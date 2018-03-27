全国31省区市现任政府一把手已配齐 其中3名女性

原标题：盘点 | 全国31省区市现任政府“一把手”已配齐
据《黑龙江日报》消息，3月26日，黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议决定，王文涛为黑龙江省人民政府代理省长。
据公开简历显示，今年54岁的王文涛曾在高校和多地工作过。他曾任上海航天职工大学副校长，上海市松江区副区长，云南省昆明市市长，上海市黄浦区区长、区委书记等职务。2011年4月出任江西省委常委、南昌市委书记。2015年3月任山东省委常委、济南市委书记。此次跨省调任之前，王文涛担任山东省委副书记、济南市委书记。
在此之前，十三届全国人大一次会议第七次全体会议，表决通过国务院组成部门负责人的任命。其中，黑龙江省原省长陆昊当选为新组建的自然资源部部长。
此次王文涛跨省调任正是补缺黑龙江省政府“一把手”一职。目前全国31省区市现任政府“一把手”已配齐，其中3名女性。
（来源：中国共产党新闻网）
点击进入专题：两会后人事调整|侯建国任中科院正部级副院长
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 冰岛宣布外交抵制2018俄世界杯
- 【 军事 】 武统台湾咋打？我中将:6种战法3天拿下
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 蒋勤勤晒孕肚照 腹部高高隆起四肢纤细
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有