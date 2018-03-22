国务院机构改革后9大部委合并 新领导上岗

原标题：9大部委合并，新领导上岗

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 高楼

两会结束后，国务院机构改革正紧锣密鼓开展，各部委新领导也陆续就位。

根据改革方案，司法部与国务院法制办整合。今早，司法部更新了领导信息，出现“双首长”搭配——部长傅政华，党组书记袁曙宏。

傅政华与袁曙宏都是十九届中央委员。傅政华出生于1955年3月，河北滦县人，原任公安部党委副书记、常务副部长（正部长级）。袁曙宏出生于1958年7月，安徽合肥人，原任国务院法制办副主任、党组书记。他是我国法学界的权威专家，也是十八大以来多次中央全会文件起草组的成员，并参与撰写了《党的十九大报告辅导读本》。

司法部其他几位领导是副部长熊选国、赵大程、刘志强，中纪委驻司法部纪检组组长蒲增繁，副部长刘振宇、刘炤，党组成员（副部长级）甘藏春。7位副部中，熊选国、赵大程、刘志强、蒲增繁、刘振宇来自原司法部，刘炤和甘藏春来自原国务院法制办。

同样出现“双首长”的还有新成立的国家市场监督管理总局——局长张茅，党组书记毕井泉。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，他们二位是老同事，2006年至2008年间，他们同为国家发改委副主任。

市场监管总局由国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局合并而成。两位领导中，张茅原任工商管理总局局长，毕井泉原任食药监总局局长。

张茅出生于1954年2月，早年一直在北京市工作，担任过北京市经贸委副主任、海淀区区长、北京市市长助理和北京市副市长，还当过北京奥运会组委会执行副主席。2006年后，张茅进入中央部委，历任发改委副主任，卫生部党组书记、副部长，2013年出任国家工商管理总局局长。

毕井泉出生于1955年9月，从北京大学经济学系毕业后进入国家物价局，后在国家计委、国家发改委任职，2006年出任发改委副主任。2008年3月，毕井泉转任国务院副秘书长，2015年1月，出任国家食药监总局局长。

另一个合并后开始运转的是文化和旅游部，它由原文化部和原国家旅游局合并而来。据文旅部官网显示，原文化部部长雒树刚任文旅部部长、党组书记，原国家旅游局局长李金早任副部长、党组副书记。

值得注意的是，文旅部排名第三的领导是刚刚从山东“进京”的副部长李群。他出生于1962年2月，山东威海人，此前一直在山东工作，担任过共青团山东省委书记，临沂市长，临沂市委书记，2007年晋升副部，任山东省委常委、宣传部长，后来又出任了青岛市委书记和常务副省长。

除了以上三位，文旅部还有10位部领导，分别是：党组成员、副部长项兆伦，党组成员（副部长级）、故宫博物院院长单霁翔，党组成员、国家文物局局长刘玉珠，中纪委驻文旅部纪检组组长迟耀云，党组成员、副部长张旭，党组成员杜江、李世宏、王晓峰、于群、魏洪涛。

其中，项兆伦、单霁翔、刘玉珠、迟耀云、张旭、于群来自原文化部，杜江、李世宏、王晓峰、魏洪涛来自原国家旅游局。

昨日下午，担任银监会主席一年多的郭树清成为新成立的中国银行保险监督管理委员会第一任主席。

据报道，银保监会目前为“一正七副一纪检组组长”的九人领导班子格局，原银监会4位副主席和原保监会3位副主席均担任银保监会的副主席，他们是：来自银监会的王兆星、曹宇、周亮、祝树民，来自保监会的陈文辉、黄洪、梁涛。

此外，原中纪委驻银监会纪检组组长李欣然担任中纪委驻银保监会纪检组首任组长。

自从去年4月原保监会主席项俊波落马后，保监会一直没有迎来新主席，日常工作由排名第一的副主席陈文辉主持。

责任编辑：张义凌