印媒：对华发起贸易战 是美国影响力衰弱的征兆

原标题：印媒：对华贸易战，美衰弱征兆

印度Livemint网站3月27日文章，原题：贸易战是美国影响力衰弱的征兆 表面上，美中已打响贸易战的第一枪。但会不会是这种情况：美国对华巨额贸易赤字是一件更深层事情的征兆——正在上演的美国衰落和中国崛起这个传奇的一部分？

毫无疑问，美国是世界第一军事大国，还是最重要的金融大国。而且其中还存在一个有趣的故事，那就是从整个历史来看，当金融的支配地位高于商业利益时，会如何导致帝国崩溃并把接力棒传给一个正在崛起的霸权国家。

该理论与法国历史学家费尔南•布罗代尔和约翰•霍普金斯大学政治经济学家、社会学家乔万尼•阿里吉密切相关。这些学者在政治经济学中发现一种模式，粗略地讲，就是紧随着一个国家商业成功而来的是权力中心的竞争，这会导致此前占主导地位的经济体的金融化。比如，随着英国在制造业上的优越地位输给美国，英国继续从在国外投资上获得收入，金融变成英国的主导产业。早前，类似的情况也在荷兰发生过，当时该国在欧洲商业上的霸主地位输给英国。

阿里吉认为，被金融利益牢牢掌控的美国经济如今处于失掉优越地位的危险中。这种理论认为，金融化是衰落的征兆，是把经济领导权拱手让人的前奏。事实上，很多警告指出权力正从美国向亚洲转移。当初美国成功挡住了日本的挑战，但（如今的）中国却完全不一样。

国际货币基金组织世界经济展望报告中的一张图表，绘制出美中两国按购买力平价计算在全球GDP中所占的份额，清晰表明美国在世界经济中的重要性正下降，而中国正上升。

1980年时，中国在全球GDP中的份额是2.3%，美国是21.8%。到2014年，按购买力平价计算，中国所占份额超过美国。到2017年，中国在世界经济中所占的份额是18.3%，相比之下美国只有15.3%。从美国的观点看，这张图可不好看。难怪美国领导层担心，难怪他们要猛烈抨击中国，不顾一切地努力延缓自己的衰落。

中国正在增进与东南亚、非洲和中亚国家的关系，中国的宏大视野是通过“一带一路”倡议、海上丝路和亚投行等各种平台扩大自己的影响力——这些都是中国影响力日益增强的例证。（作者玛纳斯•查克拉瓦蒂，陈一译）

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责任编辑：桂强