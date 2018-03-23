同一天 中组部副部长跨省办两件要事

原标题：同日，中组部副部长跨省办两件要事

21日，河南、青海、四川、广西、江西5省区党委书记同步调整。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在宣布书记调整的各省区领导干部大会上，均有中组部副部长出席，宣布中央决定。

其中，中组部副部长吴玉良，一天内横跨1400多公里，在广西、河南出席两场会议。

3月21日上午，广西壮族自治区召开全区领导干部会议。中组部副部长兼干部二局局长吴玉良出席会议并宣布中央决定：鹿心社同志任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，彭清华同志不再担任广西壮族自治区党委书记、常委、委员职务。

当日，吴玉良又来到了距广西南宁1400多公里外的郑州，出席了河南全省领导干部会议。

会议上，吴玉良宣布中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记；谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，每逢省（区、市）委书记调整时，当地都会召开全省领导干部会议，均有中组部领导出席宣布中央决定，通常为中组部副部长。

例如此番调整中，其他几位中组部副部长，也出席了多个省份的领导干部会议。

21日当天，中组部常务副部长姜信治出席四川全省领导干部会议，宣布彭清华任四川省委书记；中组部副部长高选民出席了青海全省领导干部会议，宣布王建军任青海省委书记；中组部副部长齐玉，出席了江西全省领导干部会议，宣布刘奇任江西省委书记。

另外，由中央政治局委员兼任省级党委一把手的省份，调整书记时，一般由中组部部长亲赴当地宣布中央决定。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者许腾飞 校对王心

责任编辑：张义凌