总理在金色大厅的122分钟:答问脱稿 不照本宣科

原标题： 总理在金色大厅的122分钟

撰文丨李岩 高语阳 摄影 | 郝羿

3月20日，一年一度的全国两会再次迎来闭幕日当天的总理记者招待会。

虽是惯例，但正值政府换届，今年的总理记者会较以往有所不同。

3月20日上午10：50，再次当选国务院总理的李克强以及韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤四位副总理在会上亮相。

此外，政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，跟往年相比，这次记者会换了一位新的主持人，接棒傅莹的新任全国人大发言人张业遂。



记者会在这位新主持人的发言中开始，简单介绍后，话筒交给了李克强。

脱稿答问

为了占位置，政知君提前近两小时便持请柬进入人民大会堂三层的金色大厅。

虽称“金色大厅”，但内里的装潢要比政知君想象得朴素。厅内的二层阁楼内额外布置了多组照明，其中的两台圆形射灯，在正上方向下聚焦主席台的座位。

等待良久，李克强走在排头和副总理们一同入场。

所有人员到位后，李克强给了现场两个手势：

单手向台下观众打招呼

双手示意各位副总理正式亮相

参加多场人大记者会的政知圈（微信ID：wepolitics）发现，一般而言，脱稿答问的嘉宾由于不必手扶材料，因此在答问过程中的肢体动作往往会更加丰富。

不例外，李克强延续了此前几年的惯例，做到了全程脱稿答问。而过程中，他每一个抬手，都会引来后排摄影记者们的快门声浪。



从国务院领导同志身后的背板“十三届全国人大一次会议记者会”可以看出，总理记者会实际上和在梅地亚新闻中心举办的部长记者会“同宗同源”。会上，总理座位上的用品也延续了传统：



便签纸、红蓝铅笔

饮用水

白色毛巾

谙熟英文

全场记者会122分钟，梳理现场记者提问，15个提问机会里有8个被外媒记者抢得，其中，大多数记者同样用中文提问。

这里，政知圈（微信ID：wepolitics）尤其要提一下李克强的英文。此次记者会中，一位外媒记者用英文提问过程中，李克强还未等到将问题翻译成中文，就已经开始用笔记录要点。

另外，政知君发现，前些年的总理记者会上，李克强在结束后的“返场”、驻足传为佳话，乐于和媒体互动似乎也成为了他的标签。

今年同样不例外，在主持人宣布结束后，李克强面对记者在台下的追问，又回答了一个问题后才离场。被追问个税起征点的问题，李克强表示：“我们会抓紧启动，按法律程序办理。”



答问过程中虽然脱稿，但一些具体经济数据信“口”拈来：

·去年中美贸易的规模已经达到了5800亿美元； ·目前我们商业银行法定存款准备金率在15%左右，这也相当于存了20多万亿的准备金； ·去年末企业职工养老基金的结余是41000多亿元，社会保障基金拥有的资金也在增加，去年达18000多亿元。

可以看出，对于有可能被问到的领域，李克强做足了功课。但严谨的前提下，其回答并不是“照本宣科”，过程中多次引用成语古训。现场，政知君多次听到场下记者交流刚刚听到的引用古语出自何处。

“云多易生雨、树大常招风”：中国经济体量巨大难免遇到金融风险； “让恒产者有恒心”：将注重保护私有产权； “利民之事，丝发必兴”：只要是为了人民的利益，万难不辞、万险不避。

不过，也并不是所有回答都如此严肃，一些有意思的比喻、段子不时将现场记者逗乐。

李克强透露，有专家告诉自己，他在调研中发现在饭馆吃饭交的是地税，打包带走交的是国税，那么要是站在饭馆门槛中间吃该交什么税呢？这在总理心中并不是抬杠，生动地体现了实践中遇到的困境。而后，营改增、国税地税合并相继推出。

现场还有一些有趣的比喻，政知君节选了些大家感受一下：

·不要相信非法集资者“竹篮子也能打一筐水的神话” ·虽然中日关系趋暖，但更重要的还是夯实基础，不能搞“一锤子买卖”，要防止出现“乍暖还寒” ·避免多个“大盖帽”去管一个小商贩

按方位分工的主持人

和5年前一样，政府换届后的首次总理记者会，副总理一同亮相已成惯例，但是李克强仍然是答问的主角。2个小时里中外记者共提出15个问题，李克强一人担任了所有问题的答问者角色。

正是因为这样的“主角光环”，李克强座位前设有3个麦克风，而其他人面前只有2个。现场的三位主持人显得分工明确。



·全国人大新闻发言人张业遂在记者会开始和结束时作了简要总结，并提醒“这是最后一个提问机会”； ·外交部新闻发言人陆慷坐在嘉宾台左侧，负责组织场内左区记者的提问； ·全国人大常委会办公厅新闻局局长何绍仁坐在嘉宾台右侧，负责组织场内右区记者提问。而场内中间区域的记者提问，则由上述两位主持人交替负责。

不过，和5年前相比，今天的记者会同样有许多“升级”。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，2013年李克强的总理记者会首秀，面前摆放的名牌只有汉字，而此次的名牌还印有姓名拼音。另外，其身后的背板从2016年开始，在两边“掏”了两个窟窿安装了液晶显示仪，全程聚焦总理答问过程。这样的多媒体技术手段，2013年时还未应用。

记者会结束后，政知君收起请柬打算留作纪念。关于这张请柬，实际上每年的颜色也不一样。去年政知君收到的请柬是粉色的，而今年则改为大红色。



资料丨《瞭望》 中国网 上海观察

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责任编辑：张义凌