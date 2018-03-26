国台办主任首秀见台湾新北市长朱立伦 为何是他？

原标题：国台办主任“首秀”为什么见他？

撰文丨邢颖

近期，中国国民党前主席、台湾新北市市长朱立伦在大陆的行程颇受关注。

今天（3月26日），在本次大陆之行最后一天上午，朱立伦在上海见到了刚履新不久的国台办主任刘结一。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，这次会面有着不一般的意义。这是刘结一本月21日接任国台办主任后的首次“亮相”，同时，朱立伦也成为国民党内乃至如今台湾政坛内第一位与新任国台办主任刘结一会见的人士。

据报道，两人都提及“九二共识”是两岸关系的基础，双方应共同推动两岸交流合作。

国台办新主任首次亮相

此前，朱、刘两人是否会面已引发外界猜测。

出访前被问及是否将与刘结一会面时，朱立伦笑而不答，仅表示此行势必将会见到一些老朋友跟新朋友。现在看来，刘结一是“新朋友”。

再从刘结一的角度看看。中共中央本月21日公布其由国台办副主任出任国台办主任，上任仅五天后，他便赴上海与朱立伦会面，不可谓不重视。

同时，这种首次亮相的方式，与国台办前主任张志军比起来，有相同，也有不同。

2013年3月22日，也是在履新国台办主任后的第五天，张志军以新身份亮相首场活动，出席在福建平潭举行的第十一届两岸关系研讨会并与两岸记者互动。

这在当时被视作撬动两岸交流之举。有记者评价称，擅长与媒体打交道的张志军将更好地运用媒体力量以推动两岸关系发展。

而刘结一以与台湾政界大佬的会面作为履新后的首场公开活动，在两岸官方交流中断和美国总统签署台湾旅行法的形势下，此举无疑显示其对台工作的新思路和新的工作方法。双方达成的共识和之后的落实成为人们关心的重中之重。

首站到达南京中山陵

刘结一在会谈中表示，全面落实促进两岸经济文化交流合作的31条惠及台胞的措施，推动包括城市交流在内的两岸经济文化交流合作。

朱立伦此次登陆正是以城市交流的名义来的。作为新北市市长，他从本月21日起率团访问江苏南京、苏州、昆山和上海。

其中，22日上午拜谒南京中山陵是他的首个活动。

据台湾岛内媒体报道，朱立伦表示，这次是他第一次到南京，所以一定要到中山陵致祭，一方面缅怀中山先生，一方面也表达对中山先生的尊重。之后，他还前往抗战时期国民政府“总统府”旧址参观。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，在南京交流期间，朱立伦特别选择了搭乘地铁的出行方式。

22日下午，他乘地铁到南京大学和台湾学生座谈。据报道，他想实地来体验一下这里的交通建设。他认为，现在不论是公共建设还是地铁建设都会碰到一些瓶颈，在开发建设过程、民众的意识和土地的取得等方面都会遇到更多的困难，这些都是各地政府必须要面对的问题。

此前，担任新北市市长的朱立伦曾就地铁票价过高问题在市政会议上发声，提出票价合理化以吸引更多人搭乘，“若一开始票价过高，造成民众搭乘意愿减低，反倒得不偿失”。

不知道朱市长有没有从南京地铁中“取到真经”。

国民党党主席来不来？

因为朱立伦此次大陆之行的时间点，台湾媒体将之与“国共论坛”联系起来。

据了解，“国共论坛”又称两岸经贸文化论坛，由2006年起开始召开。此前一年（2005年），国共两党领导人“胡连会”达成共识，决定建立两党定期沟通平台（即“国共论坛”），促进两岸经贸合作与深化两岸交流。历次论坛期间，双方曾宣布推动两岸直航、陆客赴台旅游、台农产品在陆销售、台高校在陆招生等多项重大政策的建议和措施。

今年的“国共论坛”何时召开一直备受台湾媒体关注。据台湾媒体最新报道，“国共论坛”有望于今年4月举行。

另一边，大陆方面的消息仍没有公布。上月28日，国台办发言人在新闻发布会上回应称，“至于今年论坛的具体事宜，我们同国民党等有关方面一直保持着沟通和联系，有确切消息我们会及时对外公布。”

而这个论坛能否举行之所以吸睛，是因为很多人都在关注新任国民党党主席吴敦义对两岸关系的态度，甚至他是否有望借此机会访问大陆。

不过，能不能来也不是他能够全权决定的，还有个重要因素不得不考虑。

去年12月，吴敦义被问及能否出席国共论坛时就表示，“我不做这样的判断”。

因为，按照台湾当局“国家机密保护法”的规定，曾经担任台湾地区“副总统”公职身份的吴敦义属于被列管对象，且列管具有一定年限。如果到中国大陆地区，还要经台湾“陆委会”签注意见，蔡英文办公室才会做出“同意”或“不同意”的决定。

而据台湾媒体分析，蔡英文恐怕不会轻易同意让吴敦义访问大陆。

责任编辑：张义凌