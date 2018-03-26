郭树清出任央行书记：最懂一行两会 有利监管协调

原标题：郭树清出任央行党委书记：最懂“一行两会”，有利监管协调

刚刚担任中国银行保险监督管理委员会（下称“银保监会”）党委书记、主席的郭树清又多了一个新头衔——央行党委书记、副行长。

3月26日晚间，央行官网发布消息：3月26日下午，人民银行召开干部大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于人民银行主要领导同志职务调整的决定，并就人民银行落实好中央决策部署提出了要求。大会由周小川同志主持，人民银行行长、党委副书记易纲，党委书记、副行长郭树清出席会议并讲话。

当日下午，第一财经记者从接近央行人士处获悉，央行日前开会，中组部宣布了郭树清担任央行党委书记、副行长的决定。

“这是个很新颖的机构改革方案，央行与银保监会的协调问题迎刃而解。”一位接近央行的人士表示。

金融监管架构成型，有利监管协调

正如央行前任行长周小川在3月9日“两会”记者会上所说：“主要还是依据中国国情，也参考国际上各种不同的金融监管机构设置，参考过程中也研究了所谓‘双峰’监管体制。”

如今，中国金融监管架构终于落地成型。在多位业内人士看来，这是前所未有的创新之举，也是兼具中国特色的平衡设计。

一方面，新的金融监管架构既解决了此前“一行三会”长期存在的微观监管和宏观监管协调上的效率问题，又兼顾了实践中的可操作性，而不是如此前市场预期的改革方案是“一行三会”一统那么“伤筋动骨”。

在英国的“双峰”监管机制下，中央银行既直接承担“双峰”中的微观审慎，又以宏观审慎统筹“双峰”。反观中国全新的“一行两会”金融监管架构，原来分立的银监会、保监会合并成为银保监会，证监会维持不变。此外，去年7月金融工作会议提出，成立国务院金融稳定发展委员会，办公室放在人民银行。

对于目前央行与银保监会的关系，一是将原银监会和原保监会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。

二是原央行副行长易纲任党委副书记、央行行长。银保监会党委书记、主席郭树清任央行党委书记、副行长。业内人士认为，这些做法都体现出金融监管“一行两会”更深度的融合。

“这是个很新颖的机构改革方案，央行与银保监会的协调问题迎刃而解。”一位接近央行的人士表示。

中国不良资产行业联盟研究员莫开伟表示，央行宏观审慎监管与金融机构微观合规监管同样存在融合金融资源的问题，金融立法与金融执法之间需要协调沟通，两者之间存在的问题需要有效解决。

此外，防范化解金融风险需要最后手段作后盾，央行有充当最后支付人的先天属性，而金融监管机构则没有，这样的监管功能可能使两者在风险判断、风险处置方面存在不相协调的地方，而随着新的金融监管架构及人事安排的落定，这一问题有望迎刃而解。

2017年2月底，61岁的郭树清登上济南西站前往北京南站的高铁列车，重回金融监管系统，出任中国银监会主席。除了在银行业挂起“三三四”监管风暴外，在他的领导下，银监会与央行的监管互动也更加密切。

例如，旨在统一同类资管产品监管标准、推动资管业务健康发展的资管新规就是由央行牵头，银监会目前是对现行监管规则进行了系统梳理，研究借鉴国内外监管实践，起草了银行理财业务监管办法，拟作为配套细则适时发布实施。

莫开伟认为，以对市场影响较大的资管新规为例，让郭树清兼任央行党委书记，有利统一指挥与协调，消除监管机构相互间内耗，能有效协调央行宏观审慎监管与机构微观监管之间的关系，充分发挥金融整体监管功能，在防范化解金融风险方面起到共同的、有效的防御作用。

郭树清曾任央行副行长，与易纲搭档

对于央行，郭树清并不陌生。2001年，转战金融界的郭树清相继出任央行副行长、外汇管理局局长。彼时，中国刚刚加入世界贸易组织，对外经济迅速发展，国际收支持续较大顺差，改革开放进入了一个新阶段。

在郭树清的领导下，通过进一步完善经常项目外汇管理，促进贸易投资便利化；稳步推进资本账户可兑换，拓宽资金流出入渠道；积极培育和发展外汇市场，完善有管理的浮动汇率制。中国一系列有条不紊的外汇管理政策，顺应了世贸组织和融入经济全球化的要求和挑战。

直到2005年，郭树清出任建行董事长才离开央行系统。值得注意的是，作为“老央行人”，行长易纲已经在央行工作了21年，与郭树清是“老搭档”。

从易纲的央行履历可以看出，2002年至2003年，任中国人民银行货币政策委员会秘书长（正司局级）兼货币政策司副司长；2004年7月，任中国人民银行行长助理、党委委员（期间：2006年9月~2007年10月，兼任中国人民银行营业管理部党委书记、主任、国家外汇管理局北京外汇管理部主任）。

郭树清毕业于南开大学，在中国社会科学院攻读硕士。早年进入国家计委、体改委，是当时经济体制改革政策研究领域的活跃人物。之后，他相继担任了中国人民银行副行长、外汇管理局局长、建设银行董事长及证监会主席等金融岗位要职。

从央行副行长、外汇局局长，到建行董事长、证监会主席，再到山东省省长，到银监会主席，再到银保监会主席，央行党委书记、副行长，郭树清除了过人的金融才学、丰富的工作履历、充沛的革命精神之外，他还有“郭旋风”、“金融救火队长”、“金融消防员”等等称号。

1994年，郭树清凭借《企业与银行关系的重建》及《我国基础工业和基础设施的资金筹措》两篇论文，两获中国经济界最高奖“孙冶方经济科学奖”。

中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含指出，郭树清还担任着中国人民银行研究生部、人民银行金融研究所导师，拥有金融学界最高职称：“金融研究员”。郭树清门下学生包括对外经济贸易大学校长助理兼研究生院常务副院长丁志杰、中投公司副总经理祁斌等。

责任编辑：张义凌