法制网评开除有性关系大学生:管理须回归法律轨道

原标题：法制网评干预大学生“非法同居”：管理大学生须回归法律轨道

日前，齐齐哈尔工程学院官方网站上公布《学生违纪处分条例》，其中规定“在校期间非法同居或发生性关系者，给予开除学籍处分”。事件曝光后引热议，对此，该校在其官网回应：“将认真反思存在的问题，对不符合要求的条款立即进行修订。”

事实上，随着高校校园文化的逐步开放，加之教育部2004年修订的《普通高校学生管理规定》中废除了此前曾长期存在的“在校大学生结婚就退学”的“禁婚令”，允许在校大学生结婚生育。人们对在校生恋爱、结婚甚至未婚同居多采取默许态度。如此语境下，该校的规定想必会引起网上舆论大战。

管理大学生须回归到法律轨道

此事件就法律层面分析，早在2003年最高法发布的相关婚姻法司法解释中就明确规定，除非属于“有配偶者与他人同居”，“当事人起诉请求解除同居关系的，人民法院不予受理”。这也就是说，只要不涉及重婚问题，成年男女之间的同居关系，并不能称之为非法。

此外，从教育部高校管理规定方面分析，管理大学生必须回归到法律轨道上来。高校有权开除违规大学生的学籍，这一点毫无疑问，但这样做的前提是依法。高校在什么情况下可以开除大学生的学籍？教育部颁布的《普通高等学校学生管理规定》中有明确规定，但并不包括在校期间同居或发生性关系的行为。换言之，高校开除同居或发生性关系的大学生，实质上是剥夺了大学生作为成年人依法享有的自由恋爱、结婚的权利，相关高校应当立即纠正。

读懂校方“禁令”的初衷

当然，我们还应全面看待此事件。校方如此“禁令”的初衷显然也是为了保护大学生免受伤害。不得不说，当今校园中大学生同居已是不争的事实，我们必须正视这个问题，不能避而不谈。尤其是一些非理性的未婚同居其实会带来很多问题，包括可能引起的伤害案件的发生等等。而这些“意外”不管是男生还是女生都会受很大影响，尤其是女生伤害更为严重。

《婚姻法》保护的是婚姻内的同居，但婚姻之外的同居终究缺少保护。更何况，大学生还依然是消费群体，他们没有承担因未婚同居而带来严重后果的能力。

恐吓无用，正面引导才是良方

那么，对待大学生同居行为这件事就无解了么？当然不是！高校制订相应的行为准则，既是学校权力，也是职责所在。但单纯以严厉的行政手段来禁止学生同居甚至交往，不仅达不到教育的目的，恐怕还有“量刑”过重之嫌。

当未婚同居对学生学业、安全和身心健康带来负面影响的时候，学校更应该抓的是教育，是正面引导。让学生提高自我保护、自我发展意识，这或许更为行之有效。当学生不得不为学业忙得无暇它顾时，同居行为自然就会减少。当学生自我保护意识提高，同居的伤害自然也会减少。

最后，笔者想说：大学生也要有大学生的样子。作为高校学生，应该懂得，偷吃禁果虽不再是什么罪恶，但是自己应该对自己对他人负责。

你可以对“贞操情结”不再较真，但婚姻之外的同居行为带来的伤害只能由个人来承担。

来源：“法制网”微信公众号

责任编辑：张玉