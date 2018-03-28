人民日报海外版：阻止中国技术进步 那是徒劳

原标题：阻止中国技术进步，那是徒劳（望海楼）

近期，美国宣布对进口钢铁和铝产品征收高关税，并公布对华301调查结果，威胁要对“中国制造2025”中涉及的许多行业征收高额进口税，这让世界陷入贸易战的紧张气氛中。

原来，美国在意的不仅是对华贸易逆差，还有中国技术进步的势头。前不久，就有美国前政要发表演讲，声称中国对美国的核心技术发起全方位挑战，并将矛头直指“中国制造2025”、5G等领域。

美国确实感受到来自于“中国制造2025”的挑战。美国一些人认为中国偷了美国的技术，并不是靠自己的力量发展起来的。因而，美国欲通过提高关税阻碍中国核心技术进步的步伐，从而维持核心技术的垄断权。尽管中国政府一再强调，“中国制造2025”是开放的，对内外资企业一视同仁，欢迎美国参与，但美国要的是技术霸权、规则霸权，所以不能容忍中国的“挑战”。

特朗普签署行政备忘录前，美国贸易代表莱特希泽在演讲中指出，301调查主要针对科技领域。科技领域是各国未来集中竞争的领域，这个领域的核心技术和话语权、标准将涉及到未来整个产业的竞争，甚至涉及新的国际标准的制定。中美之间在科技领域的竞争包括本国市场、核心技术和未来国际规则三个部分。

近年来，中国大力提升芯片和人工智能等关键领域的自主研发能力，这是此次美国发起对华贸易战的背景。中国的数字经济规模超过美国，在人工智能领域仅次于美国。美国要保持垄断地位、确保新一轮新兴产业的规则制定权，所以现在就以知识产权保护为由不让中国进入美国市场。美国担心的不光是产品的问题，还有系统的问题，事关工业4.0的主导权。

美国以所谓对美国国家安全的威胁为由，从意识形态角度出发限制中国对美的出口，其实是担心中国在新兴产业上发起对美国的挑战。因为一旦芯片的垄断被中国打破，中国不仅会减少对美国芯片的进口，未来还有可能出口，挤压美国市场。这些担心都使得美国现在对中国的芯片看得很死。

企图通过贸易战破坏“中国制造2025”势头，阻止中国技术进步，这是特朗普的如意算盘。特朗普此举也是服务于今年美国国内的中期选举。

然而，特朗普的如意算盘，将牺牲美国消费者利益，也必遭中国反击，可谓害人害己，最终也根本无法阻止中国技术进步，只会让世人再次看清美国自私自利的本质。美国做法影响极其恶劣，不仅破坏国际贸易秩序，更破坏了后发国家追赶西方发达国家的步伐。

动辄把自身的问题归咎于对方、在战略判断上犯下根本性错误，只会损人害己、搞乱世界。这种做法不得人心。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、中国国际贸易促进会专家委员会委员）

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责任编辑：张岩