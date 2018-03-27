打虎女将就任省委副书记 一年前空降陕西查办多案

原标题： 打虎女将就任省委副书记

来源：长安街知事微信公众号

人民日报社陕西分社微信公众号“208坊”发布消息，陕西省纪委书记贺荣出任陕西省委副书记。

贺荣

过去3天，连续有3位新任省委副书记亮相，除贺荣外，还有湖北省委副书记马国强（宝武钢铁集团原董事长）和河北省委副书记赵一德（杭州市委原书记）。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，在贺荣之前，还有一位“打虎女将”有相同的任职经历——2016年9月，山西省纪委书记黄晓薇出任山西省委副书记。

赴地方任职前，二人都曾在中央机关工作，贺荣是最高人民法院副院长、党组成员，黄晓薇是中纪委常委、监察部副部长。今年1月，黄晓薇当选山西省政协主席，晋升正部级。

贺荣是山东临邑人，1962年10月出生，1984年从中国政法大学法律系毕业后，到北京市高级人民法院工作。历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。

2011年12月，贺荣进入最高人民法院，任审判委员会副部级专职委员，2013年10月任最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。

2017年2月，贺荣“空降”陕西，出任省委常委、纪委书记。一年来，陕西连续查办了省委原常委、西安市委原书记魏民洲，西安市政协原党组副书记、副主席赵红专，西咸新区原党工委委员、泾河新城原党委书记、管委会主任李益民，西安旅游集团原党委书记、董事长李大有，西安市政协原常委、高新区管委会原主任安建利等严重违纪案件。

另一位陕西纪检干部——西安市纪委原书记杨鑫最近也有了新职务，他低调进京，出任中央第十四巡视组组长。

贺荣简历

贺荣，女，汉族，1962年10月生，山东临邑人，1984年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，全日制大学；中央党校研究生学历，法学博士，二级大法官。

历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。

2011年12月任最高人民法院审判委员会副部级专职委员。

2013年10月任最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。

2017年3月任陕西省委常委、省纪委书记。

2018年1月任陕西省委常委、省纪委书记，省监察委员会主任。

2018年3月任陕西省委副书记、省纪委书记，省监察委员会主任。

第十九届中央纪委委员。

责任编辑：张义凌