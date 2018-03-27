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全国31省区市现任政府一把手已配齐 其中3名女性

全国31省区市现任政府一把手已配齐 其中3名女性
2018年03月27日 16:44 人民网
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　　原标题：盘点 | 全国31省区市现任政府“一把手”已配齐

　　据《黑龙江日报》消息，3月26日，黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议决定，王文涛为黑龙江省人民政府代理省长。

　　据公开简历显示，今年54岁的王文涛曾在高校和多地工作过。他曾任上海航天职工大学副校长，上海市松江区副区长，云南省昆明市市长，上海市黄浦区区长、区委书记等职务。2011年4月出任江西省委常委、南昌市委书记。2015年3月任山东省委常委、济南市委书记。此次跨省调任之前，王文涛担任山东省委副书记、济南市委书记。

　　在此之前，十三届全国人大一次会议第七次全体会议，表决通过国务院组成部门负责人的任命。其中，黑龙江省原省长陆昊当选为新组建的自然资源部部长。

　　此次王文涛跨省调任正是补缺黑龙江省政府“一把手”一职。目前全国31省区市现任政府“一把手”已配齐，其中3名女性。

（来源：中国共产党新闻网）（来源：中国共产党新闻网）
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责任编辑：张义凌

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