咪蒙陆琪知乎CEO等参加统战部研讨班 他们说了啥

原标题：咪蒙、知乎CEO、搜狗CEO。。。。。。这些网络大咖在统战部的研讨班上说了啥？

当一些网络大咖出现在中央统战部的研讨班上的时候，他们会讲些什么？

3月18日至24日，中央统战部第二期网络人士理论研讨班在北京中央社会主义学院举办，来自全国各地的52名网络代表人士参加了学习交流。

值得注意的是，这52名代表或为网络舆论场上的“大V”，或为网络科技公司的负责人，包括搜狗CEO王小川、知乎CEO周源、网络作家“跳舞”、“天蚕土豆”、微博博主“@陆琪”、微信公众号“咪蒙”的创始人马凌等知名人士，都参加了这个研讨班。

这个网络人士理论研讨班开始于去年，今年是第二次举办。去年的研讨班在6月19日至23日于重庆举行，聚集了新媒体企业负责人、网络作家和网络“大V”中的优秀代表人士。

“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，在这次研讨班之前半年，2017年2月23日至24日，全国新的社会阶层人士统战工作会议在北京召开，而在2016年7月，新媒体中的代表人士被明确列入统战对象，是新的社会阶层人士统战工作的重点对象。

在首届研讨班上，有参与者表示：“学习研讨帮我深化了对统一战线工作的理解，凝聚人心、汇聚力量，最终目的是促进国家强大，促进经济繁荣。网络人士要积极发挥好‘新战斗堡垒、新参谋职责、新帮手服务、新传播阵营’的‘四新作用’，紧紧团结在党中央的周围，为国家繁荣昌盛而努力！”

而今年这次研讨班，是中央统战部为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，专门针对网络代表人士举办的理论研讨班，旨在引导网络代表人士把握新时代发展契机，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，积极弘扬主旋律，培育网络思维新动能，推动网络强国新发展。

在研讨会上，北京市政协委员、知乎CEO周源表示：“作为新时代的新的社会阶层人士，不论我们在行业中取得了多少成绩、社会影响多么广泛，都应不忘初心、砥砺前行，以人民群众认可为根本从业准则，坚持长远发展战略，增强社会责任意识，为营造清朗网络空间贡献更大的力量。”

“咪蒙”（本名马凌）表示：“在公众号的运营中我们应注重体现产品思维和用户导向，尊重用户才能赢得用户，要努力唤醒人民听故事的天性，尽可能让人民参与进来，要深入了解真实发生在身边的正能量事件，用10万+的方法论，去讲述好中国故事，去激发民众对美好生活的向往。”

武汉市政协委员、斗鱼联席CEO张文明表示：“新时代为我们营造了更大的发展空间，新的社会阶层人士不能将发展目标定格在单纯追求更多的新技术、创造更多的新产品、赢得更大的市场份额，而是要运用自己的力量，整合已有的、正在开拓的资源，把握住正确发展方向，为国家的转型发展贡献力量。”

值得注意的是，一些网络作家的声音也得到了统战工作的重视。比如，中国作协会员、网络作家“何常在”（本名崔浩）表示：“新时代的网络作家已经接下了意识形态传播的接力棒，要树立阵地意识，塑造好有正确价值观和家国理想的主人公，用这样的作品去引导读者，消除负面声音，我希望更多的网络作家能够加入到这个行列中，共同推动中国文化大繁荣。”

这次研讨班，学员们都去了哪些地方参观学习呢？据统战部发布的消息，研讨班安排学员到河北省平山县中共中央旧址、李家庄中央统战部旧址、西柏坡陈列馆等红色教育基地，接受爱国主义和革命传统教育。而且，还安排学员走进正定古城，感受正定美丽乡村建设和传统文化保护所取得的成就。

责任编辑：张义凌