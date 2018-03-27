北京青年报：看到“樱花劫”也要看到“樱花怼”

原标题：看到“樱花劫”也要看到“樱花怼”

毛建国

一段日前发生在武汉大学开放赏樱期间的不文明行为视频被曝光。视频中，一男子疯狂摇晃樱花树制造“樱花雨”。视频被传上网后，网民纷纷谴责这种行为。一些武汉大学的学生留言说，“我们不欢迎这样的游客。”25日晚，武汉大学相关负责人对这种不文明行为表示谴责，称其“伤害的不只是樱花”。

“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”。这名制造“樱花雨”的男子可能不会想到，自己的一次不文明之举，竟然会造成这么大的影响。这名男子会不会进入游客黑名单不得而知，即便目前自发的舆论谴责，也足够其“喝一壶”的。

舆论自有正义在。看到“樱花劫”，很多人都有一种心痛的感觉。其实，这一幕并非今年才有，类似报道、类似谴责，在每年的“樱花季”都会出现。思此念此，有人觉得很悲观，感叹樱花为何在劫难逃，类似的不文明现象还会延续到什么时候？道德痛感是值得肯定的，但也不要因此失去道德自信。

现在，人们的注意力基本都放在“樱花劫”身上，颓败感也是因此而来。事实上，在人为制造“樱花雨”事件中，除了“樱花劫”也有“樱花怼”。我们看到，在“樱花雨”发生的第一瞬间，就有武大的学生上前制止；视频上网后，出现了自发的集中谴责；现在，武汉大学也公开亮出了态度，表示“这种行为不仅不受大学校园欢迎，也与全社会倡导的文明之风相悖”。这就是一种“樱花怼”，表明现在不文明行为已经成为“过街老鼠”。

文明的到来，总会经历一个曲折艰辛的过程，往往在与不文明的战斗中此起彼伏，而后占据上风，慢慢成为主流。以社会之复杂，出现一点不文明现象其实不足为奇，最重要的是要形成有效的社会制衡，让不文明成为众矢之的，让其“浑身不自在”。马丁·路德·金曾经说过，“历史将会记录，在这个社会转型期，最大的悲剧不是坏人的嚣张，而是好人的过度沉默。”只要有社会制衡力量存在，这个世界终会向我们期望的样子转变。

“樱花怼”的意义，正在于展现了社会制衡力量。事实上，远远不止是“樱花劫”，在很多不文明现象身上，都可以看到制衡力量的存在。拿旅游来说，相对于过去的“少人关心少人问”，现在发生旅游不文明现象，有很大的几率会被人拍照、被人制止，传播之后，更是形成了强大的舆论谴责力量。也正是因为存在制衡力量，所以，现在固然还存在一些不文明现象，但相对于过去已然大为好转了，社会文明程度也在稳稳地提高了。譬如“樱花劫”，相对于过去，现在已经好多了。正如武大所说，“有不文明行为的游客只是少数。”

破解“樱花劫”最需要制衡力量。据了解，武汉大学通过微博“点赞随手拍”和“不雅曝光台”互动，为文明点赞，对不文明监督；对于行为恶劣且劝阻不改的失信游客，武汉大学将在预约系统中标记其身份，今后预约将会被拒绝，发挥的正是制衡力量。制衡不能仅有谴责，但也不能忽视谴责的作用。没有谁活在孤岛上，很少有人可以做到无视别人的目光。道德爱憎的力量，更有长期性和根本性的特点，在潜移默化中会带来最大的惊喜。

因此，看到“樱花劫”也要看到“樱花怼”。也正是因为以“樱花怼”为代表的制衡力量存在，应该相信“樱花劫”终会成为过去。当下更应该做的，就是保持道德自觉和道德自信，提高制衡的针对性和有效性，推动道德春天早一点到来。

责任编辑：张岩