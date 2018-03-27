新京报谈原油期货上市:为国际能源市场添中国基因

原标题 原油期货上市：为国际能源市场注入中国基因

财经刘言

原油期货上市，不仅承载了中国探索新的金融改革开放的重要使命，而且势将成为扩大人民币国际化的重要平台。

3月26日，中国原油期货在上海国际能源交易中心正式挂牌交易。从2001年上海期货交易所开始研究论证开展石油期货交易算起，我国原油期货的筹备已历时17年，如今终于开花结果。

记者从上期能源获悉，原油期货合约设计方案最大的亮点和创新，可以概括为“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。根据相关方案，原油期货采用人民币计价和结算，接受美元等外汇资金作为保证金使用。

可以说，当前新上市的原油期货产品，不仅承载了中国探索新的金融改革开放的重要使命，而且势将成为扩大人民币国际化的重要平台。

石油期货上市，助推人民币国际化

具体而言，首先，作为国内第一个引入境外投资者的国际化期货品种，中国原油期货为境外中介机构和投资者提供投资便利，这将为中国原油期货市场提供多元化的投资者，避免了投资思路和视野的单一化，从而有助于进一步推进国内金融市场的改革开放。

当前，中国在原油期货的国际化上，依然采取渐进式改革思路，但随着中国原油期货的稳步发展，要提高中国原油期货的国际化程度，中国需要不断加快金融市场化改革和稳步推进金融市场的对外开放，为境外投资者深入参与中国原油期货市场投资提供便利。

其次，中国原油期货实现以人民币进行计价，有助于促进人民币国际化进程。

引入境外投资者参与，实现人民币计价，客观上要求中国不断加快推进人民币可自由兑换，以及不断完善人民币利率汇率市场化形成机制，以持续充实原油期货市场的国际化“纯度”。唯有如此，才能有效提高中国原油期货的国际影响力，把中国原油期货打造成国际能源市场的亚太定价基准，进而提高人民币国际化的深度和广度。

再次，中国原油期货的扬帆起航，为中国乃至亚太地区的企业提供了新的风险定价和价格发现工具。

当前中国企业在能源行业进行套期保值和风险管理时，主要是参考布伦特系统的原油定价系统、WTI系统的原油定价系统，以及迪拜商品交易所上市的Dubai/Oman期货价格，国际原油市场未能有效反映亚太地区的能源市场供需缺口。

而中国作为全球第二大原油消费国、第八大原油生产国、第一大原油进口国，在国际能源市场需求端具有明显的比较优势。这使得中国原油期货完全可以单凭中国市场的深度和厚度，在国际能源市场产生中国基准定价效应，为中国企业提供更便利的价格发现、风险管理和套期保值的工具。

最后，中国原油期货的上市，有助于进一步降低中国成品油市场化价格形成机制的难度，为成品油价格形成机制改革提供了新的防护型保障。

目前我国成品油价格形成机制改革，主要参考的还是伦敦、纽约、迪拜、新加坡等国际能源期货市场的定价系统。随着中国原油期货市场的稳健发展，中国成品油定价机制将可以直接挂钩中国原油期货基准定价体系，真正反映中国和亚太地区的能源市场诉求。

原油期货上市只是第一步

当然，中国原油期货合约的上市，只是中国参与并完善国际能源市场价格形成机制的第一步。中国原油期货能否真正成长为亚太能源市场的定价基准，取决于中国原油期货对亚太能源市场的敏感性适应能力、中国原油期货合约的定价效率、投资者的广泛参与度等。

原油期货的上市，为国际能源市场注入中国基因，形成中国基准创造了条件。其主要解决的是国际能源市场中国因素的有无问题，而要使其充分发挥作用，需要中国加快金融市场的改革开放，不断提高中国原油期货市场的定价效率和风险管理能力，使中国原油期货真正能够成为中国企业，乃至亚太企业进行价格发现、风险管理和套期保值的基准。

□刘晓忠（资深金融从业人士）

责任编辑：张岩