梦的最广泛的爱国统一战线。

中国的磅礴之力，能聚能合，善聚善合，长聚长合。“拥有十三亿多中国人民聚合的磅礴之力”，已经站起来、富起来、强起来的中国，定会实现中华民族伟大复兴的中国梦。

（作者为十三届全国政协委员）

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责任编辑：桂强