新京报：推动收入分配改革 让中产更有“底气”

原标题：推动收入分配改革，让中产更有“底气”

中等收入群体要真正拥有足够的生活“底气”，还需要有更多的保障。

文 |社论

据《经济参考报》报道，我国居民收入分配改革的施工图和时间表即将出炉。今年居民增收综合试点和重点群体专项试点将进入全面铺开关键年。四川、贵州等试点地区将于近期印发居民增收试点方案。“扩中”仍是下一步收入分配改革的重头戏，或将就补短板、扩大中等收入群体等制定相关规划，探索促进居民增收的长效机制。

国家发改委就业和收入分配司司长李亢在3月26日表示，十九大报告为收入分配制度改革绘制了宏伟蓝图，未来将深化税收、社会保障、转移支付等政府再分配政策的研究，尽快将研究成果转化为政策，指导地方和部门实现缩小居民收入差距，扩大中等收入群体。

一般来说，一个稳定健康可持续发展的社会结构，必然是两头小、中间大的“橄榄型社会”。这中间大的，正是中等收入群体，也就是我们通常说的“中产”。中等收入群体是维护社会稳定的重要平衡力量，也是消费结构升级的“主力军”。

经过了这些年的发展，中国的中等收入群体处于持续稳步的增长之中。无论是统计数据还是人们的切身感受，中等收入群体的人数都是在不断增加的。2018年1月9日，国家统计局发布数据，据保守测算，目前我国中等收入群体已超过3亿人。国家发改委主任何立峰指出，中国现在有近14亿人口，迅速成长的中等收入群体不完全统计有4亿多人口，按国别来算位居世界第一，而且还在迅速增长中。

但与此同时，我们也不能忽略量的增长背后的质的提升。尽管中等收入人群数量庞大，比例也在不断上升，但是，一场大病就返贫、一旦失业就经济拮据的案例和新闻这些年来并不少见。

可以说，目前来看，中国的中等收入群体中相当一部分人，依然还是不够富裕甚至“脆弱”的。如果参照日本学者大前研一的经典问句，“房贷、结婚、教育、看病是否给你的生活带来很大压力”为标准，中国的中等收入群体要真正拥有足够的生活“底气”，还需要有更多的保障。

这样的保障，体现在个人层面的自我救济，就是居民持续性的储蓄意愿强烈。通过个人积蓄来防范可能的意外，是当下居民对冲风险的主要方式。但如此一来，自然会大大限制他们的消费能力。

与此相对，一些社会福利相对较完善的国家，之所以消费能够成为拉动经济增长的重要动力马车，离不开医疗、教育、养老的福利保障作为后盾。可以说，在消费升级日益扮演着推动经济发展重要力量的当下，需要的是税制改革、政府转移支付等收入分配的改革，来增强社会保障的安全系数，让人们能大胆消费。

比如被诟病为“工薪税”的个税改革，是否有必要跟随着经济发展而有所调整；再比如大病医疗保障、失业救济的公平，这些都有赖于政府财政二次转移支付来实现。也只有免除了这样的“后顾之忧”，中国的中等收入群体才算是实现了从量到质的飞跃。

十九大报告将“中等收入群体比例明显提高”纳入两步走战略。其中曾明确提出，“鼓励勤劳守法致富，扩大中等收入群体，增加低收入者收入，调节过高收入，取缔非法收入”。其中的“扩中”，可以说是给未来的收入分配改革定了一个明晰的顶层目标。这不仅仅是指扩大中等收入群体数量的问题，更是考验“有形的手”如何充分发挥政府转移支付、推动社会资源更合理、更公平的二次分配的作用，以夯实群体收入，提高生活质量，防止其往下掉、往回走。

责任编辑：张岩