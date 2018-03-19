原标题：央行有了新行长：了解易纲，很有必要

2002年，年仅54岁的周小川从戴相龙手中接过了央行行长的“接力棒”，从此坐镇央行15年。周小川担任央行行长期间，中国的经济结构与金融环境发生了天翻地覆的变化，作为中国央行这艘“金融巨轮”的掌舵者，周小川带领着央行击破了不少大风大浪，也躲过了不少暗礁浅滩。

历经15年有余，周小川成为了中国央行成立以来任职最久的行长。在今年的全国两会上，这艘“金融巨轮”的掌舵者易人。3月19日，在国务院总理李克强的提名之下，之前担任中央财经领导小组办公室副主任、中国人民银行副行长的易纲，正式接替周小川就任中国人民银行行长。

易纲是谁？对于这位并不经常出现在舆论聚光灯下的金融高官，大多数普通人恐怕都不甚熟悉。但是，在中国经济学界，易纲的名字如若称不上如雷贯耳，至少也是久负盛名。

1978年，年轻的易纲成功考入北京大学经济学系，从此展开了他的学术生涯。用当时的话说，易纲是一位典型的“老三届”，也正是这次高考，改变了这个曾经下乡插队的年轻人的命运。

易纲自己曾经回忆说，自己当时更想考进理科的数学系，但阴差阳错，进入了经济学系。

就读两年之后，1980年，易纲得到了一个机会，前往美国修读经济学课程，他先后就读于美国哈姆林大学和伊利诺大学，并在美国取得了经济学博士学位。

博士毕业之后，他在美国印第安纳大学取得了一个教职，很快就由助教升到了副教授，之后又获得了终身教职。当时，不论在和他同期出国的中国留学生眼里，还是在美国人眼里，易纲能够在这样一所知名大学获取终身教职，都值得旁人称羡。

然而，易纲自己却并不觉得这是自己人生的终极归宿。1994年，他毅然与安逸而富足的美国教授生活做出了诀别，在妻子尚在美国工作的情况下，只身一人回到了生他养他的祖国。

回国之后，易纲旋即与林毅夫、张维迎等知名学者共同建立了北京大学中国经济研究中心，担任教授、副主任、博士生导师。在他的学术理念渐渐成型，学术声望日益高涨的同时，央行也看中了这位出色的回国学者。

1997年，央行向易纲正式伸出了求贤的橄榄枝。这一年，易纲“学而优则仕”，成为了央行货币政策委员会副秘书长，从此开始了他的央行生涯。

进入央行之后，易纲进一步发挥出了他在财政与货币政策方面的才能，在出色完成本职工作的同时，他也在业内发表了许多有价值的观点。

1998年，北京国民经济研究所与管理世界杂志社主持了一场“中国经济增长的可持续性”学术研讨会，在会议上，易纲表示：中国经济可持续增长还有五大空间：城乡结构转换空间、所有制结构调整空间、产业结构调整空间、区域结构转换空间和中小企业发展空间。

这场会议召开的时候，全球金融风暴尚未平息，国内外对中国的经济前景众说纷纭，易纲的发言，算得上相当乐观。最终，中国用稳定的经济增速走出了金融风暴的影响，而这也证明了易纲的正确。

2003年，易纲出任央行货币政策司司长，2004年，他又出任央行行长助理，2007年，他正式升任央行副行长，2009年，他更是被任命为国家外汇管理局局长，执掌数万亿美元的中国外汇储备。

在央行工作之中，易纲是那种“说的少，做得多”的类型。他很少公开对谈论他主管的财政金融工作，也不爱在大众面前抛头露面，和美国那些风头四射的美联储高层相比，中国央行的管理者似乎普遍更低调。

但是，作为一名学者，易纲却从来没有停止过写作与发声，即便是在担任央行副行长之后，易纲还是笔耕不辍。截止至今，易纲一共在英文国际学术期刊上发表论文 20 余篇，其中有 11 篇被世界权威索引《经济学文献期刊》编入其期刊和电子索引；在《计量经济学杂志》、《中国经济评论》、《比较经济学研究》等经济杂志上发表中文论文40余篇，并著有10本中文著作。

他最近一次在专业期刊上发表文章，是2018年年初的事。当时，身为中国人民银行副行长，易纲在2018年第3期的《中国金融》杂志发表了题为《货币政策回顾与展望》的文章。从这篇文章之中，我们可以看出这位央行新掌门人对中国货币问题的大致思路。

在这篇文章中，易纲指出：回顾2017年的经济金融运行，积极有利的变化增多，同时也有一些风险隐患暴露。从国内经济金融形势看，经济稳中向好，结构持续改善，总供求更加平衡，制造业产能出清、行业集中度提升以及企业利润改善较为明显，但经济运行中仍然存在较为突出的结构性矛盾，财政金融领域的风险有所暴露。

针对当下的经济形势和货币政策，易纲首先回顾了央行之前的成功经验。包括进一步加强流动性管理，保持流动性基本稳定；推动货币政策调控框架转型，更加充分地发挥价格杠杆的调节和传导作用；进一步完善宏观审慎政策框架，切实防范系统性金融风险；探索发挥货币政策的结构调整作用，支持经济结构调整和转型升级；有序推进人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性，提升应对外部冲击的韧性等。

而针对2018年货币政策面临的挑战与政策思路，易纲也开出了四副“药方”。

一是保持货币政策的稳健中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。二是健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，守住不发生系统性金融风险的底线。三是适当发挥货币信贷政策的结构引导作用，进一步优化信贷结构。四是继续稳妥推进各项金融改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

如今，易纲就任央行行长，再回头看这些文字，可谓字字珠玑。

过去的15年里，易纲用出色的工作成绩和鞭辟入里的学术观点证明了自己的胜任，而在未来，易纲会如何执掌中国央行这艘“金融巨轮”，值得每一个关心中国经济的人用心关注。为此，了解易纲，很有必要。

资料来源：新华社、《经济日报》、《新京报》、《财经》、财新网等

撰文 / 杨鑫宇

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责任编辑：张义凌