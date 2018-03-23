科技巨头们为这事近来频繁反思 能力越大责任越大

原标题：为这事，科技巨头们近来频繁反思

来源：“长安街知事”微信公众号

上个月，腾讯推出了五款功能类游戏，包括《榫卯》《折扇》《纸境奇缘》《欧氏几何》，以及一款以重新演绎中国北方少数民族传统文化为背景的游戏，涉及到传统文化、理工锻炼、科学普及三大领域。

中国最赚钱的游戏公司，推出了5款不赚钱的游戏，一时吸引了社会目光。显然，腾讯对自身的经营，进行了一定反思。

“惶者生存”，是英特尔创始人葛洛夫的四字信条，这句箴言也被很多后来者奉若圭臬。可若惶然后不反思，则忧心无意义。本质上，将“惶”字改成“反思”，对企业家们也挺受用。

QQ、微信两大国民级社交应用给腾讯带来了巨大流量，巨大的流量又造就了腾讯的游戏帝国，而游戏给腾讯带来了巨额的利润。但腾讯能简单地躺在“社交+游戏”的商业模式里“闷声发大财”吗？答案显然是不能。

马化腾在多个场合表示，“希望腾讯能够承担起更多的责任”“互联网企业要守法自律，积极履行社会责任”。另一位马姓巨头马云也多次提到，“企业家要将社会责任植入商业模式”“首富首先是负责任的‘负’”“阿里人必须要有家国情怀和世界担当”。

马化腾、马云这两位老巨头在反思，80后的今日头条创始人张一鸣也在反思。除了在今年3月初的内部年会上，他将企业责任纳入今日头条年度关键词，近日他又摁下了“反思”的价值按钮。

3月20日，张一鸣在清华大学与清华经管学院院长钱颖一对话时，再度表示，“移动互联网时代，科技公司享有技术杠杆的红利，规模效应变大，对社会的影响也越来越大。成为平台的科技公司，在一定程度上变成水、电、运营商一样的社会公共基础设施，会影响到大量用户、客户和其他企业，这时，你必须去承担一些社会责任，有一些事情，你不做就没有人做了。”

在频密提到“企业责任”的背后，是科技巨头们对“企业何为”的反思。那么问题来了：为什么这些企业家都在频繁地强调企业社会责任？社会责任之于平台型企业，又究竟意味着什么？

企业履行社会责任，自身也是受益者

对企业而言，锚准盈利的经济责任、自觉守法的法律责任，确实是自身应背负的“责任行囊”。但也应看到，企业是社会的细胞，社会是企业的依托，企业是社会良好“政策气候”与发展环境的受益者，社会进步也需要企业承担更多的社会责任。所以说，企业践行社会责任、积极回应社会各方的责任期待，是企业的天职。

更何况，当下社会责任已渐次成为大企业的重要核心竞争力。在经历了资本原始积累和资源优化整合阶段后，有些企业步入“企业公民”这个全新的竞争阶段，经常进行社会责任感的比拼，实属必然：以往企业寻找竞争优势，或许会陷入低成本、差异化的依赖，但时至如今，市场经济日臻成熟、互联网业态迅猛发展，一方面是企业的成本优势难以获取，一方面是社会对企业的需求和期许，也从基本的物质规模化供给，升格到了追求质量安全、绿色环保、增进民众福祉等社会责任的更高阶段。

在此情境下，企业社会责任也成了价格、质量等硬指标之外，企业参与激烈市场竞争时不可或缺的“软实力”。虽然践行社会责任需要前期投入，但久而久之，企业品牌价值会增加，边际效益也会呈递增曲线，就像交易成本经济学理论所认为的，短期内会增加战略决策过程中的交易成本而降低公司盈利，长期来看，则会提升企业形象，增加买卖双方之间的信任感从而降低交易成本。到头来，履行社会责任和实现利润最大化可以并行不悖。

平台型科技企业更应主动担起社会责任

对于平台型企业，践行社会责任的重要性更是不容小觑。因为较之于一般企业，平台型企业会对人们生活、社会生产起到更大的作用。

有国外学者曾将企业分为两种类型：线型公司和平台型公司。线型公司基本遵循管理学的价值链理论，直接为用户提供产品或服务，简单来说，就是自己“冲上跑道”；平台型公司不参与核心价值的创造，但链接核心价值的创造者和用户两端，其实就是“不参与赛跑，但提供跑道”。这些平台型企业链接了海量企业和用户，熟悉了两端需求，掌握了大数据、巨额资金与人力资源后，能量更为巨大。

正如张一鸣说的，这些企业“在一定程度上变成水、电、运营商一样的社会公共基础设施”。像阿里巴巴就是电子商务方面的“网络基础设施”，微信等就是社交领域的公共基础设施，今日头条则搭建了信息分发的基础设施。

作为这几家平台的掌舵者，马云、马化腾、张一鸣的“反思”，显然就是对自身社会责任分量的清晰认知：“能力越大，责任越大”，对平台型企业来说，担起与自身体量相称的社会责任，不是“想不想为”的问题，而是“必须为之”的问题。

这些平台型科技巨头企业，承担社会责任的方式离不开“赋能”。产经学者肖红军就指出：在平台经济、平台产业、平台企业、平台思维、平台战略、平台创新、平台竞争等概念流行的背景下，企业社会责任的实践方式不断向多样化与高级化演进，正在经历从“授人以鱼”到“授人以渔”再到“搭建渔场”的转变，以及由自身直接履责到推动价值链成员履责再到平台化履责的转型；“搭建渔场”与平台化履责，越来越成为领先企业实践社会责任的新范式。

腾讯利用社交优势，做了“99公益日”，将公益嵌进其掌握的社交网络；支付宝在金融业务之外，还造就了一片蚂蚁森林；今日头条通过“头条寻人”，对寻人或寻亲信息进行精准的定向地域推送，帮助数千个家庭团圆，又通过“山货上头条”，免费帮助贫困地区销售农产品，实现特色产品供给与精准扶贫的供需对接……

而积极践行这几重企业社会责任，离不开企业家对发展理念、责任次序的“反思”。“董小姐”说，“明智的中国企业家都在深刻反思”。而增强企业社会责任，也该是反思的落点。

也只有更多企业家都能起于反思、终于“有一些事情，你不做就没有人做了”的价值和行动自觉，才能培植出更浓郁的企业家精神氛围，才能更好地反哺整个社会，增加公众福祉，助益社会进步。

责任编辑：张义凌