30位部长走上部长通道 多人十几天内身份变化

原标题： 30位部长在两会

撰文 | 周宇 彭逸云 摄影 | 郝羿

随着今天（3月19日）中午“履职时间最短”的部长、科技部部长王志刚回答完记者提问，本次全国“两会”的“部长通道”全部落下帷幕。

政知道（微信ID：upolitics）统计，从3月3日到3月19日，全国“两会”共举行了五场“部长通道”采访活动，共30位部长走上红毯，站在直播镜头前接受记者提问，回应社会关切。

其中，王志刚履新时间最短。今天上午，全国人代会第七次全体会议上，他刚刚被任命为科技部部长不到两个小时，就走到了红毯上，作为本次今年“部长通道”上的最后一位部长接受了采访。

部长两度露面

今年的“部长通道”在3月3日全国政协十三届一次会议开幕会结束后正式开启。作为首场“部长通道”，场面可以说相当火爆了。

政知道（微信ID：upolitics）完整参加了本次采访活动。

因为当天下午3点政协开幕，记者们之前大都在大会堂东门采访准备入场的委员。接近3点时，随着人民大会堂铃声响起，接受采访的委员陆续入场，记者们也都准备到大会堂北门等候即将举行的“部长通道”。此时北门并未开放，记者需要排队。

直到3点零1分，开幕会开始，通道打开。排队的记者们蜂拥而上，“抢占”好机位，摆好带logo的话筒。

一位部长走进直播镜头接受采访的时候，下一位部长要“候场”，位置在北门大厅往里走的台阶西侧，听到主持人的邀请后，再由工作人员带领入场。

之后的3月5日、9日、13日和19日，又举行了四场“部长通道”。参加的部长如下：

其中4人在走上“部长通道”以前，已经出席了记者会，比如何立峰6日出席了国家发改委的记者会，9日又走上“部长通道”；刘永富和肖亚庆分别于7日和10日出席的记者会，并同时于13日出现在“部长通道”，李干杰17日以环保部部长身份出席了记者会，到了今天的“部长通道”，他的身份已经变成“生态环境部部长”。

△ 韩长赋

有3位部长则是走完“部长通道”后，又召开了记者会。陈宝生首场“部长通道”就出现了，13天后，他出席了教育部的记者会；钟山和韩长赋都是5日通道上的部长，二人分别在11日和7日出席了有关本部门工作的记者会。

一人“双职”的部长们

因为本次“两会”涉及国务院机构改革，所以在两会短短的十几天日程中，好几位部长的身份是有变化的。

政知道（微信ID：upolitics）将其归纳为三种情况。

第一种是人没变，但是机构在本次改革中有重大变化。

比如杨晓渡，他在5日“部长通道”的身份是监察部部长，现在的身份是国家监察委员会主任；韩长赋从农业部长变为农业农村部部长；雒树刚从文化部部长变为文化和旅游部部长；上文提到的李干杰，从环保部部长变为生态环境部部长。

另外一种情况是机构变了，原职务也有所变化。比如原卫计委主任李斌、原国家工商行政管理总局局长张茅，所在部门在此次机构改革中发生变化。目前，李斌和张茅都已在十三届全国政协任职。

△ 卫计委主任李斌

第三种情况是机构没变，职务有变。例如张军，首场“部长通道”他是司法部部长，现在他被任命为最高检检察长；还有何立峰，走“部长通道”是正部级的发改委主任，现在另有一个职务——全国政协副主席，他也因此位列副国级行列。也有的部长在这次两会上卸任，如水利部部长陈雷，接替他的是老同事鄂竟平。

△ 陈雷

另外，还有一些走上“部长通道”的领导“东家”换了。比如国家中医药管理局，现在由新组建的卫生健康委员会管理，国家知识产权局在此次机构改革中本身就重新组建，并且接受新组建的国家市场监督管理总局管理。

部长们接受采访都说了什么？

教育部部长陈宝生：

“教育部将与有关部门协商解决涉及的相关政策问题，探索依靠社会力量解决‘3点半放学’问题，并加大力度治理校外托管班乱象。”

国务院侨务办公室主任裘援平：

“请海内外侨胞放心，娘家人还是娘家人。”

司法部部长张军：

“监狱不是动物园。今后将大幅度提升假释罪犯比例。”

国家中医药管理局局长王国强：

“中药走出去不仅仅是这一个糖浆，还有很多很好的产品应该走向国际。”

工业和信息化部部长苗圩：

“今年在移动流量资费上，除取消流量漫游费之外，还要降低移动流量每G每个月资费的水平，这两项措施加在一起，到年底要比去年下降30%以上。”

监察部部长杨晓渡：

“我们不是一个超级权力机构。我们做的工作，大量是日常‘拉拉袖子，提个醒’的工作，是监督的工作，是防止人犯错误，防止人由小错误变成大错误的工作。”

农业部部长韩长斌：

“我们的化肥确实用得多，要减量。”

国务院台湾事务办公室主任张志军：

“两岸关系陷入这种僵局，责任在于台湾当局一方。因为大陆对台大政方针不会因为台湾政局的改变而发生变化，我们始终坚持‘九二共识’，在‘九二共识’的基础上推进两岸关系的和平发展，但是改变两岸关系政策的是台湾当局，这就造成当前两岸关系政治僵局。”

中国银行业监督管理委员会主席郭树清：

“你要是听到有人说保本高收益，你就举报他，保本就不可能有高收益，这就是欺诈。”

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责任编辑：张义凌