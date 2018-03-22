媒体：撤综治委和维稳办 社会治理深刻变革开始了

原标题：取消“综治委”“维稳办”，一场社会治理的深刻变革开始了
随着法治中国建设的深入推进，民众的法治意识逐渐增强，许多行政性较强的治理手段，确实需要逐渐纳入统一的法治框架之内。
文 |社论
3月21日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》。方案提出，“组建中央全面依法治国委员会，负责全面依法治国的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，作为党中央决策议事协调机构。”
同时，方案还提出，“为加强党对政法工作和社会治安综合治理等工作的统筹协调，加快社会治安防控体系建设，不再设立中央社会治安综合治理委员会及其办公室，有关职责交由中央政法委员会承担。”“为加强党对政法工作的集中统一领导，更好统筹协调政法机关资源力量，强化维稳工作的系统性，推进平安中国建设，不再设立中央维护稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由中央政法委员会承担。”
党的十八大以来，全面依法治国实现了历史性突破，法治已经成为治理体系的关键一环。从党的十八届四中全会作出《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，到颁布实施《法治政府建设实施纲要（2015—2020年）》；从党的十九大成立中央全面依法治国领导小组，再到本次机构改革决定组建中央全面依法治国委员会，均表明法治中国建设已进入“快车道”，彰显了中国推进依法治国的决心。
法治是一个国家发展的重要保障，是治国理政的基本方式，也是现代政治文明的基本标志。坚持依法治国、依法执政、依法行政，必将在有效规范、约束权力的同时，提升效率效能，创新治理模式，从而实现国家治理体系和治理能力现代化。中央全面依法治国委员会的成立，是对以往法治理论与实践的强化，不仅可以加强对法治中国建设的统一领导，也符合全体国人的切身利益。
同样值得注意的是，此次党和国家机构改革还决定，不再设立中央社会治安综合治理委员会及其办公室，不再设立中央维护稳定工作领导小组及其办公室。综治与维稳的职责交由中央政法委员会承担。
众所周知，中国这样一个发展中大国，仍面临着诸多治理难题。过去，中央社会治安综合治理委员会、中央维护稳定工作领导小组，在它们各自的功能领域都发挥了极其重要的作用。但随着法治中国建设的深入推进，民众的法治意识逐渐增强，许多行政性较强的治理手段，确实需要逐渐纳入统一的法治框架之内。可以说，取消这两个机构，也是全面依法治国更深层次的体现。
当然需要明白的是，取消这两个机构并不是把稳定放在了次要的位置，社会稳定依然是中国未来发展的一个大前提。目前的改革，只是以一种更好的适应时代发展的方式去维护这个大前提。现代国家治理的历史和经验表明，依靠法治、全面推进依法治国能够求得最大的稳定，真正实现国家和社会的长治久安。
在党的十九大报告中，“坚持全面依法治国”被纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，明确了“建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家”的总目标，此次机构改革又设计了路线图。布局已成，方略已明，接下来，则是以大无畏的勇气，强力推进法治建设，真正实现全面依法治国从理论落实到实践中去，在提升政治文明、促进经济社会发展的同时，增进人民群众的福祉。
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