新京报：公诉亲子园虐童员工 以司法保护幼童

原标题：公诉亲子园虐童员工，以司法保护幼童

第三只眼

刑罚最大的功能不在于打击，而在于震慑，让潜在不安分子不敢妄为。

据最高检通报，3月26日，上海市长宁区人民检察院依法以涉嫌虐待被看护人罪，对携程亲子园工作人员郑某等8名被告人提起公诉。

2017年11月初，携程亲子园虐童事件被曝光，个中的幼师殴打孩子、强喂疑似芥末物等情节甫一曝出，就引发舆论哗然。

幼师虐待幼童，虽然是极端个案，但每次曝光，都会引发社会公愤。这一方面是因为幼童的身心较之成人更为脆弱，心理、人格尚处于形成阶段，儿时受虐的经历很可能在孩子心中留下终生阴影。另一方面，在幼童几乎没有自我保护能力、举报能力及信息严重不对称的现实语境中，更容易让我们陷入焦虑：我的孩子会不会也成为暴力的被害者？

孩子的受保护程度，也是衡量一个国家法治水平的重要标准。具而言之，当孩子权益受到侵犯后，法律是否能够从刑事、行政、民事等方面给予他们及时、全面的保护。这其中，刑罚又是最为直观、不可或缺的。

在2015年11月前，幼师虐童曾在法律上处于极为尴尬的境地，幼师并不属于虐待罪的责任主体范围。好在2015年11月实施的《刑法修正案（九）》增加了涉嫌虐待被看护人罪，规定对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

从实际效果的角度，新罪名在打击虐童暴行领域，有着里程碑意义，让包括幼师在内的所有监护、看护幼儿的主体有了更严格的法律责任。纵观近年对于幼师虐童极端事件的处理结果，我们能看到法治的进步。随着涉案者被起诉，携程亲子园虐童事件已正式进入司法程序。

我们更应意识到，幼师对孩子施虐造成的严重后果是不可逆的。我们应当用好包括刑罚在内的法律与制度，为儿童权益编织起严密的法网。

刑罚最大的功能不在于打击，而在于震慑，让潜在不安分子不敢妄为。

□舒锐（法官）

责任编辑：张岩