这位新任部长 两天前作了4首诗

原标题： 这位部长，两天前作了四首诗

来源：“大白新闻”微信公众号

3月19日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议任命韩长赋为新组建的农业农村部部长。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，这位部长可不得了，在3月17日中午，农业部长韩长赋还作了四首诗。

两天前农业部长韩长赋作了四首诗



报道截图 刊于2017年3月18日《农民日报》第4版

据媒体报道，3月17日中午，农业部部长韩长赋作了四首诗。文章称，该作品原标题为《春之声》，作者是韩长赋，时间为2018年3月17日正午。全诗原文如下——

华北平原自去年入冬以来，145天无雪雨，麦田干旱逾2000万亩，为多年所少有。春分将至，麦苗当起身，农民盼雨，本人亦盼雨。3月17日，终于盼来天降喜雨瑞雪。是日，全国人民代表大会选举，习近平总书记全票当选国家主席，反映了人民的意愿和心声。天遂人愿，国运昌盛。口占四绝，不求平仄。惟愿天道酬勤，五谷丰登；国强民富，农民梦圆。

一

久旱逢甘露，瑞雪兆丰年；

娃们有馍吃①，老乡说“下钱”②。

二

党的政策好，国家重粮安；

首在人努力，帮忙有老天。

三

江南黄花美，河北绿染原；

村村备耕忙，祖国已春天。

四

主席今宣誓，三农尽开颜；

两会东风劲，大家快下田！

注①：在汾渭平原和华北平原，小麦丰收在望，农民便说今年“娃儿们有馍吃”啦！这句话反映了农民的喜悦心情。注②：干旱时节，天若降雨，可以增加年成，且不用抽水浇田，农民把这比作“老天下钱”啦！

此外，最新消息显示：韩长赋已出任新组建的农业农村部部长。消息称，今日（3月19日）上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议任命韩长赋为新组建的农业农村部部长。

根据国务院机构改革方案，组建农业农村部。将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、国土资源部的农田整治项目、水利部的农田水利建设项目等管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。将农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部。不再保留农业部。

两会期间多次语出金句回应网民关切

据了解，两会期间，农业部部长韩长赋还曾做客新华网、中国政府网《部长之声》，回应网民关切。

韩长赋表示，“农业是最有干头的、最有说头的、最有看头的，甚至是最有玩头的，要大力发展乡村产业振兴”、“中国人的饭碗牢牢地端在自己手中”、“1%的问题要用100%的努力去解决，在农产品质量安全问题上要坚持零容忍”。

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农业是最有干头、最有说头、最有看头、最有玩头的

主持人：在党的十九大提出了“乡村振兴战略”之后，社会各界反响非常热烈。在今年的政府工作报告中又对“乡村振兴战略”进行了部署。“乡村振兴战略”是一个系统工程，当前应该重点抓好哪几方面的重点工作？

韩长赋：十九大报告讲乡村振兴，讲了五句话、二十个字：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。都很重要，二十个字要全面推进，这是“五位一体”总体布局在农村的体现。我想重点说一说产业兴旺的问题。

总书记讲了“五个振兴”，第一个振兴就是乡村产业振兴。我们总的考虑就是要发展现代农业，提升农业的质量、效益、竞争力。通过发展现代农业，更好地提高农业的收入，提高农民的收入。要进一步调整和优化农业结构，推动农村的一、二、三产业融合发展。

农业是最有干头的、最有说头的、最有看头的，甚至是最有玩头的。第二，推动农业的质量兴农、绿色发展，通过产业振兴，解决农民的转移、就业，延长农业的产业链。

第三，拓展农业的功能，把农业和农村的社会、文化、农耕文明联系起来，还要把城乡联系起来。我们也欢迎城里的科技人员来农村，包括农民工返乡创业，欢迎大家投身现代农业和乡村产业振兴。

通过产业振兴，在乡村振兴的大格局下，使整个农业的现代化、农业结构实现快速发展和转型升级。其他几个方面，农村的生态环境、乡风文明、社会治理都会得到全面进步。我们会按照中央的部署，全面推进这些工作。我相信乡村振兴会给农村带来又一次的天翻地覆的变化。

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中国人的饭碗牢牢地端在自己手中

主持人：党的十八大以来，农业农村经济工作开拓创新、砥砺奋进，取得了非常好的成就。请您给我们做一个简单的概括，来总结这几年的工作。

韩长赋：这五年的砥砺奋进确实是这样，讲发展的形势、取得的成绩，可以说是方方面面，概括讲可以用“六个新”。

第一，粮食生产能力登上了新台阶。全国的粮食产量，2013年登上了12000亿斤的台阶，连续五年高位稳定。这个产量使全国的人均粮食占有量超过世界平均水平，我们的饭碗牢牢地端在自己手中。

第二，农业供给体系的质量得到了新提升。农业这几年调整结构、优化质量，不仅保证了粮食供给，其他的农产品，供给都是充足的，农产品的品质和质量明显提升。

第三，农业现代化迈出了新步伐。这五年，我们的农业现代化的主要指标有了很大提升。农业的科技贡献率已经超过56%，这表明我们已经转到以科技和人才发展为主的轨道上来；农业的田间机械化作业水平已经超过68%，农民“脸朝黄土背朝天”的工作状态有了历史性转变；另外，农田水利建设有了很大发展，旱涝保收的农田已经超过一半。

第四，农业的绿色发展有了新进展。包括推广绿色生产方式；实现了化肥农药的零增长。在渔业方面推广健康养殖，畜牧业的发展与环境容量相适应。这些方面都有明显进步。

第五，农村改革有了新突破。我们在农村土地制度、农村集体产权制度、农垦改革等方面全面推进。大家比较熟知的土地三权分置、土地流转等等，这些改革进一步构建了农村的新型经济体系，进一步激发了农村发展的活力。

第六，农民的收入得到了新提升。小康不小康，关键看老乡。这几年，农民收入大幅度增长，这五年大体增长了50%。2017年的农民人均收入已经突破13000元，农民收入的增长使广大的农民兄弟有了更多的获得感。

我们会按照十九大做出的部署，按照习近平新时代中国特色社会主义思想的指导和要求，在实现“两个一百年”奋斗目标的过程中加快补上农业、农村这块短板，建设现代化的农业强国。未来若干年，中国的农业会有一个更大的更好的发展。

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农产品质量1%的问题要用100%的努力去解决

主持人： “舌尖上的安全比天大”，请您谈一谈我国农产品质量安全的总体情况怎么样。在今天讲究高质量发展的现状下，如何满足人们对餐桌的新的需求呢？

韩长赋： 这是新阶段的新问题。农业发展到一定阶段，特别是供给得到了很好保障之后，人们更关心质量和安全。从过去的够不够为主要矛盾转到了现在的好不好为主要矛盾，这是社会主要矛盾转变的具体体现。

第一，负责任地说，我们的农产品质量是稳定向好的，质量水平是逐年提高的，优质产品是逐渐增加的。这个和过去不可同日而语。2001年，当年的农产品抽检合格率只有60%多一点。现在每年抽检的合格率都在96%、97%以上。

第二，优质农产品的比重还不能适应消费水平升级的要求，还不能满足人民群众的愿望。1%的问题要用100%的努力去解决，在农产品质量安全问题上要坚持零容忍。虽然需要一个过程，但我们要坚定不移地追求，按照加强农产品监管、加强农产品生产过程的标准化，采取实际措施。现在大家关心的几个问题。

一个是化肥农药的施用过多的问题。第二个就是抗生素使用的问题。第三个是农产品的质量追溯问题。我们都在努力地推进和解决。我们相信农产品质量会越来越好，我们也欢迎媒体和消费者监督、投诉。我们会严格管理、严格执法，促进我们的工作。

[资料来源：农民日报、经济日报、中国经济网、新华网等]

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责任编辑：张义凌