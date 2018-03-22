落马660天后 这名原中央候补委员终于获刑

原标题：落马660天后，这名原中候补终于获刑

来源：“观海解局”微信公众号

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）3月22日，江苏省委原常委、原常务副省长李云峰因受贿1477万余元，一审获刑12年。

这名十八届中央候补委员于2016年5月30日被宣布因涉嫌严重违纪而接受组织调查，至如今尘埃落定，已有660天。

（李云峰案宣判）

2018年2月8日，山东省菏泽市中级人民法院一审公开开庭审理了李云峰受贿一案。本案由菏泽市中级人民法院院长张正智担任审判长，菏泽市人民检察院检察长王金庆出庭支持公诉，被告人李云峰及其辩护人到庭参加诉讼。

检方指控：2003年至2014年，被告人李云峰利用担任江苏省委副秘书长、研究室主任、办公厅主任、省委常委、秘书长、省政府常务副省长等职务上的便利，为他人在工程承揽、项目规划调整、职务晋升等事项上谋取利益，直接或通过其亲属及特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1477万余元。

一个多月后，也就是3月22日，菏泽中院对此案进行公开宣判，以受贿罪判处其有期徒刑12年，并处罚金150万元。从法院经审理查明的事实来看，检方的指控得到确认，即李云峰的受贿额为1477万余元。

至此，落马已有660天的李云峰，终于受到了法律应有的制裁。

2016年5月30日下午，他被宣布落马，成为十八大以来江苏省落马的第4名省部级官员。在其之前，南京原市长季建业，江苏省委原常委、南京原市委书记杨卫泽，江苏省委原常委、原秘书长赵少麟（退休8年后）先后落马。

2017年4月7日下午，也就是落马311天后，李云峰被双开。中纪委的通报显示：

李云峰严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，公款大吃大喝，多次违规出入私人会所；

违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，利用职务上的便利在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；

违反廉洁纪律，利用职务上的影响为亲属经营活动谋取利益，纵容默许家属收受礼品；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

值得注意的是，在双开通报中，中纪委还特别强调了李云峰的另一个身份——中央候补委员，“身为中央候补委员，严重违反政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律和国家法律，情节严重、性质恶劣”。

而李云峰正是第13名落马的十八届中央候补委员。此后，武警部队副司令员牛志忠、河北省人大常委会原副主任杨崇勇、国资委原副主任张喜武和中央纪委驻财政部纪检组组长莫建成等中候补也相继倒下。

正义网的报道显示，李云峰好酒，且酒量大，甚至带着酒气参加江苏省委常委会。且李云峰与不少江阴籍老板交好，参加饭局的基本都是官员和老板。而退休8年后落马的赵少麟，正是李云峰在江苏省委秘书长位置上的前任。

李云峰简历

男，1957年3月生，汉族，江苏句容人，大学学历，哲学学士学位，1981年7月加入中国共产党，1975年10月参加工作。

1975年10月句容县春城公社插队；

1978年2月北京大学哲学系哲学专业学习；

1982年2月镇江地委党校教师；

1983年8月江苏省委办公厅老干部处、秘书一处秘书；

1985年2月省委办公厅秘书三处秘书；

1988年8月省委办公厅信息查办处、秘书三处副处长；

1992年5月省委办公厅巡视督查组组长；

1992年10月省委办公厅秘书三处处长；

1993年10月挂职任江阴市委副书记（其间：1995年4月至1995年12月参加省高级管理人才经济研究班赴美国培训）；

1996年1月省委办公厅副主任（其间：1996年10月至1998年6月南京大学国际商学院工商管理专业研究生课程进修班学习）；

1997年6月省委副秘书长；

2000年8月省委副秘书长、省委研究室主任；

2003年4月省委副秘书长、省委办公厅主任；

2006年11月省委常委、省委秘书长、省委办公厅主任；

2007年7月省委常委、省委秘书长；

2011年3月起省委常委、省政府常务副省长、党组副书记，省委秘书长；

2011年11月起省委常委、常务副省长、省政府党组副书记。

责任编辑：张义凌