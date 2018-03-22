曾被称最年轻省长的他 又成国务院最年轻的部长

原标题：他是国务院最年轻的部长

来源：“大白新闻”微信公众号

2018年3月19日，黑龙江省长陆昊被任命为国务院新组建的自然资源部部长。据悉，其曾被媒体报道称是最年轻的省长。如今，其又成为国务院最年轻的部长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）还注意到，近日，黑龙江当地媒体以《五年，陆昊与黑龙江》为题，回顾了陆昊在白山黑水间的工作成绩，并表达祝福：“再见，陆昊省长！你好，陆昊部长！”

2016年3月，黑龙江代表团开放日上，记者们追着省长陆昊不停发问。

黑龙江省长陆昊出任自然资源部部长

3月19日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议任命陆昊为新组建的自然资源部部长。

公开资料显示：陆昊，男，汉族，1967年6月生，籍贯上海，1985年5月入党，1989年8月参加工作，北京大学经济管理系国民经济计划与管理专业在职研究生学历，经济学硕士，高级经济师。

1985年9月—1989年8月，陆昊在北京大学经济管理系国民经济管理学专业学习，曾是北京大学学生会主席、系学生党支部书记。1989年8月—1994年2月，其是北京制呢厂的职工、厂属金时代呢绒时装厂副厂长、厂长助理。

1994年2月—1995年11月，陆昊成为北京制呢厂副厂长，1995年11月—1998年12月任北京制呢厂厂长、党委副书记。1998年12月—1999年8月，陆昊任北京纺织控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理。

1999年8月—1999年11月，陆昊转任中关村科技园区管委会副主任、党组副书记。后任中关村科技园区管委会主任、党组书记、海淀区委副书记，中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任、海淀区委副书记。

2003年1月—2003年2月，陆昊任北京市副市长，中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任。2003年2月—2003年9月，任北京市副市长，市委工业工委书记、市经委主任。2002年3月—2003年3月，其还挂职任中国长江三峡工程开发总公司党组成员、总经理助理。

2003年9月—2008年4月，任北京市副市长。2008年4月—2013年3月，任共青团中央书记处第一书记。2013年3月—2013年6月，陆昊任黑龙江省委副书记、副省长、代省长，省政府党组书记。2013年6月，任黑龙江省委副书记、省长，省政府党组书记。

据了解，根据国务院机构改革方案，新组建的自然资源部将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。

“再见，陆昊省长！你好，陆昊部长！”

近日，黑龙江当地媒体以《五年，陆昊与黑龙江》为题，回顾了陆昊在白山黑水间的工作成绩，并表达祝福：“再见，陆昊省长！你好，陆昊部长！”文章称，“五年，对于一个人来说，意义重大，而对于一个省的发展来说，更是如此。”

文章称，五年，韶华过往，似水流年。五年，在即将卸任的陆昊省长执政期间，黑龙江省的经济形势陆续好转，GDP增速从5.6%回升至6.4%。尽管和全国的平均水平还有差距，但对于黑龙江来说，实属不易。

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执政五年GDP增速四年来最好

2013年，陆昊出任黑龙江省省长，当时的黑龙江已经被中国GDP平均增速甩在后面，增速最低时仅为5.6%。5年后，该数据回升到6.4%，逐步缩小了与全国GDP的差距。

支撑GDP的相关数据，也从陆昊做的政府工作报告中得到了一一体现：城乡居民人均可支配收入年均分别增长7.1%、7.8%、城镇新增就业351.2万人、公共财政收入扭转连续两年负增长局面，2017年增长11%。

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改革先行前思想先行

在陆昊履职之初，时任国家发改委城市和小城镇中心研究员易鹏曾对年轻干部发表过相关看法：“年轻干部思维比较开阔，思想比较活跃，接受新生事物能力非常强。坦率说，黑龙江的发展，最大的屏障就是思想不够解放，还是否保守思想。”

实际上，陆昊在出任黑龙江省省长后，其行事主政风格，也给黑龙江带来了很大的变化，据相关数据显示，主抓经济出身的陆昊，到任后，陆续对国企、金融进行深化改革。

面对龙煤集团生产经营极度困难，陆昊带领相关部门大力推动改革脱困，组织化带农地带林地分流富余人员，三次化解82亿元短融兑付引发的资金链断裂风险，保住了企业生存，在册职工净减少8.1万人、超过三分之一，由亏损55.3亿元到盈利21亿元。

59户驻省央企“三供一业”分离移交。在全国率先开展厂办大集体改革，3000多家企业基本完成。一重集团大力度推进改革，效益大幅增加。建龙集团入主北满特钢实现混改重整。哈药集团引进战略投资。农垦、森工引资270亿元、105.7亿元，确定改革方案并开展试点。

境内外主板上市企业新增11家，新三板挂牌企业新增97家。引入4家境内外银行、9家保险分公司、16家证券分公司。

40家农信社改制为农商行。

新成立哈尔滨、绿地2家股权金融资产交易中心，1300多家企业挂牌。储备总投资规模5927亿元的PPP项目627个。

政府和企业借助资本市场发展的意识和能力明显增强。

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个性不重要实事求是才是前提

2015年，全国两会期间，有记者提问陆昊是“个性省长”，陆昊很直接的回复：“个性不重要，实事求是才是前提。”随后，他便脱稿20多分钟，用了100多组数据，细致分析了黑龙江经济结构中存在的机遇与挑战。

就是这样对基本业务的了解，让其在日后的工作中更加努力研究黑龙江本地的GDP现实，实现了很多重大创新与进展。

在他的带领下，黑龙江省各项指标实现飞跃式发展，连续在港澳台、欧美、日韩、澳新等举办88场大型经贸交流活动。实际利用外资268.1亿美元，是上一个五年的1.8倍。

落实“三去一降一补”任务。关闭煤矿363处，退出煤炭产能2938万吨，钢铁、水泥淘汰落后产能675万吨、129万吨，近两年商品住宅库存减少2323万平方米。

通过税收优惠、清理涉企收费、降低贷款利率、推进电力直接交易、降低运输成本、降低失业保险缴费比例等措施，为企业降成本807.2亿元。

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文化强省让黑龙江越来越美好

五年来，在陆昊的推动下，黑龙江省在省内外举办115场大型推介活动，与各类新媒体结合，整体推出夏季观光、体验、功能、休闲四大类10大主题，冬季独特而具有震撼力的冰雪景观与专业非专业相结合、运动体验娱乐相结合的10大主题旅游产品。

举办哈尔滨国际马拉松、速滑世界杯、世界单板滑雪锦标赛、F1摩托艇赛等高水准国际体育赛事。哈尔滨“音乐之城”建设取得重大进展，影响力大幅提升。

连续举办中俄文化大集、中俄文化艺术交流周。中俄工科、医科、东北和远东及西伯利亚等3个大学联盟开展机制化交流活动，与圣彼得堡大学共建5个中心。

与圣彼得堡音乐学院合办哈尔滨音乐学院，与苏里科夫美术学院共建中俄美术学院。

区域合作。现区域内配套正在如火如荼建设中，多项工程项目加速推进……

文章最后说：“五年时光，白驹过隙；未来已来，期待更好”。文尾还有“再见，陆昊省长！”“你好，陆昊部长！”的字样。

[资料来源：经济日报、北京日报、中国经济网、新华网、黑龙江头条等]

责任编辑：张义凌