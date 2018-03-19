光明网评：煎饼馃子分会成立 却与煎饼馃子无关

原标题：光明网：煎饼馃子分会成立，与煎饼馃子无关

如果有人和你说，北京成立了一个豆汁儿协会，你可能根本不会在乎，因为你从来没喝过，也不想喝；没准，你还会想，即使臭豆腐协会成立又与我何干！可是，如果有人和你说，米饭协会也成立了，不仅成立，而且还制定了“正宗米饭”的标准，该标准将蛋炒饭等在白米饭里加料的米饭一律排除在米饭之外；不仅如此，米饭是否“正宗”，都要由该协会来认定；不过，认定的前提嘛，嘿嘿，你懂的，先交入会费再说……这个时候，会做或不会做米饭、但总归吃过米饭的你，会怎么想呢？

不管你怎么想，反正有人就是这么想了。当然，现实世界里的事例远没有那么极端。今天（3月19日）有媒体报道说，天津市餐饮行业协会成立了“煎饼馃子分会”。该会会长告诉记者，他们将制定团体标准，让更多的从业者有标可依，按标作业。针对行业现状，该会会长表示，市面上不少加了火腿、辽参等五花八门配料的煎饼馃子并不正宗，天津本地人基本上都不会买。

什么是“正宗”的煎饼馃子？“天津本地人”都买的煎饼馃子就是正宗的煎饼馃子？上述报道称，天津一家老字号煎饼馃子第五代传人说，他的煎饼馃子手艺起源于1912年，他表示分会成立之后，会对这个行业的规范和发展起到推动性作用。如果煎饼馃子起源于1912年的话，那么，煎饼这东西起源于哪里却未见考证。除了硬性指定，可能也考证不了。不过，不论煎饼起源于山东还是天津抑或其他什么地方，第一张煎饼的诞生恐怕要早于1912年吧。可以肯定是，至今为止，人们从未闻听自称是煎饼的传人或常吃煎饼的人声讨煎饼馃子不是正宗的煎饼，也从未听过说什么地方的人只吃正宗煎饼而对加了料的煎饼馃子“基本上都不会买”。

正像制作煎饼馃子的人不会去征得制作煎饼的人同意之后再进行合成性创新一样，制作不正宗煎饼馃子的人也同样不会去征得制作正宗煎饼馃子的人同意之后再往煎饼馃子里加火腿、辽参等五花八门配料进行集成性创新。制作“煎饼馃子分会”认定的不正宗的煎饼馃子的人，才不在乎“煎饼馃子分会”所谓的正宗与否呢，他在乎的是加了五花八门配料的煎饼馃子是否卖得出去；他甚至也不会在乎买这些加了五花八门配料的煎饼馃子的人是否为“天津本地人”，而只在乎买的人是否足够多以致能回本赚钱。

这就说明，如果天津市餐饮行业协会“煎饼馃子分会”的成立，与煎饼馃子的市场无涉，那么，那些在煎饼馃子里加火腿、辽参等五花八门配料、制作“煎饼馃子分会”认定的不正宗煎饼馃子的人，大可不必在意这个分会的存在与否。但是，如果这个分会由认定煎饼馃子的正宗与否始，像“全国牙防组”那样，给这个品牌发个证，给那个产品颁个奖，俨然产品评价机构，变相设立市场门槛，终以敛取会费为实际目的，那么，这样组织的存在就有碍于市场的建构和发育。

“煎饼馃子分会”会长向记者介绍了加入这个分会的办法：“……副会长单位以上500元一年，会员单位300元一年。”“入会以后我们颁发会员证，摊主在制作煎饼的时候需要把标牌戴上，还会统一穿着围裙、帽子和口罩等。”这样的入会办法的确一目了然，除了会长单位没有明码标价外，还没有交待清楚的是，那些在配料、工艺上一直符合正宗煎饼馃子标准，但又不愿意花钱入会的人制作的煎饼馃子，是否还属于正宗的煎饼馃子。

来源：光明网

责任编辑：张玉