原标题：四位副总理履新 “忙”什么？

撰文 | 赵萌

据新华视点微博消息，新组建的国家卫生健康委员会今日正式挂牌。马晓伟出任主任、党组书记。新华视点微博发布的图片和视频显示，新任国务院副总理孙春兰出席了上述挂牌活动。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，两会刚刚结束一周，韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤四位新任国务院副总理纷纷在公开场合“亮相”。经济发展、贸易、扶贫等是几位新任国务院副总理公开活动的“关键词”。

韩正给了外界一把“钥匙”

3月25日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席中国发展高层论坛开幕式并致辞。这是他出任国务院副总理后的首次公开活动。

由中央政治局常委兼任的国务院副总理出席开幕式，可以说是中国发展高层论坛的惯例，至少自2008年起如此。

中国发展高层论坛设立于2000年，由国务院发展研究中心主办，至今已有18年的历史，业界和媒体界都将这一论坛简称为“中发高”，每年两会后，“中发高”论坛都如期而至，中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者汇聚北京，就普遍关心的议题展开讨论。

在此次论坛中，经济高质量发展是国务院副总理韩正开幕式致辞的关键词。他指出，对经济转向高质量发展阶段的认识，是理解把握中国经济的一把“钥匙”。掌握了这把“钥匙”，世界各国就能够更好地搭上中国发展的“快车”。

除了出席论坛开幕式，26日，韩正还会见了一位重要客人——世界银行首席执行官格奥尔基耶娃。她也是此次论坛的嘉宾之一，25日，在“供给侧结构性改革中的金融政策”单元讨论中，格奥尔基耶娃点赞了中国金融的包容性，并表示中国在金融领域加强风险的管控是最重要的。

胡春华出京调研扶贫

副总理胡春华的首次亮相，是赴地方调研脱贫攻坚工作，他也是四位副总理中唯一一位出京调研的。

据中国政府网消息，3月23日至25日，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在甘肃调研脱贫攻坚工作。胡春华先后来到甘南藏族自治州夏河县的达麦乡、桑科镇和定西市渭源县的上湾镇，调研了乡村小学、卫生院，实地察看了易地扶贫搬迁和人居环境整治工作进展，进村入户详细询问贫困群众生产生活情况，并与基层干部深入交流。

甘肃省涉及六盘山、秦巴山和藏族地区三个集中连片特困地区，贫困面大、贫困程度深。今年两会期间，甘肃省委书记林铎称，目前，甘肃还有189万贫困人口。

调研期间，胡春华还召开州、县、乡、村四级书记座谈会，听取对脱贫攻坚工作的意见建议。

他在调研中强调，今年是实施精准脱贫攻坚战三年行动的第一年，要确保开好局、起好步。要严格落实已经分解的年度任务和工作清单，实施好具体扶贫工程项目，把各项基础工作做扎实。

刘鹤调研金融管理部门

另一位新任国务院副总理刘鹤，“两会”后首次出现在公开报道中是3月24日。

据新华社报道，24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。

在这次通话中，刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

说到“301调查”，刘鹤在两天内两次公开发声。

3月24日至25日，在“中发高”论坛召开期间，刘鹤会见部分出席论坛的代表，就“中国与世界-在开放与合作中寻求共赢”举行两场座谈会。20多名全球知名企业家、诺贝尔经济学奖获得者以及国际组织负责人参加会议。

刘鹤在座谈中重申了与姆努钦通电话时的内容，近百字的表态几乎一样。

关于此事，李克强总理也有发声。3月26日下午，在同出席中国发展高层论坛2018年会的外方代表座谈时，李克强说，近段时间，有关中美贸易纠纷、甚至要打贸易战的说法不绝于耳。我在这里特别强调，打贸易战不会有赢家。不仅不利于双方，也不利于世界。

另外，27日，刘鹤赴金融管理部门调研，分别听取了人民银行、银行保险监督管理委员会、证监会汇报。听完汇报后，刘鹤强调了几个“要”，其中受市场关注的比如：

要保持货币政策稳健中性，疏通货币政策传导机制，保持流动性合理稳定。

要平稳有序推进机构改革工作，加快银行保险监管职责调整，增强综合监管能力。

要完善多层次资本市场体系，提高上市公司质量，促进资本市场健康发展。

孙春兰出席卫健委“挂牌”仪式

四位副总理中唯一的女副总理孙春兰，也在出任一周内有了公开活动，她的关键词是卫生。

27日出席国家卫生健康委员会的挂牌仪式是孙春兰当选国务院副总理后的首次公开活动。目前，国家卫计委官网也已更名为中华人民共和国国家卫生健康委员会官网。

两会期间，《国务院机构改革方案》公布并被批准通过。国务院机构改革方案显示，不再保留国家卫生和计划生育委员会；不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室，组建国家卫生健康委员会。

国家卫生和计划生育委员会陪伴了公众五年。2013年3月，国务院机构改革和职能转变方案提出，将卫生部的职责、国家人口和计划生育委员会的计划生育管理和服务职责整合，不再保留卫生部、国家人口和计划生育委员会，组建国家卫生和计划生育委员会。

此次两会期间，国务委员王勇表示，不再保留卫计委，组建国家卫生健康委员会，作出上述调整是因为“为推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。

责任编辑：张义凌