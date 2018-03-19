老财政刘昆执掌财政部:将应对央地财权划分等挑战

原标题：“老财政”刘昆执掌财政部：将应对央地财权划分等挑战

3月19日，新一届中国财政部部长人选落定，刘昆，一个让多数人感到陌生的名字在网络和媒体流传。很多人问：“刘昆是谁？”有关他的搜索信息也不多。实际上，62岁的刘昆并非横空出世，而是有丰富经验的“老财政”。

经全国人大批准，刘昆被任命为新一任中国财政部部长。一位不愿具名的财政部官员在接受《财经》记者采访时评价：刘昆既是改革派，又是实干家，同时还是一个地方工作经验颇为丰富的“老财政”，他做“财政部长”并不出乎财税界意料。联办财经研究院院长、前国税总局副局长许善达表示，刘昆在财政和地方两个领域的工作经验，有利于他未来更好地开展工作。

刘昆是广东饶平人，厦门大学经济系财政金融专业本科毕业，广东省委党校经济学专业研究生。 从1988年至2013年4月，一直在广东省工作。2013年5月调任财政部副部长，分管国库司（国库支付中心）、经济建设司、监督检查局、财政部驻各地财政监察专员办事处、信息网络中心。

据中央财经大学教授温来成介绍，刘昆是在46岁被任命为广东省财政厅厅长。在他主政广东省财政厅期间，广东财政改革先后完成了统一岗位津贴、清产核资、清理单位银行账户、清理行政性资产，深化“收支两条线”管理等一系列改革任务，并在全国开创性地进行了预算指标管理系统和国库支付系统的整合，实现了预算编制与执行的衔接。其外，广东还推行了综合预算试点和加强政府采购预算编制。在刘昆主政广东财政厅8年推行的一系列突破性的财政改革，均走在全国其他省份的前列。

刘昆在财政领域担任重要职务长达10多年，财政管理经验丰富，2002年至2010年任广东省财政厅厅长、党组书记，2013年5月任财政部副部长、党组成员，主管国库司、经建司等部门工作，对地方财政、全国财政管理、预算工作等财政工作都很熟悉。在此次选任财政部部长之前，他是全国人大常委会预算工委主任。财政部科研所金融研究室主任赵全厚告诉《财经》记者，国务院给财政部下达任务，2020年要基本完成中央和地方财权划分，下一步，刘昆执掌财政部，将要面对这一艰巨任务挑战。

专家提出，要处理好中央和地方财权事权划分，需要对经济落后地区有更深刻感受，赵全厚等专家对此分析，其实经济发达地区与经济落后地区的横向联系也很多，刘昆在广东工作阶段较长，在任职广东省财政厅长、广东省副省长期间，也与落后地区有较多联系，这都有利于他更地完全好中央和地方财权事权划分工作。

刘昆担任财政部副部长3年多时间，主管国库司、经建司等部门工作，财政部一位曾在刘昆分管的司局官员介绍，刘昆长期在财政部门工作，专业能力很强，做事也很谨慎。温来成说，自2016年5月全面推开营改增试点之后，所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围。此后，中国同步实施了调整中央与地方增值税收入划分的过渡方案。当时是在刘昆主持下，调整了中央与地方增值税收入划分，这一作为深受财政领域人士称赞。

刘昆虽较低调，但近年的调研足迹彰显他关注的财税问题颇为广泛。他曾在地方多次调研国家财政性教育资金分配和使用、非税收入规范管理，加大减税降费力度、助力企业减轻负担等内容，下一步一些焦点的财税难题有望逐一化解。

要啃央地财政改革的“硬骨头”

2017年12月27日，在京召开的全国财政工作会议上，时任全国人大常委会预算工委主任的刘昆在前台就坐。

作为财税改革中“难啃的硬骨头”，央地财税关系正进入深水区，当前需要解决的难题是，由于中央与地方权责不清，政府提供涉及民生的基本公共服务的央地财政职责划分仍然纠结。理顺央地财税关系必然涉及到利益关系的调整，将要面临的阻力不小，刘昆将接棒肖捷，继续完成中央与地方财政事权和支出责任划分的改革。

2014年发布的《深化财税体制改革总体方案》明确了三大任务，分别是改进预算管理制度、完善税收制度、建立中央与地方财政事权和支出责任相适应的制度。赵全厚告诉《财经》记者，现在国务院调整财税改革战略，已经将中央与地方财政事权和支出责任划分必须排在首位，并明确提出，在2020年要基本完成这一重大任务。

现在距离十三五期末只有两年多，中央与地方财权事权划分改革进程，将会越来越加快。赵全厚说，央地财政事权划分重点有两方面：一是要将由中央与地方共同承担支出责任、涉及人民群众基本生活和发展需要的义务教育、学生资助等基本公共服务事项，列入中央与地方共同财政事权范围。二是规范基本公共服务领域中央与地方共同财政事权的支出责任分担方式，主要实行中央与地方按比例分担。按照国务院要求，到2020年，要逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制。

赵全厚说，在中国财政体制改革实务操作层面、财政政策运用和推动财税改革落地等方面，刘昆都颇为熟悉，堪称是深刻了解中国财政实情的技术性官僚，有能力应对新一轮财税改革的挑战，实现在2020年基本完成中央和地方财权的划分。

直面财政领域的新老难题

在未来发展需要进一步淡化GDP目标，改革和完善政绩考核体系的大背景下，如何防控地方债务风险是一大难题。刘昆在财政部分管监督检查局等部门以及在全国人大财经委、全国人大常委会预算工委的工作经历，使市场预测，他可能在防控地方债务风险，监督财税收支管理方面发力。

中国人民银行研究局局长徐忠表示，由于我国中央地方财政关系没有理顺，地方政府行为曾多次陷入了“一收就死、一放就乱”的怪圈。各地仍在利用政策漏洞隐蔽债务，隐性债务规模仍在继续扩大且难以监管。

据了解，财政部已经推进的防控地方政府债务风险，制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。原财政部部长肖捷近日在“两会”表示，要督促地方落实主体责任，加大问责追责和查处力度，完善政绩考核体系，做到终身问责，倒查责任。加快推进融资平台公司市场化转型。

如何把钱花在刀刃上、花出实效？由于刘昆在财政部分管监督检查局和财政部驻各地财政监察专员办事处、投资评审中心等部门，所以更多财税体系的人相信刘昆可能在预算绩效管理改革方面推进。

据了解，今年全国一般公共预算支出规模约21万亿元，目前预算绩效管理仅限于一般公共预算，下一步绩效管理范围将逐步扩大到所有的财政资金，包括政府性基金预算和国有资本经营预算。

采访的专家认为，现代预算制度强调预算不再是简单的政府年度收支计划，而是政府施政最重要的工具。因此，需要深化预算绩效管理，创新预算绩效管理方式，完善预算绩效管理制度体系。据悉，目前，很多地方政府均已开展绩效评价工作， 虽然预算绩效管理改革取得了较快的进展，但总体上，当前预算绩效管理实践仍然处于起步阶段，一些地方财政收支压力大，改革模式多样但绩效提升效果有限，绩效评价指标体系设计尚不完善。下一步，有望在新财长的主政下，继续深化改革，进一步细化预算内容，扩大绩效预算公开范围。

另外，在全球减税降费竞争的大环境下，2018年，中国将继续实施减税降费政策，用财政收入的减法来换取企业效益的加法和市场活力的乘法。全年减税预计超过8000亿元，通过清理规范政府性基金、行政事业性收费和经营服务性收费等预计减负3000多亿元。这也将是刘昆财长的重要课题。

与此同时，房地产税、个人所得税改革社会关注度颇高，2018年两大税改如何推进？下一步如何加快启动税改方案，加快个人所得税修法、房地产税立法等进程都将考验新财长。

责任编辑：张义凌