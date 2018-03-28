杨洁篪将访韩的消息披露了他的新职务

原标题： 中央政治局委员杨洁篪的新职务

来源：“长安街知事”微信公众号

中央政治局委员杨洁篪的新职务披露——中央外事工作委员会办公室主任。

外交部消息，应韩国政府邀请，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，将于29日至30日访问韩国。

杨洁篪

去年10月，身为国务委员的杨洁篪当选为十九届中央政治局委员，今年3月，他不再担任国务委员。同时，王毅出任国务委员，兼任外交部部长。

根据《深化党和国家机构改革方案》，中央外事工作领导小组改为中央外事工作委员会，负责外事领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。其办事机构由中央外事工作领导小组办公室改为中央外事工作委员会办公室，简称都是“中央外办”。

从2008年开始，中央外办主任由国务委员兼任，两任主任为戴秉国和杨洁篪。现在，杨洁篪以中央政治局委员的身份兼任这一职务，可见中央对外事工作重视程度提高。

十八大之后，中央成立新一届外事工作领导小组，组长由习近平担任。公开资料显示，小组成员包括中宣部部长、中联部部长、外交部部长、国防部部长、公安部部长、国家安全部部长、商务部部长、中央台办主任、港澳办主任、中央外宣办主任、国务院侨办主任等。

作为中央外事工作委员会的办事机构，中央外办在我国的外交系统中处在承上启下的中间位置，将在涉外决策、落实、执行过程中发挥枢纽作用。

责任编辑：张义凌