7名新任部长亮相最后一场部长通道 两人是新掌门

原标题：新部长亮相最后一场“通道”

撰文 | 孟亚旭 摄影丨郝羿 编辑丨邢颖

3月19日，上午9时，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。

这场会议，分量极重。其中一个议题就是，根据国务院总理李克强的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长人选。

而今年两会的最后一场“部长通道”，也在会议结束后开启。

被围堵的央行新行长

名单公布后，外界对新“掌门”颇多期待。这样的期待，不仅仅体现在部长通道上。

在会议间歇，新任央行行长的易纲就遭到了记者的围堵。

“你有什么感想？”“未来经济到底会走向哪里？”“您开心吗？”“以后会有哪些改革举措？”不少记者拿着录音笔、摄像机把问题一一抛给了易纲。听到问题后，易纲驻足，“大家别挤，注意安全，我就回答三个问题，因为还有会”。

他说，“当选后，心情是平静和庄重的，使命是非常神圣和光荣的。我一定按照一会儿宣誓的誓词来做好工作。”他说，履新后主要任务是实施好稳健的货币政策，推动金融改革和开放，保持金融业的稳定。“你们会看到，从之后的日程一直到海南的博鳌会，会有一系列改革开放的政策。”

回答完问题后，他转身离开，而身后，记者们的摄像机还在咔咔咔响个不停。

两位“新掌门”

就在易纲被记者围堵的同时，已经有不少记者在部长通道上架起了摄像机，等着新部长任命后的首次亮相，大家期待“新掌门”回应更多的热点和疑问。

“这次有几位部长？”

“7位。”

上午11时许，这7位部门负责人一一亮相：国家邮政局局长马军胜、国家体育总局局长苟仲文、中国残疾人联合会执行理事会理事长鲁勇、生态环境部部长李干杰、住房和城乡建设部部长王蒙徽、审计署审计长胡泽君、科学技术部部长王志刚。

其中，李干杰和王志刚是“新人”：生态环境部是此次国务院机构改革中新组建的部门，李干杰任首任部长。科学技术部部长王志刚，刚从副部长升任部长，履新仅2个小时。

希望大家“给我们时间”

回答的问题，也颇多干货，对问题毫不避讳。比如去年屡登头条的国家体育总局局长苟仲文。

△苟仲文

“这个问题比较尖锐”，在现场的主持人抛给了苟仲文一个问题，网友们说，您上任之后体育领域改革成绩明显，但个别改革也有一些不同意见，您怎么看待？

苟仲文没有回避。

他说，去年以来推的改革措施不是为了改革而改革，而是因为“当前竞技体育面临很多瓶颈，群众体育蓬勃发展也面临很多需求”，这些措施有的得到认可，有的则需进一步完善，“我们在改正自己，会听取大家意见。”

他说，体育改革当前和今后一段时间，用两个关键字来形容就是“开放”。

“国家队员选拔，用公平，公正，公开透明的方式进行，向全社会开放。取消领导的干预，杜绝暗箱操作。就是凭本事，凭能力。”苟仲文说。

他表示，我相信这样做能激发全社会的动能，调动全社会的能力，在更大的一个空间来办体育事业，“有一些工作做的不到位，我也希望大家能够理解，给我们时间。”

“生怕辜负了大家的期待和信任”

“如果说可以用一个词来形容一下您现在的感受，您会选择哪个词？”首任生态环境部部长李干杰走上了部长通道。

△李干杰（左二）

“衷心感谢各位全国人大代表，表决同意我出任新组建的生态环境部的首任部长，感谢他们的肯定和信任。”李干杰说，他感到责任更重、压力更大，新组建的生态环境部整合了环保部的全部职责，和其他6个部门的相关职责，未来的工作范围更宽，挑战也更大，“确实感到压力比较大。生怕辜负了大家的期待和信任。”

此前李干杰在发布会上提到，正制定蓝天保卫战三年作战计划，“方案正在研究制定，也还不尽完善，但已经有了基本思路。”

这场保卫战究竟如何打？他透露，会突出重点改善因子，“就是PM2.5，就是雾霾天气”。突出重点区域，包括京津冀及周边地区，长三角等。突出重点行业和领域，包括钢铁、火电、水泥、玻璃、焦化、石化。突出重点时段，即秋冬季。

煤改气“对治理PM2.5作用很大”

社会热点问题，也被记者抛给了部长们。

“去年冬天，一些地方出现天然气供应紧张的现象，有人说这是不是煤改气造成的？您怎么看？”对此，李干杰也进行了回应。

他表示，煤改气、煤改电，对治理PM2.5作用很大，“煤改气、煤改电不是指所有煤，而是农村居民家里烧的煤，它的污染很重。1吨散煤相当于15吨以上电煤的排放量。京津冀周边28个城市，大致有五六千万吨。”

他认为，在推动煤改气、煤改电的同时，还要建立长效机制，凡是通过电话、微信等接到供暖不足的信息，马上派人到现场，“只要把老百姓的事放在心上，就不会出现问题。”

严厉打击房地产企业违法行为

说到热点，不得不提楼市。

“楼市明显降温，如何评价当前房地产总体形势？接下来的具体举措是什么？”有记者向住建部部长王蒙徽提问。

△王蒙徽

他表示，一年以来，房地产市场总体保持平稳运行，主要有两个特点，其一，房价过快上涨势头得到有效抑制；其二，房地产市场的预期出现积极变化，下一步将坚持房子是用来住的，不是用来炒的，保持房地产市场平稳健康发展。

王蒙徽说，将坚持调控目标不动摇，力度不放松，保持政策连续性和稳定性。同时将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的制度。

“大力发展住房租赁市场。因地制宜地发展共有产权住房。促进大中小城市协调发展，使人口和居住需求在空间上得到合理分布，同时继续加快棚户区改造和公租房建设，特别是把外来务工人口、城市无房户等纳入公租房保障体系”。

此外还将大力加强对房地产市场的监管，特别是严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

资料 | 人民网 新华网 中国证券网等

责任编辑：张义凌