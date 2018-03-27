新京报：郭树清兼任央行党委书记 预示这块要变样

原标题：郭树清兼任央行党委书记，预示着中国金融监管格局真的要大变样子了

世界没有最好的金融监管模式，只有最适合自身监管实际的金融模式。目前推出的“一委一行两会”金融监管模式，正是基于中国金融业的发展实际。

文 |社论

据中国人民银行官方网站消息，3月26日下午，人民银行召开干部大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于人民银行主要领导同志职务调整的决定，并就人民银行落实好中央决策部署提出了要求。大会由周小川主持，人民银行行长、党委副书记易纲，党委书记、副行长郭树清出席会议并讲话。

至此，独具中国特色的金融监管体制雏形及格局基本形成：既由原来的“一行三会”升级为“一委一行两会”。

这是一种全新的金融监管体制，尤其中国银保会主席任央行党委书记和副行长，更凸显了中国特色。称之为中国特色，是因为已形成的金融监管体系，既不同于一般市场经济国家“双峰金融监管模式”，也不同于“大一统金融监管模式”；同时，也符合当前机构改革中“强化党的领导地位”的要求。

世界没有最好的金融监管模式，只有最适合自身监管实际的金融模式。目前推出的“一委一行两会”金融监管模式，正是基于中国金融业的发展实际。

当前，我国金融业已进入事实上的混业经营发展阶段。但是，我国之前实行的却是分业金融监管模式。这不仅滞后于金融业创新与发展的现实需要，也滋生了大量金融监管套利行为，引发了资金脱实向虚、加速了金融资产泡沫化、诱发了大量违法违规经营等市场乱象。

尽管监管部门为整治金融市场乱象出台了不少政策规范，但由于分业金融监管体制难以形成统一监管标准和有效整合监管力量，大量金融问题无法实行穿透式监管，成了久治不愈的顽症。

显然，眼下的金融监管体制，正是为满足弥补金融监管缺陷或堵塞金融监管漏洞的需要。

一则，国务院金融稳定发展委员会的职能，可对金融监管全局起到有效统筹作用，可为防范我国系统性金融风险发生作出快速应急反应，并为充分发挥“大兵团作战”提供有效保障。而且，将办公室设在央行，有利于强化央行在防范化解金融风险中的“神经中枢”功能，让央行在防范金融风险中有位、有为。

二则，中国银保会成立将有效整合银监会与保监会的监管资源，有效消除行业监管“壁垒”。尤其是，“两会合并”可弥补时下市、县一级保险业监管的“真空”，将保险市场很好地监管起来，从根本上消除保险市场乱象。而且，目前将银监会与保监会重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入央行，这就可实现金融监管立法权与司法权“两权分离”，消除监管主体既当“裁判员”又当“运动员”的双重模糊身份。

当然，既需要协调央行与银保会之间的关系，更需要平抚两者之间有可能形成的各种矛盾甚至是“权力内耗”。而让银保会主席任央行党委书记和副行长，显然有这方面考量：畅通立法与司法渠道，使金融立法与金融监管相得益彰，实现宏观审慎监管与微观合规监管有机统一，更好地推动我国金融业监管，确保金融业无隐患之忧。

这种金融监管体制，无疑是符合当前我国金融业的需要和实际的，也是最能发挥防范金融风险的机制。当然，这还只是我国刚刚迈出金融混业监管的第一步。未来，我们有理由期待看到，在更大范围、更深层次的金融监管体制改革。

责任编辑：张岩