马上“消失”的这套人民币 背后有这些故事

原标题：马上“消失”的这套人民币，背后竟有这些故事

中午11点半，政知君被一波消息刷屏了！

第四套人民币将停止流通！

所以问题来了：

第四套人民币是哪套？

长啥样啊？

我们现在最常用的是第几套？

马上查了一下，发现我们现在用的是第五套人民币，第四套长这样↓↓

嗯，满满都是童年的回忆啊，比如拿着一毛钱买一根酸奶棒、五毛钱买一包板筋王啥的。[这篇文章的目的可能是提醒政知君已经老了。好气哦

满揣怀旧的情怀，以及对童年时光的美好回忆，政知道（微信ID：upolitics）探究了一下这套即将停止流通的人民币背后的故事。其中的一些细节，政知君也是第一次知道，一起来围观一下吧~

筹划设计时间最长的一套人民币

第四套人民币是筹划设计时间最长的一套人民币，从1967年1月总行提出设计第四套人民币的设想，到1985年5月定案，历时18年。

1967年1月，中国人民银行总行向国务院反映了湖北机械学院部分群众对人民币1元券天安门上没 有毛主席像、红旗和标语提出尖锐批评的情况，同时提出了新版人民币的设计设想。2月，李先念批示：“应准备一套新版人民币，设计图景要多反映些生产关系方面的题材，克服第三套人民币生产力题材多的问题。”

1968年7月16日，总行第一次向国务院报送新版人民币设计方案初稿，主要以“三突出”（突出毛主席的光辉形象、突出毛泽东思想、突出毛主席的革命路线）和“两个反映”（反映无产阶级文化大革命、反映社会主义革命和建设）为主题思想，当时受到周总理的严肃批评。

1969年4月8日，总行第二次向国务院上报新版人民币设计稿，票券画面主要是反映极左的内容，仍未获批准，后因林彪反党集团覆灭而作罢。

1975年11月18日，财政部（当时中国人民银行与财政部合并）第三次向国务院上报设计印制新版人民币的报告，设计方案的图稿主要反映社会主义新生事物和工农兵形象，如知识青年上山下乡、工农兵上大学、农业学大寨、工业学大庆等，同年12月29日李先念批示：“放一放再说。”

1976年5月10日再次请示，李先念批示：“暂时不办。”以上上报的三套方案内容均是“文化大革命”极左思想的反映，由于在党中央、国务院的正确路线指导下，均被一一排除，使极左思潮未能反映在国币上。

粉碎“四人帮”以后，1977年11月15日，财政部再次上报关于设计新版人民币的报告，详细陈述了设计新版人民币的必要性和可能性，很快于11月21日获党中央政治局审查批准。

1978年4月，根据党中央国务院的决策，中国人民银行总行首先组织印制系统专业技术人员进行研究，同年11月，在中央美术学院和中央工艺美术学院领导的支持下，在罗工柳主持下，由周令钊、侯一民、邓澎、陈若菊等组成专家组，在印制系统专业设计雕刻专家张作栋、石大振、刘延年等参与下，开始重新设计第四套人民币。经过专家们集思广益，确定了设计指导思想和设计思路，最后完成设计方案。

1979年12月8日，总行上报第四套人民币彩色设计稿（当时没 有50元和100元券），12月20日经国务院原则批准。1983年2月24日，总行向国务院上报关于印制发行第四套人民币的报告，同年3月3日国务院核准印制。

票面设计具有很高的艺术价值

第四套人民币整套票券设计思想的共同主题是：全国各族人民在中国共产党的领导下，精神焕发，为建设社会主义现代化国家而努力奋斗。

在票面的设计风格和印制工艺上第四套人民币较前三套都有创新和突破，既吸收了国外钞票设计的某些艺术特点，又保持并发扬了我国民族艺术的传统，不仅有实用价值，而且具有很高的艺术价值。所有票券上面的人物绘画均出自侯一民之手。

侯一民，男，蒙古族，1930年生于河北高阳。

著名油画家、美术家、美术教育家，国家级有突出贡献专家，中国壁画学会名誉会长，新中国第一代美术家、美术教育家，新壁画运动开拓者之一。擅长油画、壁画、中国画、陶艺、雕塑及考古鉴定。

曾任中央美院油画系副主任、壁画系主任、第一副院长，中国壁画学会会长，中国美术家协会常务理事，全国壁画艺术委员会主任，吴作人国际美术基金会理事长等职。参与第三套、第四套人民币设计。1986年后，参与锦绣中华、中国民俗文化村等园林创建，任总顾问。2013年1月获第二届“中国美术奖·终身成就奖”。

第四套在文字的采用及规范化、标准化上也作了认真调整。全套票券不仅继续采用蒙、藏、维、壮四种少数民族文字，以方便少数民族地区人民的使用，而且又在1元以上主币上增印了盲文符号。第四套人民币还吸收了国家对汉字整理和简化的成果，在票面上全部采用了规范化汉字，但字体仍沿用马文蔚先生的“张黑女”碑体。

“张黑女”碑

第四套人民币上的“故事”

第四套人民币从1987年4月27日开始发行，至1997年4月1日止，共发行9种面额，14种票券。

不同面额的票券，上面的“故事”也不一样，了解一下：

100元券采用四位领袖浮雕像，这不但是我党始终坚持的马列主义毛泽东思想的形象表现，同时也记录和歌颂了党领导中国革命的光辉历史；背面衬托国徽的则是汉族古代纹饰。

正面图案：毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德四位领袖浮雕像；

背面图案：井冈山主峰五指峰。

50元券正面主景是工人、农民、知识分子头像，体现了我国宪法规定的“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”和“社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子，团结一切可以团结的力量”的国体和政权性质；背面衬托国徽的则是汉族古代纹饰。

正面图案：工、农、知识分子人物头像；

背面图案：黄河壶口瀑布。

从10元券开始到1角券，正面主景都是我国有代表性的民族人物头像，每张票面两人，栩栩如生。这些民族人物头像是多民族国家的象征，不仅反映了我国各民族的大团结，而且反映了各族人民意气风发、斗志昂扬的主人翁精神。

10元到1元四张主币，正面衬托面额的纹饰更为生动：10元券是“凤凰牡丹”；5元券是“仙鹤松树”；2元券是“绶鸟翠竹”；1元券是“燕子桃花”。

面额：10元；

正面图案：汉族、蒙古族人物头像；

背面图案：珠穆朗玛峰。

面额：5元；

正面图案：藏族、回族人物头像；

背面图案：长江巫峡。

面额：2元；

正面图案：维吾尔族、彝族人物头像；

背面图案：南海、南天一柱。

面额：1元；

正面图案：侗族、瑶族人物头像；

背面图案：长城。

面额：5角；

正面图案：苗族、壮族人物头像；

背面图案：国徽、民族图案。

面额：2角；

正面图案：布依族、朝鲜族人物头像；

背面图案：国徽、民族图案。

面额：1角；

正面图案：高山族、满族人物头像；

背面图案：国徽、民族图案。

责任编辑：张义凌