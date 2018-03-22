傅政华已任司法部部长 袁曙宏任党组书记(附简历)

原标题：傅政华任司法部部长、党组副书记，袁曙宏任党组书记、副部长
近日，司法部官网“部领导介绍”一栏更新显示，公安部党委副书记、常务副部长傅政华已任司法部部长、党组副书记，原国务院法制办公室党组书记、副主任袁曙宏已任党组书记、副部长。
此前，司法部部长、党组书记由张军一人担任。3月18日，张军已当选为最高人民检察院检察长。
近日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，将司法部和国务院法制办公室的职责整合，重新组建司法部，作为国务院组成部门。不再保留国务院法制办公室。
据司法部官网“部领导介绍”一栏显示，司法部领导除袁曙宏外，还有2人由原国务院法制办转任司法部。
其中，熊选国、赵大程、刘志强、刘振宇继续担任司法部副部长、党组成员；蒲增繁继续担任中央纪委驻司法部纪检组组长、党组成员；原国务院法制办公室党组成员、副主任刘炤调任任司法部副部长、党组成员，原国务院法制办公室党组成员、副主任藏春，任司法部党组成员（副部长级）。
傅政华简历
傅政华，男，汉族，1955年3月生，河北滦县人，1973年9月加入中国共产党，1970年12月参加工作，北京大学分校法律专业毕业，法学硕士学位。
曾任公安部党委副书记、常务副部长（正部长级），副总警监警衔。
现任司法部部长、党组副书记。
中共第十九届中央委员。
袁曙宏简历
袁曙宏，男，汉族，1958年7月出生，安徽合肥人。1975年12月参加工作，1985年5月加入中国共产党，北京大学法律系宪法与行政法学专业博士研究生，法学博士。曾任安徽大学法律系宪法行政法教研室副主任；中国租赁有限公司法律部主任；北京市中联律师事务所主任；国家行政学院法学教研部副主任、教授、博士生导师，研究室主任，副院长、党委委员，兼任国际行政院校联合会副主席、亚太地区行政院校联合会主席、中国法学会副会长；国务院法制办公室党组成员、副主任，兼任中国法学会副会长；国务院法制办公室党组书记、副主任；现任司法部党组书记、副部长。
中共第十九届中央委员。
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