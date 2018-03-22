红网：加班变“假班”是形式主义新变种 应该整治

原标题：加班变“假班”是形式主义的新变种

新常态下，机关兴起加班热潮，“白加黑”“五加二”成为常态。诚然，为完成工作的适度加班应当鼓励，部分工作因工作性质也不得不加班，但变加班为“假班”，则是形式主义的新表征，应该重点整治。（3月20日 人民网）

职场上，加班是一种常态。对于机关工作人员而言，近些年，由于改革举措的密集出台和严格实施，工作量更大，面临的新矛盾、新问题更多，以致加班的次数越来越多，频率也越来越高。尤其是基层部门，分身乏术、连轴转的情况更是屡见不鲜。通过加班，将工作时间内未处理完毕的事项办理完结，确保今天的事不拖到明天，提升工作和服务的效率，这是公职人员履职尽责、担当作为的表现。但如果加班期间做与工作无关的事，只图制造加班的假象，变加班为“假班”，则是形式主义作风的表征。

加班的目的在于推动工作落实、解决疑难问题、回应民生诉求。但在一些地方，却偶或出现加“假班”的情况。所谓加“假班”，即上班时间闲来无事，下班时间却正襟危坐，伏案工作。更为重要的是，这样的表现，可能只是为在领导面前刷存在感，以辛勤工作的表现形式，赢得领导的关注和认可。这不得不说是一种唯上的政绩观偏差，更是一种官僚主义的表现。

名不副实的加班，是对办公资源的浪费，也容易滋生不扎实、不走心的工作作风。加班期间，灯光、饮水等办公资源的消耗虽然不大，但长此以往，浪费也不会少。而且，如果这样盲目攀比加班的风气长期蔓延，对工作人员的正常休息时间也是一种戕害，这势必会降低法定工作时间内的工作水平与服务实效，最终难免会遭致干部群众的质疑和反对。

科学合理的加班，应该是有的放矢、实事求是。加班的前提是相当数量与紧急程度的工作内容，如果不是因为具体工作的加班，比如思想理论、业务技能的自主学习，完全可以放在下班回家之余。而且，加班也一定程度折射工作的水平和素养。一味加班，或许也暴露解决新问题、应对新矛盾的能力存在短板。因此，对于这类加班，也要反思如何提升应对本职工作的能力和素质，用优质高效的工作，减少加班的频次。

归根结底，加班的表现形式，也是折射机关工作作风的一个窗口。实事求是的加班，对于解决问题、推动工作、助推发展有着积极的意义，是真抓实干、求真务实的体现，人民群众必然会支持和认可。名不副实的加班，通过“加班”来向同事和领导彰显干事作为、担当奉献，对于推动实际工作、回应群众诉求并无好处，终究会引发诟病。因此，党员干部应该厚植正确的政绩观和群众观，涵养实事求是的加班风气；同时建立完善以群众满意、工作实绩为主要内容的务实科学的考评考核机制，确保加班在科学合理的轨道运行。

来源：红网

责任编辑：张玉