这位履新的正部44岁就当选中科院院士

原标题：这位履新的正部44岁就当选院士

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 高楼

中国科学院发布消息，原国家质检总局党组书记、副局长侯建国出任中科院党组副书记、副院长（正部长级）。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，除侯建国履新中科院外，河南省委原书记谢伏瞻已出任中国社科院院长、党组书记，国家行政学院党委副书记、常务副院长马建堂已出任国务院发展研究中心党组书记、副主任。

侯建国出生于1959年10月，福建福清人，他是我国物理化学领域的权威专家，44岁就当选为中科院院士。

1995年，侯建国受导师感召从美国回国。当时不仅工资跟在国外相比差距很大，实验条件也很简陋：实验炉炉丝要靠自己动手绕；镀膜机用的是1974年的老设备；X光衍射仪是从上海拉回来、被其他单位丢弃的坏机器。“修修还可以对付”，侯建国笑言，自己曾经在工厂当钳工的手艺派上了用场。

侯建国在中国科学技术大学前后度过了30多年时间，他本硕博均就读于中科大，1995年开始在中科大当老师，2008年出任副部级的中科大校长，一直到2015年转任科技部副部长。

上任伊始，侯建国召开师生座谈会，有学生反映“夏天太热”，第二年学生宿舍就全部装上了空调；2011年有学生反映“冬天洗澡不方便”，侯建国当场表示“有难度但应该解决”，随后学校启动“热水工程”，第二年全校学生宿舍都能够“洗热水澡不出楼”。

一名中科大学生在网上发文称，有一次在学校东门外一小店吃饭，“小店肥肠不错就是比较简陋脏乱”。不久侯建国和几个学生也进来吃饭，“好几个人围一张小破桌，对他这个校长顿时很有好感。”

侯建国为学生毕业拨穗

侯建国不仅对学生好，对老师也好。在他任内，中科大“学术优先、教授治校”的理念得到制度性强化，学术委员会主要由不担任行政职务的学者组成，甚至可以否决校长办公会的决议。

侯建国任职期间，中科大办学经费从2008年的12.9亿元增长到2015年的30亿元；2011年至2015年引进海外“青年千人计划”杰出人才数量连续居全国高校第一；涌现出“最年轻院士”潘建伟、谢毅、国家自然科学一等奖获得者陈仙辉等顶尖科技人才；学校连续10年有重大科研成果入选由两院院士评选出的年度“中国十大科技进展”。

2015年初，侯建国进京担任科技部副部长，当时有学生在网上向他“表白”：“一直忘了说，你才是最帅校长！”

2016年11月，侯建国“空降”广西，出任自治区党委副书记；2017年5月，他回京任质检总局副局长、党组书记。去年10月，侯建国当选为十九届中央委员。

根据《深化党和国家机构改革方案》，工商总局、质检总局和食药监总局合并为国家市场监督管理总局。新的市场监管总局局长为张茅（原工商总局局长），党组书记为毕井泉（原食药监总局局长）。

目前，原质检总局的领导中，局长支树平已当选全国政协提案委员会副主任，侯建国则来到中科院任职，另外三位副局长陈钢、田世宏、秦宜智（正部级）的新职务尚未正式披露。

十八大以来，多位有大学校长经历的专家学者走上了新岗位，除侯建国外还包括：

清华大学校长陈吉宁出任北京市长，

北京航空航天大学校长怀进鹏出任中国科协党组书记、常务副主席，

武汉大学校长李晓红出任中国工程院党组书记，

中国人民大学校长陈雨露出任央行副行长，

山东大学校长徐显明出任最高人民检察院副检察长，

上海交通大学校长张杰出任中国科学院副院长、中国科学院大学党委书记等。

责任编辑：张义凌