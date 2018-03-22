媒体评扬州退休官员被查:为何等到儿子前女友举报

原标题：“官员遭儿子前女友举报”该如何彻查

如果当地建成了完备的官员个人重大事项报告制度，黄道龙父子无论如何也过不了个人重大事项报告这一关，两人应该早就完全露出了原形，何至于等到现在，因被儿子前女友举报才东窗事发？

江苏扬州市纪委监委3月20日发布消息，扬州市国资委原主任黄道龙涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。据江苏媒体报道，黄道龙被查缘于其儿子黄宇的前女友王某的举报，王某举报黄道龙父子拥有来历不明的房产、珠宝、书画、成套红木家具、豪华轿车及大量银行卡和现金，资产高达几千万元。去年10月，时任扬州市资源交易中心政府采购科科长的黄宇已停职接受调查。

退休处级官员被儿子的前女友举报，儿子也是一名科级官员，举报者指控同为官员的父子两人巨额财产来历不明，又是一起“情妇举报贪官”“儿媳举报公公”式的反腐故事。举报信不但用了“豪车成群、豪宅成排、古董成堆”之类富于煽情的字眼，而且晒出了豪车、豪宅、古董的“登记表”，并交代了部分财产的具体情况，如房产中有两套别墅分别为238平方米和180平方米，另有一套别墅已缴纳15万元定金，有两套房产已经售出，等等。

举报者王某能够掌握如此详细的材料，自然是因为她曾经是黄宇的女友，后来黄宇与其他人领证结婚，王某为“报复”而举报黄宇及其父亲涉嫌贪腐，其举报的动机如何暂且不论，由于具有不可多得的举证优势，她举报的内容应当是比较可靠的。被举报的黄宇、黄道龙一个于去年10月停职接受调查，一个现在以涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查，这个初步的结果，大约可以说明王某的举报所言不虚，至少为纪检监察机关提供了比较具体翔实的线索。

在对黄道龙父子两人进行初步调查审查的基础上，接下来，有关部门应当对两人被举报之事进行全面、彻底的调查。首先需要查清楚的是，两人到底拥有多少“来历不明”的财产，要对“豪车成群、豪宅成排、古董成堆”列一个详尽无遗的明细清单，并且要把这些“来历不明”的财产的来历尽量查实，实在无法查实的才归入“来历不明”之列。在此过程中，可以顺藤摸瓜查出黄氏父子收过哪些人的贿赂、向哪些人行过贿以及其他贪腐行为。这方面主要是一些常规性的工作，但工作量可能非常大，并且可能充满面临巨大的困难和压力，有关方面应当严格依法办案，坚决顶住压力、攻坚克难，把案子查个水落石出。

其次，应当调查负有监督管理职责的有关部门及工作人员中，是否存在失职渎职的问题。如果真如王某举报所言，黄氏父子拥有成群的豪车、成排的豪宅和成堆的古董，资产高达几千万元，这在当地的官场、交际圈和舆论场，恐怕很难成为绝对不为人所知的秘密。如王某举报，黄宇先是开了一辆奥迪车，2015年换成了一辆价值四十余万元的宝马车，身为科长的黄宇开着奥迪、宝马上下班，算不算一种炫耀和“露富”呢？有关部门如果对此一无所知，或者虽然已发现黄宇存在与其正常收入不相称的高消费行为，却并未采取任何警示、诫勉或调查行动，都难免失职渎职之嫌。如果有关部门及工作人员存在失职渎职甚至更严重的问题，也必须依法予以追究，这一点绝不能含糊。

再次，应当以查处此案为契机，检查当地官员个人重大事项报告制度的运行情况，看是否存在较大的漏洞或短板，并进行全面总结和深刻反思。如果当地建成了完备的官员个人重大事项报告制度，黄道龙父子拥有“豪车成群、豪宅成排、古董成堆”，无论如何也过不了个人重大事项报告这一关，两人应该早就完全露出了原形，何至于等到现在，因被亲近人员“报复”举报才东窗事发？

“情妇举报贪官”“儿媳举报公公”式的反腐故事，人们已经听得不少了，扬州的这起“退休官员遭儿子前女友举报”故事，也没有提供更多的新鲜内容。然而，对这样的腐败案件如何全面彻查深究，如何使腐败分子即便不被亲近人员举报，也一定能被发现并依法受到严惩，是深入推进反腐败斗争必须认真研究的重大问题。

本报评论员 潘洪其

责任编辑：张建利