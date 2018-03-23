新京报：特朗普开打贸易战 只会搬起石头砸自己脚

原标题：特朗普开打贸易战，只会搬起石头砸自己脚

中美经贸关系具有一定的结构性，有分歧的同时，两国经贸合作也是结构性的必然选择。在这个意义上，特朗普政府的做法是不负责任的。

▲3月22日，美国华盛顿，美国总统特朗普签署总统备忘录。 图/视觉中国

文 |刁大明

美国总统特朗普于3月22日签署总统备忘录，将依据所谓“301调查”结果对自中国进口商品征收规模将高达600亿美元的关税，并限制中国企业对美投资并购。

如果联系到将在23日生效的基于所谓“232调查”的针对钢铁、铝业的增加关税，特朗普正在向全世界宣示“贸易战”的一触即发。

特朗普“贸易战”践踏正常国际经贸体系

必须看到的是，无论是“232”还是“301”调查，都是特朗普政府仅仅凭借美国某些国内法的相关条款自导自演、自说自话的调查，其决定也完全是凌驾于国际法和国际规则之上的单边主义蛮横做法。

如此单边做法，显然公开违反了世界贸易组织（WTO）以及国际社会普遍接受的“非歧视”、“市场开放”以及“公平交易”的基石性原则，无疑是对国际经贸体系正常秩序的破坏与践踏。

同时，特朗普政府大打“贸易战”、与全世界豪赌一把的做法，其实是打错了算盘，最终只会面对损人不利己的苦果。

一方面，特朗普政府在2018年开年以来在内外政策议程上出现了急转弯式的变化，从以推进移民、基建为首要议题的相对稳定性政策，极速转向了在对外安全与经贸议题上谋求重大突破的急功近利。

如此冒进，背后充斥着特朗普白宫内斗再度加剧、“通俄门”调查步步紧逼、民众满意度持续不佳等复杂的国内政治背景，而面对关于其未来两年政权安危的2018年中期选举的巨大压力，特朗普再次回到了竞选模式、开启了带着美国乃至全世界的“大冒险之旅”。

这种一味追求个人的短期政治目标，而无视国家乃至国际社会的长期战略与经济目标的状态，显然无法作出理性而长远的内外决策。

另一方面，特朗普政府所采取的增加关税壁垒的贸易救济措施，实在太过原始粗暴，一定会被经济全球化的大趋势否定。

以钢铁铝业为例，特朗普增税的结果，一定是美国市场上的钢铁铝业等原材料价格应声上涨，进而一定会导致汽车、机械、建筑、能源等关键产业相关成本的无法控制。这些必然的波动显然无助于相关行业的健康发展，也完全可能导致刚刚转暖复苏的某些产业再次遇冷，甚至不排除直接拖累刚刚好看一些的美国经济与就业数据。

再如，对中国商品的横征做法，话音刚落就导致了欧美股市的大幅下挫，直接影响了全世界对世界经济前景的信心。

作为世界上前两大经济体，中美两国经贸合作的持续深化不仅仅是两国关系的压舱石和推进器，也是全世界经济健康稳步增长的最关键动力。在这个意义上，特朗普政府的做法是不负责任的。

中美贸易问题是结构性问题

长期以来，中国始终强调中美经贸关系中合作共赢、相互依存、互惠互利的本质特征。客观而言，当前中美经贸关系中的一些问题，是中美两国在国际市场分工和全球价值链所处位置不同的必然结果，是市场化塑造的，不是任何一个国家故意为之的。

换言之，中美经贸关系具有一定的结构性，有分歧的同时，两国经贸合作也是结构性的必然选择。这也正是“合作是唯一正确选择，共赢才能通向更好未来”的道理所在。

在具体操作上，中方一直强调中美两国要共同努力做大蛋糕，以更为广泛的合作稀释正在努力解决中的某些分歧。比如，中方始终要求美方应该打开对华高科技出口壁垒，从而更加符合市场规律地为中美两国经贸关系营造更加平衡的理想状态。

当然，如果美国采取了违反世界贸易组织以及国际社会普遍接受的贸易规则的单边举措，直接伤害到包括中国在内的国际贸易体系参与者的广泛利益，中国作为国际贸易体系负责任的重要参与者、维护者与引导者，当然要也必须要予以回应、回击。

23日，中国驻美大使馆发布关于美301调查结果的声明，称这是典型的单边贸易保护主义做法，中方对此强烈不满、坚决反对。

同日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

正所谓，我们不怕事儿，不躲事儿，一定会直面挑衅，在符合国际规则的框架内，采取一切必要的行动捍卫国家利益，维护开放、公平、正义的国际经济秩序。

刁大明（中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授）

责任编辑：张岩