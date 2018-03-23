新部长们最新表态出现这组高频短语 传递哪些信息

原标题：新部长们的新表态

撰文丨邢颖

“各级纪检监察机关要强化自我监督，自觉接受人民监督，在行使权力上慎之又慎、在自我约束上严之又严，对违纪违法的坚决查处、失职失责的严肃问责，坚决防止‘灯下黑’”。今日（3月23日），国家监察委挂牌，出席仪式的中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际在中央纪委国家监委机关干部大会讲话时说。

两会落幕后，新组建机构相继有新的动作。新机构的党组成员明确后，党组成员悉数出席的干部大会也纷纷召开。在新时代的干部大会上，各位新“一把手”的讲话尤其引人关注。

这些干部的讲话有共同点吗？传递出哪些新的信息？这是政知圈（微信ID：wepolitics）这篇文章的主题。

四个“不”的要求

众所周知，本轮党和国家机构改革涉及面广，工作量大，影响力强。那么，负有组建任务的新机构如何保证机构改革的如期完成和人员与职能的平稳过渡？

新的“一把手”都对干部队伍的建设做出突出强调，其中出现了一组高频短语——“思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减”。

昨日分别召开的生态环境部、司法部、文化和旅游部的干部大会上，新走马上任的“一把手”都提到了以上四个“不”。

当然，具体的要求则因部而异。

已经就任生态环境部部长的李干杰要求新组建的司局和处室要迅速进入工作状态，不断增强生态环保队伍凝聚力、向心力、战斗力、落实力。

司法部召开的全系统电视电话会议指出，教育引导部直属机关广大党员干部坚决服从大局，正确对待个人岗位调整变化。司法部党组书记袁曙宏则要求大力加强司法部领导班子自身建设，带头讲政治，自觉服从大局，自觉维护班子团结，自觉真抓实干。

“要做实做细干部配备工作，努力营造团结一致、干事创业的良好氛围”，这是文化和旅游部党组书记、部长雒树刚的要求。

抓紧制定“三定”方案

当然，除了做好干部队伍的思想工作和配备工作以外，“一把手”们还提出要抓紧制定“三定”方案。

对于这个概念，政知君前几天的文章中有过介绍，“三定”是指确定新组建部门的主要职责、内设机构和人员编制。

拟定“三定”方案是机构改革的必经之路，以上三方面的变化往往反映在其中。例如，2013年版国家卫计委的“三定”方案规定，合并之后的国家卫计委取消下放了10项职责、整合加强了7项职责。该方案确定，当年挂牌成立的卫计委共有21个内设机构和机关行政编制545名。

因此，最近一波党和国家机构挂牌成立后，全国上下都在等着他们出具体的三定方案呢。

针对此项工作，文化和旅游部部长雒树刚要求“排出时间表、任务书、路线图，做好工作衔接”。中国银行保险监督管理委员会则在昨日召开党委会议时决定成立机构组建工作领导小组，研究部署机构改革期间有关工作。

说到这个由银监会和保监会合并后组建的新机构，再多说一句。中组部近日宣布，原银监会4位副主席王兆星、曹宇、周亮、祝树民，原保监会3位副主席陈文辉、黄洪、梁涛，以及原银监会纪检组组长李欣然均担任中国银保监会党委委员。

新的工作方向

说回新机构“一把手”的讲话。

对于新组建的机构，“一把手”在首次干部大会上都用相当的篇幅强调了新的和具体的业务内容，即现在和未来需要做好的事情。

农业农村部党组书记、部长韩长赋昨日主持召开的第一次部党组会议时说道，农业农村部作为新的机构，要有新观念新气象新作为，把中央赋予的统筹实施乡村振兴战略和“三农”工作的重任扛上肩、见实效。换句话说，新组建的农业农村部的工作重点是乡村振兴和“三农”工作。

而在生态环境部的会议上，部长李干杰强调要坚决打好污染防治攻坚战，突出大气、水和土壤污染防治三大领域，加快生态系统保护和修复、构建完善的环境治理体系，抓紧完善攻坚方案，用硬措施应对硬挑战。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，这与国务院机构改革方案中的要求是一脉相承的。这份机构改革方案规定，新组建的生态环境部整合了国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋保护职责。因此，仅仅在水污染防治工作中，生态环境部就将发挥更大的作用。

再换一个部门看看。

司法部的干部大会上提出的是，全面履行重新组建后的司法部职责，深入学习宣传贯彻宪法，高质高效做好行政立法，综合协调行政执法，统筹推进法治政府建设，加快建设完备的公共法律服务体系，切实做好维护国家安全和社会稳定工作。这贯彻了改革方案中“将司法部和国务院法制办公室的职责整合”的要求。

责任编辑：张义凌