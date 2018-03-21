偏爱“暗访”省级官员履新 曾当面向企业老板道歉

原标题： 偏爱“暗访”的省级官员又履新职

来源：“大白新闻”微信公众号

[编辑/张喜斌 统筹/刘姝蓉]日前，中央对广西壮族自治区党委主要负责同志职务进行了调整。鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，彭清华同志不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，鹿心社此前曾任江西省省长、江西省省委书记等职。2016年，时任江西省长鹿心社曾当面向一位企业负责人道歉。此外，其还曾多次因不打招呼、说查就查的“暗访”活动登上媒体头条。

鹿心社任广西壮族自治区党委书记

据媒体报道，日前，中央对广西壮族自治区党委主要负责同志职务进行了调整。鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，彭清华同志不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。

消息称，3月21日，广西壮族自治区召开领导干部会议，中央组织部副部长兼干部二局局长吴玉良同志在会上宣布了中央决定，称这次调整是中央从大局出发，根据工作需要和干部交流精神，以及广西壮族自治区领导班子建设实际，经过通盘考虑、慎重研究决定的。

公开资料显示：鹿心社同志1956年11月出生，山东巨野人。

曾任国土资源部耕地保护司司长，1999年5月后任国土资源部副部长，甘肃省委副书记，2011年6月任江西省委副书记、代省长，2012年2月任省长，2016年6月任省委书记。是十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员。

曾当面向一位企业负责人诚恳道歉

2016年2月19日，有媒体曾报道了《江西省长当面道歉了，究竟发生了什么事？》的消息。文章称，新春伊始召开的一个座谈会上，时任江西省省长鹿心社诚恳地对一位企业负责人说：“有的政府工作没有做好，我代表省政府向你表示歉意。”

原来，这家生物科技企业的负责人反映：前两年企业打算将5项科研成果在省内转化，但难获审批注册，无奈之下辗转到广西南宁才获批准。一经折腾，企业蒙受了经济损失，还错过了抢占市场的良机。

文章称，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。这家企业远赴他乡转化成果，显然与省内政策环境、商务成本等方面“水土异也”不无关系，拷问的是江西发展环境。发展不足仍然是江西的“短板”。

文章称，当前，经济下行压力加大，企业发展面临的困难和挑战增多。压力越大，越要帮企业谋发展、促转型；困难越大，越要在优化发展环境上下功夫；挑战越大，越要在破解发展难题上出实招、硬招、快招。

文章称，2015年，我省出台了“稳增长22条”“创新创业28条”“推广自贸区经验74条”等一系列政策举措；2016年还将在强创新、降成本等方面出台新的帮扶措施。

文章称，各级政府和部门唯有敢于担当、狠抓落实、积极有为，切实加大简政放权、放管结合、优化服务的力度，处理好政府与市场的关系，更加注重营造良好的创新创业生态，才能为企业提供充足“养分”，促进企业持续健康发展。

省长道歉，一些部门应该感到汗颜。期望各级政府和部门静心想一想、扪心问一问：在优化发展环境上，本地区本部门实际工作与省委、省政府的决策部署还有哪些差距，下一步将作何种改进，以进一步为全省加快发展增添新动力、激发新活力、提升竞争力。

曾因“突如其来的作风之考”被点赞

2016年1月，时任江西省省长的鹿心社在赣州瑞金老区调研（图/中国经济周刊）

2016年9月，多家媒体对江西省委书记鹿心社“突如其来的作风之考”进行了持续报道，引发热议。文章称，仅以2016年为例，就已经有多地党政一把手因不打招呼、说查就查的“暗访”活动登上了媒体头条。



文章称，作为“地方大员”，没有事先打招呼，没有当地领导陪同……这种不“摆谱”、不“端着”的接地气之举，让当地干部很受教育，了解实情也更为到位，同时，让老百姓的心里更“带感”。

文章称，随机选择贫困户调研，现场核查帮扶干部的工作情况……2016年9月13日，正在井冈山调研的省委书记鹿心社用一场这样的临时考试，再次向全省宣示他对作风建设的高度重视，宣示他对进一步加强和改进干部作风建设的信心与决心。

当日，鹿心社在井冈山市大井林场荆竹山村走访慰问了贫困户骆桂发后，问当地干部：“村里有没有比骆桂发家还要困难的贫困户？”当地干部回答：“有，我马上打电话联系。”鹿心社摆了摆手，说：“不要联系，你现在就领我过去，我要看到最真实的情况。”

相隔数百米远的贫困户李冬林正在家里忙着活计，远远地看到有人登门便迎了出来。及近，认出了是省委书记鹿心社，李冬林十分激动。

这是一幢斑驳的土坯房，屋内的墙上，一条条裂缝清晰可见。“我来你家看看你生活得怎样。”鹿心社一边说，一边和李冬林一起迈进家门。哪是住房、哪是厨房、有没有有线电视、房子是不是危房……鹿心社一间房一间房地仔细察看、细心询问。

低保收入多少、毛竹抚育金多少、金融分红多少……和李冬林同坐一条板凳，鹿心社一项项地问着收入。他拿起李冬林的一卡通存折，细致地查看每一笔收支。看到账上所剩余额不多时，鹿心社眉头紧锁。

他对当地干部说，老李家缺乏劳动力，又有亲人残疾，一定要精准施策，让他们有稳定的可持续的收入来源。翻看着贫困户脱贫档案卡，鹿心社现场“考”起了李冬林：“联系你家的帮扶干部叫什么名字？”

“何桂强！”李冬林如实回答。“他会来你家吗？来了帮你做什么？”“会来家里，帮解决一些困难。”“这里有他的电话，你平时会给他打么？打得通吗？”“一般不会打，但遇到困难会打电话。”“让我们一起来打一下他的电话试试！”

说着，鹿心社让吉安市领导现场拨通了帮扶干部、大井林场副场长何桂强的电话，来了一次说查就查的临时检查。

“你联系的贫困户是谁？”“他家有几口人？”“主要是什么困难？”“几口人领低保？”“你多长时间上门一次？”“为李冬林家提供了什么帮助，有哪些进一步打算？”“李冬林家什么时候能脱贫？”……

突如其来的“考试”没有让何桂强慌张，他把平时的工作一五一十地作了介绍。鹿心社一边听，一边对照着档案卡的资料登记，还一边向李冬林求证：是这样吗？听到了一连串满意的回答，鹿心社很欣慰，他表明了自己的身份，向何桂强细致工作表示肯定和感谢。

他对现场的各级领导干部说，精准扶贫工作，核心是精准，关键在落实。我们要以对党、对人民的责任感、使命感，大力弘扬井冈山精神，以踏石留印、抓铁有痕的作风，不折不扣地落实好脱贫攻坚各项部署，真心实意地把工作做实做细，坚决不让一户贫困户在同步小康的征程中掉队。

听闻是省委书记在对自己现场检查，何桂强又是惊讶又是欣喜，他向鹿书记表态：一定更加细致地工作，更加精准地帮扶，有信心、有决心帮助李冬林如期脱贫。

一场突如其来的作风之考，让现场井冈山的干部“背上冒汗”，更让他们深受教育、深受启发。井冈山市委书记刘洪说，虽然我们的干部通过了这次考试，但面对脱贫攻坚的历史重任，我们的作风之考永远在路上。

我们要深入贯彻鹿书记的指示精神，学习鹿书记抓实抓细的工作作风，对全市脱贫工作各个环节进行一次交叉大检查，提升作风、狠抓落实，确保井冈山在全省率先脱贫。

[资料来源：江西日报、新华网、大江网、法律与生活等]

责任编辑：张义凌