“如履薄冰”当省委书记1946天后 他升副国有新职

原标题：省委书记升副国后，再有新职

22日，中华全国总工会第十六届执行委员会第八次全体会议在京召开，会议选举全国人大常委会副委员长王东明为中华全国总工会主席。



此前，中共中央决定李建国同志不再兼任中华全国总工会主席职务。

王东明（右）与李建国

在全总十六届十六次主席团会议上，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长陈希就有关人事事项作了说明，对李建国同志担任全国总工会主席以来工会工作取得的成绩给予充分肯定。

王东明在当选中华全国总工会主席后讲话，高度评价了李建国同志为推进工运事业和工会工作作出的贡献。他强调，各级工会组织和广大工会干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断开创新时代工会工作新局面。

3月17日，十三届全国人大一次会议举行第五次全体会议，时任四川省委书记、省人大常委会主任王东明当选为十三届全国人大常委会副委员长，晋升副国级。

就在当选中华全国总工会主席的前一日，3月21日上午，王东明卸任四川省委书记，由广西壮族自治区党委原书记彭清华接任。

王东明（右）与彭清华

在四川全省领导干部会议，即两位新老书记的“交接班”大会上，王东明在讲话中说，2012年11月担任四川省委书记以来，我始终牢记习近平总书记的教诲和党中央要求，如履薄冰、如临深渊、昼夜兼程，不敢有丝毫懈怠。五年多来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委团结带领全省广大干部群众，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川的重要指示批示精神统揽各项工作，真抓实干，全省经济综合实力和竞争力大幅提升，人民群众获得感幸福感安全感显著增强，全省政治生态发生可喜变化，广大干部群众保持了奋发有为、昂扬向上的精神面貌，治蜀兴川各项事业不断取得新进展。

“成绩来之不易，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导、亲切关怀、大力支持的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全省上下凝心聚力、苦干实干的结果，是社会各界、各个方面广泛参与、大力支持的结果。”

王东明说，回首在四川工作的这段历程，我永远铭记和衷心感谢以习近平同志为核心的党中央关心关怀和大力支持，永远铭记和衷心感谢乐观勤劳、善良可爱的四川人民，永远铭记和衷心感谢并肩战斗的各位同事和全省各级党员干部。

彭清华在讲话中说，王东明同志担任四川省委书记五年多来，团结带领四川省委一班人，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央各项决策部署，充分调动全省广大干部群众的积极性主动性创造性，迎难而上、砥砺奋进，推动四川经济实力迈上新台阶，给我们留下了好作风、好思路、好经验、好势头。期盼东明同志到新的领导岗位后继续关心支持四川，对四川工作给予更多指导和帮助。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，十八大闭幕后一周，也是一个21日，2012年11月21日，四川召开全省领导干部会议，宣布中央关于省委主要领导调整的决定：刘奇葆不再兼任四川省委书记，由王东明接任。

从2012年11月21日到2018年3月21日，王东明在四川省委书记任上度过了1946天。

王东明之前，中华全国总工会主席由十八届中央政治局委员、十二届全国人大常委会副委员长李建国兼任。

“政事儿”了解到，中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织。

全国总工会由中共中央书记处领导，是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。其机关主要职责有：对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助国务院做好全国劳模的推荐、评选工作，负责全国劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作等等。

包括王东明，自改革开放以来的5位中华全国总工会主席都是由国家级领导人兼任。

现任全总领导班子中，有14位副主席，8人为兼职，其中，李玉赋为中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记。

王东明简历

王东明，男，汉族，1956年7月生，辽宁宽甸人，1975年8月参加工作，1975年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历。

1975-1978年辽宁省桓仁县华尖子公社知青、东卜大队党支部书记

1978-1982年辽宁大学哲学系哲学专业学习

1982-1982年辽宁省委党校青训班学习

1982-1983年辽宁省锦州市太和区西郊公社党委副书记

1983-1985年共青团辽宁省锦州市委书记

1985-1988年辽宁省绥中县委副书记（正县级）

1988-1991年辽宁省绥中县委书记

1991-1993年辽宁省灯塔县委书记

1993-1993年辽宁省辽阳市副市长

1993-1994年辽宁省辽阳市委常委、副市长

1994-1996年辽宁省委组织部副部长

1996-1997年辽宁省委组织部部长

（1996-1997年中央党校一年制中青年干部培训班学习）

1997-2000年辽宁省委常委、组织部部长

（1996-1999年中央党校研究生院在职研究生班法学专业学习）

2000-2002年中央组织部部务委员（副部长级）兼干部二局局长

2002-2007年中央组织部副部长

2007-2012年中央机构编制委员会办公室主任

2012-2013年四川省委书记

2013-2018年四川省委书记、省人大常委会主任

2018-十三届全国人大常委会副委员长，中华全国总工会主席，四川省人大常委会主任

中共第十七届、十八届、十九届中央委员。第十三届全国人大常委会副委员长。第十届全国政协常务委员。

责任编辑：张义凌